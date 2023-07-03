إذا كنت تفكر في شراء جهاز (بلايستيشن 5) Playstation 5 جديد؛ فبالتأكيد لديك سؤال أي إصدار هو الأنسب، وإذا كنت تمتلك جهاز سوني PS4 وتريد الترقية إلى جهاز PS5 فسيكون لديك سؤال أيضا هل يستحق الأمر الترقية؟

لمساعدتك في اختيار إصدار بلايستيشن 5 المناسب، سنستعرض في هذا المقال أهم الفروق بين إصدار PS5 القياسي والإصدار الرقمي PS5 Digital Edition، وما الإصدار المناسب لك؟

أولًا؛ أهم الفروق بين إصداري بلايستيشن 5 :

يتوفر جهاز (بلايستيشن 5) PS5 في إصدارين؛ الأول: الإصدار القياسي الذي يأتي مع محرك للأقراص بسعر 500 دولار، والثاني: الإصدار الرقمي الذي يأتي بسعر 400 دولار هو إصدار أرخص لا يضم محرك للأقراص وهو مناسب لأولئك الذين لا يمانعون في تنزيل الألعاب مباشرة من متجر بلايستيشن وتخزينها في المساحة الداخلية الخاصة في الجهاز، في مقابل ذلك سيوفرون ما يقرب من 100 دولار وهو الفارق في السعر بين الإصدارين.

بالإضافة إلى محرك الأقراص والسعر، يوجد اختلاف بسيط في التصميم بين الإصدارين، نظرًا إلى أن الإصدار الرقمي (PS5 Digital Edition) يفتقر إلى محرك الأقراص، فإن تصميمه أنحف وأكثر تناسقًا من الإصدار القياسي. وهنا تنتهي الاختلافات بين الإصدارين تقريبًا.

إذ يتمتع كلا الإصدارين من جهاز PS5 بالمواصفات الداخلية نفسها، مما يعني أنك ستستمتع بميزات مثل: دعم العرض بدقة 4K، واللعب السريع بفضل معدل الإطارات العالي الذي يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، وسرعات التحميل العالية، ووحدة التحكم DualSense المبتكرة من سوني التي توفر ردود فعل لمسية وتحتوي على ميكروفون مدمج.

ثانيًا؛ ما الإصدار المناسب لك؟

يعتبر الإصدار القياسي من PS5 القياسي أغلى من الإصدار الرقمي، ولكنه قد يوفر لك المال على المدى الطويل، لأن الإصدار الرقمي (PS5 Digital Edition) يلزمك بشراء الألعاب الرقمية من (متجر بلايستيشن) PlayStation Store، بينما يمنحك PS5 القياسي المستند إلى محرك الأقراص حرية شراء الألعاب من المتاجر الخارجية، مثل: (أمازون) Amazon و GameStop، وغيرها من متاجر الألعاب، واستبدالها عندما لا تحتاج إليها.

بالإضافة إلى ذلك، يمنحك إصدار PS5 القياسي ميزة إضافية تتمثل في القدرة على مبادلة الألعاب مع الأصدقاء باستخدام محركات الأقراص.

كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت تُفكر في الترقية من PS4 إلى PS5، فستحتاج إلى استخدام إصدار PS5 القياسي لنقل ألعاب PS4 إلى الإصدار الجديد، إذ لا يمكنك تشغيل ألعاب PS4 التي اشتريتها من المتاجر الخارجية في الإصدار الرقمي (PS5 Digital Edition).

ثالثًا؛ متى يمكنك شراء الإصدار الرقمي من PS5؟

إذا كان معظم كتالوج ألعاب PS4 الخاص بك رقمي، فستتمكن ببساطة من إعادة تنزيل هذه الألعاب في إصدار (PS5 Digital Edition)، كما أنه أرخص بقيمة 100 دولار من الطراز القياسي، وهذا مبلغ قد يمكنك من شراء لعبة أو لعبتين إضافيتين، أو الاشتراك في خدمة (PlayStation Plus)، أو شراء وحدة تحكم (DualSense) إضافية من أجل جلسات الألعاب الجماعية مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

بالإضافة إلى ذلك؛ إذا كان لديك سرعات إنترنت عالية تسمح لك بتحميل الألعاب دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال، سيكون في هذه الحالة إصدار بلايستيشن 5 الرقمي خيار مناسب لك من الإصدار القياسي.

رابعًا؛ أهم الميزات في وحدة التحكم DualSense عند اللعب في PS5:

قامت سوني بتغيير تصميم وحدة التحكم اللاسلكية DualSense قليلاً لجهاز PS5، إذ تستخدم وحدة التحكم شكلًا مشابهًا لطراز DualShock 4، ولها عناصر التحكم نفسها، ولكن لديه أيضًا بعض الإضافات الجديدة، أهمها: