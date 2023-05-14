تتميز شركة جوجل بأنها واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي، ولكنها تتوخى الحذر دائمًا عند إطلاق المنتجات والميزات التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي للجمهور؛ لذلك انتظر الوسط التقني فترة لرؤية ردها على روبوت (ChatGPT) الذي أثار ضجة كبيرة منذ إطلاقه للجمهور، واستعانت به مايكروسوفت في معظم منتجاتها حتى الآن.

جاء رد جوجل يوم 6 فبراير الماضي؛ عندما أعلنت لأول مرة عن روبوتها (بارد) Bard، ولكنه في ذلك الوقت لم يكن متاحًا للاستخدام العام، إذ اقتصر اختباره على مجموعة صغيرة من المختبرين الموثوق بهم، ثم خلال شهر مارس فتحت جوجل باب التسجيل في قائمة انتظار لأولئك الذين يرغبون في استخدام روبوت Bard.

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بينما جاء الخبر الذي ينتظره الجميع في مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2023) – الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي، والذي ركزت فيه على الذكاء الاصطناعي التوليدي – حيث أعلنت جوجل عن إتاحة روبوت الدردشة Bard للاستخدام العام دون الحاجة إلى التسجيل في قائمة الانتظار في 180 دولة.

يتميز روبوت جوجل Bard أنه يستند في عمله حاليًا إلى النموذج اللغوي الجديد (PaLM 2) – الذي قدمته جوجل خلال المؤتمر، لذلك أصبح يدعم لغات متعددة، وقد أدى ذلك إلى تحسين قدرته بشكل كبير على فهم النصوص الدقيقة وتوليدها وترجمتها، بالإضافة إلى ذلك أصبح يدعم توليد الأكواد البرمجية وتصحيحها، ويفهم الصور.

الجدير بالذكر أنه هناك بعض الاختلافات الكبيرة بين روبوت Bard وروبوتات الدردشة الأخرى التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يمكن لروبوت جوجل Bard الوصول إلى الإنترنت، وتقديم إجابات عن الأحداث الجارية، بينما لا يتوفر لدى ChatGPT إمكانية الوصول إلى الإنترنت إذ دُرب فقط على المعلومات المتاحة حتى عام 2021.

لذلك يتنافس روبوت جوجل Bard بشكل مباشر أكثر مع روبوت Bing Chat من مايكروسوفت؛ الذي يستند في عمله إلى النموذج اللغوي الكبير (GPT-4) الأكثر تقدمًا، ولديه حق الوصول إلى الويب، وتقديم معلومات لحظية.

إليك أهم الميزات الجديدة في روبوت جوجل Bard:

1- دعم لغات متعددة:

يستند روبوت جوجل Bard في عمله إلى النموذج اللغوي الجديد (PaLM 2) الذي دُرب بشكل مكثف على النص المتعدد اللغات، لذلك يدعم الروبوت لغات متعددة. وقد أعلنت جوجل أنه يدعم الآن ثلاث لغات، هي: الإنجليزية، والكورية، واليابانية، وستصل قائمة اللغات المدعومة إلى 40 لغة أخرى، خلال الفترة المقبلة، من بينها اللغة العربية.

2- تحسين التفكير المنطقي والتعامل مع الرياضيات:

ركزت جوجل في تدريب نموذج (PaLM 2) في تحسين قدراته في التفكير المنطقي والاستدلال والرياضيات، حيث دربت النموذج على كمية كبيرة من نصوص الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى الأوراق العلمية وصفحات الويب التي تحتوي على التعبيرات الرياضية.

لذلك لا يواجه روبوت Bard أي صعوبة في التعامل مع أسئلة الرياضيات، بل يمكنه حل المسائل والمعادلات الرياضية المتقدمة بدقة عالية.

3- القدرة على معالجة الصور:

قالت جوجل إن روبوت Bard سيدعم قريبًا معالجة الصور في المطالبات والإجابات، إذ سيعرض الروبوت صور ضمن إجاباته بجانب النصوص، كما يمكن للمستخدم تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها أو كتابة تعليقات نصية عما تحتويه، إذ يستخدم الروبوت خدمة (Google Lens) لفهم محتوى الصور.

وقد طرحت جوجل مثال على ذلك؛ لنفترض إنك تريد صياغة قصة قصيرة مضحكة عن كلابك، يمكنك تحميل صورة كلابك وكتابة مطالبة مثل: “اكتب تعليق مضحك حول هذين”. وباستخدام (Google Lens) سيحلل روبوت Bard الصورة ويكتشف سلالات الكلاب ويصوغ بعض التسميات التوضيحية الإبداعية كل ذلك في غضون ثوانٍ.

وبذلك ستصبح ميزة القدرة على معالجة الصور وفهم سياقها واحدة من الميزات التي ستجعل روبوت جوجل Bard منافسًا قويًا لأي روبوت دردشة آخر يستند في عمله إلى النموذج اللغوي GPT-4.

4- توليد الأكواد البرمجية وتصحيحها:

يتميز نموذج (PaLM 2) بدعم محسّن لتوليد الأكواد البرمجية وتصحيحها، إذ دُرب النموذج على 20 لغة برمجة، تشمل اللغات الشائعة مثل: JavaScript و Python، واللغات غير المعروفة على نطاق واسع مثل: مثل: Prolog و Fortran و Verilog.

وبناءً على ذلك؛ يمكن أن يساعدك روبوت جوجل Bard في مهام البرمجة وتطوير البرامج، بما يشمل: توليد الأكواد البرمجية من النصوص، وتصحيح الأخطاء الموجودة في الأكواد التي كتبتها، وشرح التعليمات البرمجية.

كما يمكنك تصدير الأكواد البرمجية التي كتبها الروبوت بسهولة إلى مستندات جوجل أو منصة (Google Colab) المخصصة لكتابة الأكواد البرمجية وتشغيلها.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يساعد ك روبوت جوجل Bard في شرح الأكواد البرمجية لك، وهذا سيكون مفيد إذا كنت تتعلم البرمجة لأول مرة، أو إذا كنت بحاجة إلى بعض الدعم الإضافي لفهم الأكواد التي كتبها الروبوت.

5- قبول المطالبات الصوتية:

يدعم روبوت جوجل Bard ميزة البحث الصوتي، مما يساعدك في الاستفسار عن الأسئلة الطويلة بسرعة أكبر. إذ ستجد أيقونة الميكروفون موجودة في الزاوية اليمنى من حقل الدردشة، حيث يمكنك الضغط عليها، وتسجيل مطالباتك صوتيًا.

6- توليد الصور من النصوص:

تقدم الكثير من الشركات أدوات توليد الصور من النصوص، ومن بينها شركة مايكروسوفت التي قدمت ميزة إنشاء الصور (Bing Image Creator) التي تستند في عملها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي (DALL-E) الذي يُنشئ الصور من المطالبات النصية في محرك البحث بينج الجديد ومتصفح إيدج.

وكان روبوت Bard يفتقد هذه الميزة، ولكن هذا سيتغير قريبًا، إذ أعلنت جوجل أن روبوتها سيتكامل قريبًا مع أداة (Firefly) من أدوبي لإنتاج الصور من خلال الوصف النصي، بحيث يمكنك تحويل الأفكار الإبداعية بسهولة إلى صور عالية الجودة، يمكنك استخدامها مباشرة أو تعديلها من خلال أدوات وتطبيقات تحرير الصور.

7- تصدير الدردشات بنقرة واحدة:

أضافت جوجل أسفل ردود روبوت Bard زر جديد للمشاركة؛ يتيح لك تصدير الإجابة إلى مستندات جوجل أو حفظها كمسودة في جيميل، أو تصدير الأكواد البرمجية إلى منصة (Google Colab)، كما قالت جوجل إنها ستوفر أيضًا تصدير الأكواد البرمجية إلى منصة Replit قريبًا.