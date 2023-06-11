أهم ميزات تعزيز الصحة القادمة في أنظمة iOS 17 و iPadOS 17 و watchOS 10

تواصل آبل تركيزها في إضافة ميزات خاصة بالصحة الجسدية والنفسية مع كل تحديث لأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة آيباد وآيفون وساعاتها الذكية، وفي أحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل لتلك الأجهزة وهي: iOS 17، وiPadOS 17 و watchOS 10 التي أعلنت عنها آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين، أضافت ميزات جديدة لتعزيز الصحة سنذكرها فيما يلي:

1- إضافة تطبيق Health إلى جهاز آيباد:

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إذا كنت تستخدم جهاز آيباد اللوحي فستتمكن من رؤية جميع بياناتك المتعلقة بتتبع مؤشرات الصحة واللياقة البدنية في أجهزة آبل الأخرى الخاصة بك. فعندما يُتاح الإصدار النهائي لنظام iPadOS 17 الجديد سيكون تطبيق Health متوفر في جهاز آيباد.

سيسمح هذا التطبيق للمستخدمين برؤية المعلومات من آيفون وساعة آبل وسيكون مصمم لشاشة أكبر، مع مظهر جديد لقسم (المفضلات) Favorites، وسيقدم مخططات تفاعلية مفصلة.

2- ميزات لتعزيز الصحة النفسية:

سيقدم كل من تطبيق Health في آيفون وآيباد وتطبيق Mindfulness في watchOS 10، طريقة جديدة للمستخدمين للتفكير في وضعهم النفسي الحالي وتتبعه، إذ يمكنهم الاختيار من الأشكال المتعددة الأبعاد التي تتوافق مع ما يشعرون به. واختيار العوامل التي كان لها التأثير الأكبر في مشاعرهم الحالية مثل: (السفر) Travel أو (العائلة) Family وغير ذلك، كما يمكنهم اختيار الكلمات التي تصف شعورهم بالامتنان أو القلق.

وباستخدام تطبيق Health، يمكنهم بعد ذلك رؤية جميع المؤشرات المتعلقة بحالتهم النفسية للمساعدة في تحديد ما قد يساهم في الوصول إلى تلك الحالة مثل: النوم أو ممارسة الرياضة وغيرهما. ويمكنهم استخدام تلك المؤشرات لإدارة الصحة العامة، وإجراء تقييمات لمستوى الاكتئاب والقلق وإنشاء ملف PDF لمشاركته مع الطبيب.

3- ميزات للحفاظ على صحة البصر:

يؤثر (قصر النظر) Myopia في أكثر من 30% من سكان العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير إلى 50% من العالم بحلول عام 2050. ولكن هناك العديد من الطرق لتقليل خطر الإصابة بهذه المشكلة بدءًا من مرحلة الطفولة، ومنها: قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق في النهار وزيادة المسافة بين الجهاز أو الكتاب الذي ينظر إليه الشخص.

ووفقًا للمعهد الدولي لقصر النظر (International Myopia Institute)، يجب أن يقضي الأطفال ما لا يقل عن 80-120 دقيقة يوميًا في الهواء الطلق لتقليل مخاطر التعرض لهذه المشكلة.

ركزت آبل في هذه المشكلة وقدمت ميزات تساعد في تقليل الإصابة بقصر النظر، فمع نظام watchOS 10 القادم إلى ساعات آبل يمكنك قياس الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق باستخدام مستشعر الإضاءة المحيطة. ويمكن رؤية هذه المعلومات في تطبيق Health في آيفون وآيباد.

من ناحية أخرى، تستخدم ميزة Screen Distance الجديدة كاميرا (العمق الحقيقي) TrueDepth الموجودة في آيفون وآيباد لتشجيع المستخدمين على إبعاد أجهزتهم بعد حملها على مسافة أقرب من 12 بوصة لمدة زمنية طويلة. كما ستوفر نصائح للمستخدمين لاكتساب عادات مشاهدة صحية.