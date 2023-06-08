ينتظر مستخدمو هواتف آيفون كل عام الإصدار الجديد من نظام التشغيل (iOS) نظرًا إلى إبداع آبل في تقديم الميزات الجديدة، وقد أعلنت آبل يوم الاثنين الماضي عن نظام (iOS 17) الجديد، الذي يضم عدد من الميزات الجديدة، أبرزها: تطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات، وميزة (NameDrop) لمشاركة جهات الاتصال بتقريب الهواتف أو ساعات آبل، وميزة (StandBy) للشاشة.

لم تجرِ آبل تغييرات هائلة في نظام iOS 17 على عكس نظام (iOS 16) السابق، ولكنها قمت هذا العام بعض الميزات الجديدة مع الكثير من التحسينات.

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لذلك سنستعرض اليوم أهم الميزات الجديدة في نظام iOS 17:

1- ترك رسالة مرئية في FaceTime:

حصل تطبيق (فيس تايم) FaceTime في نظام iOS 17 على ميزة جديدة تتيح للمستخدم ترك رسالة صوتية أو مرئية في حال لم يكن الطرف الآخر متاحًا لتلقي المكالمة.

سيتلقى المرسل إليه إشعارًا بأنه قد استلم الرسالة، وسيتمكن من إعادة تشغيل المقطع الصوتي أو الفيديو وقتما يريد، كما يمكنه تشغيله في (ساعة آبل) Apple Watch. تُعد هذه الميزة مثل البريد الصوتي تمامًا، ولكنها تناسب عصر الدردشة عبر الفيديو.

2- تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص:

حصل تطبيق الرسائل (iMessage) في نظام (iOS 17) على عدة ميزات جديدة منها: تحسين البحث داخل الرسائل لتتمكن من الوصول المباشر إلى بداية الرسائل التي لم تقرأها داخل أي محادثة، وميزة إمكانية الرد على رسالة معينة داخل المحادثات، من خلال سحب الرسالة جهة اليسار للرد عليها بشكل محدد لتسهيل التواصل.

ولكن أهم رسالة وصلت لتطبيق الرسائل هي ميزة (تحويل الرسائل الصوتية إلى نص)، بحيث يمكن للمستخدم التعرف على محتواها دون حاجة للاستماع إليها.

3- ميزة NameDrop لمشاركة جهات الاتصال:

قدمت آبل في نظام iOS 17 ميزة جديدة ضمن خدمة مشاركة الملفات (AirDrop) تُسمى (NameDrop) تتيح لك مشاركة جهات الاتصال مع الأشخاص الجدد الذين تقابلهم بسرعة عبر تقريب الهواتف أو ساعات آبل. ويمكنك تبادل الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وملصقات جهات الاتصال بسرعة.

4- تطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات:

بمجرد تثبيت نظام iOS 17 في هاتفك ستحصل على تطبيق جديد من آبل يُسمى (Journal) يتيح لك تسجيل اللحظات المهمة في يومك والكتابة عنها، ويمكنك إضافة تفاصيل إلى المدخلات بالصور والموسيقى والتسجيلات الصوتية.

يستند هذا التطبيق الجديد في عمله إلى التعلم الآلى ليقترح عليك أشياء يمكنك الكتابة عنها استنادًا إلى نشاطك الأخير والصور والتدريبات والأماكن التي زرتها، مع عرض تنبيهات لتشجيعك على تسجيل اليوميات في التطبيق.

ولتأمين ما تكتبه في التطبيق؛ تقول آبل إن مدخلاتك في تطبيق (Journal) ستُعالج في الجهاز، ويمكنك التحكم في أنواع البيانات التي تريد تضمينها، كمما ستتسح لك إمكانية قفل التطبيق لحماية المحتوى بداخله ومزامنة iCloud باستخدام التشفير من طرف إلى طرف، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص أن يصل إلى ما تكتبه في التطبيق ولا حتى آبل نفسها.

5- ميزة Standby:

يقدم لك نظام iOS 17 طريقة جديدة لعرض بعض البيانات في شاشة آيفون أثناء وضعه على الشاحن أو منضدة، باستخدام ميزة تُسمى (StandBy).

عندما تضع هاتف آيفون على جانبه أو تشحنه أو تضعه على حامل في الوضع الأفقي ستعرض ميزة (StandBy) معلومات وصور في وضع ملء الشاشة بشكل دائم، وتشمل هذه البيانات: الساعة أو أحوال الطقس أو الصور أو تطبيقات مصغرة، أو نتائج مباراة أو مواعيد الاجتماعات وهكذا.

وباستخدام (Live Activities) في وضع ملء الشاشة، يمكنك متابعة كل ما يحدث لحظيًا مثل: نتيجة المباراة أو تقدم توصيل الطعام. كما تتكامل الميزة مع المساعد الصوتي سيري، ليعرض لك نتائج مرئية غنية يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة في وضع ملء الشاشة.

6- ملصقات جهات الاتصال:

وسعت آبل إمكانيات تخصيص شاشة القفل في نظام iOS 17؛ إذ أعادت آبل تصميم تطبيق الهاتف لتكون لديك القدرة على تخصيص ما تراه عندما تتصل بك جهات الاتصال، وقدمت ميزة جديدة تُسمى (ملصقات جهات الاتصال) Contacts Posters تتيح لك تخصيص شكل بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك عندما تتصل بالآخرين.

يمكنك اختيار صورة لك أو Memoji، كما يمكنك إضافة النصوص إلى الصورة بخطوط وألوان مختلفة، وستعمل تلك الميزة الجديدة في تطبيق الهاتف الخاص بآيفون بالإضافة إلى تطبيقات المكالمات التابعة لجهات خارجية.

7- الملء التلقائي لرموز التحقق في البريد:

حصل تطبيق (البريد) Mail في نظام iOS 17 على ميزة ثانوية ولكنها مهمة، وهي تعبئة رموز التحقق تلقائيًا في متصفح سفاري حتى عند استلامها في تطبيق Mail.

قبل نظام iOS 17؛ كان بإمكانك تعبئة رموز التحقق الواردة في الرسائل فقط تلقائيًا، ولكن مع الميزة الجديدة لن تضطر إلى مغادرة متصفح سفاري لنسخ الكود ولصقه، مما يسهل عليك تسجيل الدخول إلى الخدمات بأمان دون الخروج من المتصفح.