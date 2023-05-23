أصبحت روبوتات الدردشة التفاعلية التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي شائعة خلال الفترة الأخيرة، ويُعد روبوت (ChatGPT) هو الرائد في هذا المجال والأكثر انتشارًا حتى الآن، لذلك بدأت شركة (OpenAI) بطرح إصدار منه للهواتف الذكية لأول مرة، حيث طرحت خلال الأيام الماضية تطبيق (ChatGPT) لهواتف آيفون لتسهيل استخدامه أثناء التنقل، ووعدت بطرح إصدار لهواتف أندرويد قريبًا.

لذلك سنستعرض اليوم أهم الميزات الجديدة في تطبيق ChatGPT لهواتف آيفون وكيفية استخدامه:

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قالت شركة (OpenAI) في منشور الإعلان عن التطبيق: “إن استخدام تطبيق ChatGPT في هواتف آيفون سيكون مجاني، ويدعم مزامنة سجل الدردشة عبر الأجهزة، لذلك سيعمل في أكثر من جهاز بحساب واحد”.

وأضافت أنه يمكن للمشتركين في الإصدار المدفوع (ChatGPT Plus) في نظام iOS الاستفادة من إمكانيات نموذج (GPT-4) والحصول على أوقات استجابة أسرع، بالإضافة إلى الوصول إلى الميزات الجديدة باكرًا.

إليك أهم الميزات الجديدة في تطبيق ChatGPT لهواتف آيفون:

1- دعم الإدخال الصوتي:

دمجت شركة (OpenAI) في تطبيق (ChatGPT) نظام Whisper للتعرف على الكلام، ما يسمح لمستخدمي هواتف آيفون بتوجيه أسئلتهم ومطالبتهم لروبوت ChatGPT صوتيًا، كما اعتادوا أن يفعلوا مع المساعد الصوتي سيري.

ويُعد نظام Whisper وهو نظام مفتوح المصدر لتعرّف الكلام طورته شركة OpenAI، وقد دربته على 680 ألف ساعة من البيانات المتعددة اللغات.

يمتاز التطبيق بهذه الخاصية عن إصدار روبوت ChatGPT الذي يمكنك استخدامه في متصفح الويب، ولا شك أن هذه الخاصية ستسهل استخدام الروبوت، وستفتح الباب أمام العديد من الاستخدامات الجديدة.

2- استخدام التطبيق في أكثر من جهاز بحساب واحد:

قالت شركة OpenAI إنها تلقت تعليقات كثيرة من المستخدمين حول رغبتهم في استخدام ChatGPT أثناء التنقل، ولذلك أطلقت في تطبيقها لهواتف آيفون ميزة مزامنة سجل الدردشة عبر الأجهزة، ما يعني أنه يمكنك بدء حوار مع روبوت (ChatGPT) في حاسوبك، ثم أكمله في الهاتف أثناء انتقالك من مكان إلى مكان بسهولة.

وللوصول إلى سجل الدردشة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ثبت تطبيق (ChatGPT) في هاتفك، حيث يمكنك تنزيله من متجر آب ستور.

بعد إنهاء عملية إعداد التطبيق؛ اضغط على أيقونة الإعدادات – التي هي عبارة عن ثلاث نقاط رأسية – الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

ستظهر لك قائمة تضم 3 خيارات: الأول: السجل (History) وهو القسم الذي يحفظ دردشاتك السابقة مع ChatGPT، والثاني: الإعدادات (Settings)، وهو القسم الذي يتيح لك ضبط إعدادات التطبيق سواء لتغيير المعلومات الشخصية أو تعديل التفضيلات الخاصة بالتطبيق، والثالث: أيقونة فتح (دردشة جديدة) New Chat بجانبها علامة (+).

اضغط على الخيار الأول السجل (History) لمزامنته مع أجهزة أخرى.

3- إمكانية التبديل بين نموذجي GPT-3.5 و GPT-4:

يمكن لمستخدمي إصدار (ChatGPT Plus) التبديل بين نموذجي GPT-3.5 و GPT-4 أثناء استخدام التطبيق، وسيتمكنون من الوصول أولًا إلى الميزات الجديدة.

لا يشترط نموذج (GPT-3.5) وجود حدود على المطالبات عكس نموذج (GPT-4) الذي يسمح بحد أقصى 25 مطالبة كل ثلاث ساعات، ولكن نموذج (GPT-4) يقدم استجابات عالية الجودة للمهام الشخصية والمهنية، بينما يقدم نموذج (GPT-3.5) استجابات أسرع وغير محدودة تقريبًا.

يمكن للمشترك في (ChatGPT Plus) أن يختار إجراء الدردشة الجديدة مع الروبوت باستخدام نموذج (GPT-4) الجديد أو نموذج (GPT-3.5) القديم؛ بالضغط على اسم النموذج الذي يرغب فيه في الجزء العلوي في الشاشة.

بدأت شركة (OpenAI) بطرح (ChatGPT) في الولايات المتحدة أولًا، وستطرحه في بلدان أخرى خلال الأسابيع المقبلة، لذلك إذا لم تجد التطبيق متاح في متجر آب ستور في بلدك حاليًا، فما عليك إلا الانتظار بعض الوقت.