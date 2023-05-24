انطلقت بالأمس فعاليات مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطورين (Build 2023)، الذي عُقد في مدينة سياتل الأمريكية، والذي أعلنت مايكروسوفت خلاله عن سلسلة من تحديثات الذكاء الاصطناعي لجعل كل من محرك البحث Bing و ChatGPT أكثر ذكاءً وانتشارًا في كل مكان.

تمكنت شركة مايكروسوفت من الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي بفضل شراكتها مع شركة OpenAI، وإصدار روبوت Bing Chat، ونتيجة لذلك فإن معظم ما أعلنت عنه الشركة في مؤتمر Build 2023 للمطورين هذا العام يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

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لقد شهدت أدوات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها مايكروسوفت منذ بداية هذا العام إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، فوفقًا لبيانات مايكروسوفت شارك مستخدموها في أكثر من نصف مليار محادثة منذ إطلاق روبوت Bing Chat، وأنشأوا أكثر من 200 مليون صورة باستخدام أداة توليد الصور في بينج (Bing Image Creator)، وزادت التنزيلات اليومية لتطبيق Bing للهواتف ثمانية أضعاف منذ إطلاقه.

إليك أهم ميزات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها مايكروسوفت في مؤتمر Build 2023:

1- تكامل محرك البحث Bing مع ChatGPT:

يُعد أهم إعلان في مؤتمر مايكروسوفت للمطورين هذا العام، هو تكامل محرك Bing مع روبوت الدردشة ChatGPT ليكون محرك البحث الافتراضي فيه، ونتيجة لذلك، لن تقتصر ردود ChatGPT على المعلومات التي تصل إلى عام 2021 فقط، بل يمكنه الوصول إلى الويب والحصول على معلومات حول الأحداث الجارية والأخبار باستخدام محرك البحث Bing.

كما سيكون ChatGPT الآن قادرًا الآن على تضمين المصادر في ردوده، مما يسمح للمستخدمين بمعرفة المزيد حول استفساراتهم، وقد طُرحت هذه الميزة للمشتركين في (ChatGPT Plus) أمس، ولكنها ستتوفر قريبًا للجميع مجانًا من خلال استخدام إضافة Bing مع الروبوت.

2- دعم Bing Chat للإضافات:

طرحت شركة OpenAI خلال الأسبوع الماضي أكثر من 70 إضافة للمشتركين في إصدار (ChatGPT Plus)، وتسمح هذه الإضافات للمستخدمين باستخدام أدوات خارجية لتوسيع قدرات روبوت الدردشة، بما يشمل: الوصول إلى الإنترنت.

وقد أعلنت مايكروسوفت خلال مؤتمر (Build 2023) أنها ستتبنى النهج نفسه مثل شركة OpenAI، حيث تسمح بعمل الإضافات عبر روبوت الدردشة (Bing Chat) والمساعد الشخصي (Copilot) في تطبيقات (مايكروسوفت 365) المكتبية.

وقد قدمت مايكروسوفت أمس إضافات لشركات مثل: Expedia، و Instacart، و Zillow في روبوت (Bing Chat)، مما يسهل على الأشخاص اتخاذ الإجراءات بعد تلقي ردود الروبوت. فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي Bing الذين يسألون عن توصيات السفر حجز رحلة مباشرة من Expedia، أو تحويل اقتراحات الوصفات إلى قائمة تسوق في Instacart.

3- إدماج الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11:



أعلنت شركة مايكروسوفت خلال مؤتمر (Build 2023) أمس عن إدماج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل ويندوز 11، وذلك عبر إدماج أداة المساعد الشخصي (Copilot) في النظام، لمساعدة المستخدم في الإجابة عن الأسئلة، وتنفيذ المهام، وتغيير إعدادات النظام وغير ذلك.

يمكنك تشغيل المساعد (Copilot) في نظام ويندوز 11؛ بالضغط على الأيقونة الخاصة به في منتصف شريط المهام. وعند فتحه، سيحتل مساحة جانبية من الشاشة، حتى يسمح للمستخدم بمواصلة العمل على البرامج والنوافذ الأخرى.

4- إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي في متجر مايكروسوفت:

أعلنت شركة مايكروسوفت أمس أيضًا عن إضافة عدد من الميزات التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي في متجر التطبيقات (مايكروسوفت ستور) Microsoft Store الخاص بنظام ويندوز، وتشمل هذه الميزات ما يلي:

تخصيص قسم يُسمى (AI Hub) ليضم أفضل تجارب الذكاء الاصطناعي التي صممها المطورون ومايكروسوفت، وستشمل هذه التجارب تطبيقات لتعزيز الإنتاجية، مثل: تطبيقات إنشاء السير الذاتية وتخطيط الرحلات وإنشاء عروض تقديمية.

سيظهر في صفحة التطبيقات ميزة تُسمى (ملخصات المراجعات) تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل المراجعات المختلفة التي كتبها المستخدمون عن التطبيقات ثم تقدم ملخصات موجزة عنها، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات شراء أفضل.

ستقدم مايكروسوفت للمطورين أيضًا أداة جديدة لتوليد كلمات مفتاحية وعبارات بحث عبر الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين ظهور تطبيقاتهم للمستخدمين.

5- إدماج المساعد الذكي (Copilot) في متصفح إيدج:

أعلنت مايكروسوفت أيضًا خلال مؤتمر (Build 2023) عن تصميم جديد لمتصفح إيدج، بالإضافة إلى إدماج المساعد (Copilot) فيه، حيث سيعمل على تنفيذ المهام المطلوبة منه، وفقًا لصفحة الإنترنت التي يزورها المستخدم، مثل: تلخيص المعلومات الواردة فيها، أو استخدامها لإنشاء رسالة بريد إلكتروني، أو أي مهمة أخرى يُطلب منه تنفيذها بالتكامل مع تطبيقات وخدمات مايكروسوفت الأخرى، التي يدعمها.