تفخر شركة آبل دائمًا بتقديمها أفضل مستويات الخصوصية والأمان لعملائها، لذلك تقدم كل عام مجموعة واسعة من ميزات الخصوصية والأمان عبر أنظمة تشغيل أجهزتها، ومن بينها هذا العام نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون.

إليك أهم ميزات الأمان الجديدة في نظام iOS 17 التي ستصل لهاتفك خلال هذا الخريف:

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1- مشاركة كلمات المرور ومفاتيح المرور مع مجموعات:

في نظام iOS 17؛ جعلت آبل مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة أسهل وأكثر أمانًا؛ ويمكن لأي شخص في المجموعة إضافة كلمات مرور وتعديلها لتحديثها باستمرار.

وتحدث جميع عمليات مشاركة كلمات المرور هذه عبر (iCloud Keychain) المُشفرة بالكامل، ما يضمن أن آبل حتى لا يمكنها الوصول إلى كلمات المرور التي تشاركها.

2- إغلاق نافذة التصفح الخاص تلقائيًا عندما لا تكون مستخدمة:

قدمت آبل وضع (التصفح الخاص) private browsing في متصفحها سفاري منذ سنوات، وهي طريقة جيدة لتصفح الويب دون حفظ سجل التصفح، ولتعزيز الفوائد العملية لوضع التصفح الخاص أضافت آبل ميزة جديدة تُغلق نافذة التصفح الخاص عندما لا تكون مستخدمة.

كما يمكنك إلغاء قفل النافذة باستخدام Touch ID أو Face ID أو رمز المرور الخاص بجهازك عند العودة لاستئناف التصفح.

3- الحماية من روابط التتبع في الرسائل والبريد ومتصفح سفاري:

تضيف بعض مواقع الويب معلومات إضافية إلى عناوين URL الخاصة بها من أجل تتبع المستخدمين عبر مواقع الويب الأخرى، ولحماية مستخدميها من هذا التتبع؛ تقدم آبل في نظام (iOS 17) ميزة جديدة تُسمى (Link Tracking Protection) تزيل هذه المعلومات من الروابط التي يشاركها المستخدمون في الرسائل والبريد، وستظل الروابط تعمل كما هو متوقع.

بالإضافة إلى ذلك؛ تعمل هذه الميزة أيضًا في متصفح سفاري لإزالة هذه المعلومات أيضًا من الروابط الموجودة في المواقع أثناء التصفح.

4- التحذير بشأن المحتوى الحساس:

قدمت آبل ميزة (أمان التواصل) Communication Safety في تطبيق الرسائل لأول مرة في نظام iOS 15؛ لحماية الأطفال من مشاهدة الصور المُخلة غير المرغوب فيها التي قد ترسل إليهم عبر التطبيق.

ولكنها في نظام iOS 17؛ حسنت الميزة وتوسعت لتشمل مشاركة المحتوى عبر AirDrop، ورسائل فيس تايم، وملصقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف، وتطبيقات الجهات الخارجية. كما تمتد الميزة لتشمل محتوى الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة.

كما قدمت ميزة جديدة تُسمى (التحذير بشأن المحتوى الحساس) Sensitive Content Warning لمساعدة البالغين في تجنب مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المُخلة غير المرغوب فيها.

بمجرد أن تكشف الميزة أن محتوى الصور أو مقطع الفيديو الذي يشاركه معك شخص آخر به عُري سيظهر لك تحذير وخيار يتيح لك تعتيم الصور ومقاطع الفيديو الحساسة قبل اختيار عرضها.

ستتوفر هذه الميزة أيضًا في تطبيق الرسائل و AirDrop، ورسائل FaceTime، وملصقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف وتطبيقات الجهات الخارجية.

وتؤكد آبل أنها تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحليل محتوى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بميزة (Sensitive Content Warning) وجميع عمليات المعالجة تحدث في جهاز المستخدم، كما هو الحال مع ميزة (أمان التواصل)، لذلك لن تتمكن آبل من الوصول إلى المحتوى.

5- وضع التأمين Lockdown للحماية من برامج التجسس:

أصبحت هجمات برامج التجسس التي تستهدف أجهزة آبل شائعة بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، وللرد على ذلك؛ حسنت آبل وضع التأمين (Lockdown) في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك.

يضيف إضافة طبقة أمان جديدة إلى هاتف آيفون لحظر البرامج الضارة وبرامج التجسس أثناء استخدام الهاتف، كما يعتني وضع Lockdown المحسّن هذا بشكل أفضل بالاتصالات اللاسلكية وتفضيلات مشاركة المحتوى. وبالإضافة إلى هذه التحديثات قدمت آبل الوضع في نظام 10 watchOS لساعات آبل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تفعيل وضع التأمين سيحد بشكل كبير من وظائف الجهاز، لذلك يجب عليك فقط تشغيله إذا كنت متأكد من أنك تتعرض للهجوم.