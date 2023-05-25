أمور تجب مراعاتها قبل شراء شاحن لاسلكي للهاتف

في ظل التطور المستمر للتكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الهواتف في حياتنا اليومية، أصبحت أجهزة الشحن اللاسلكية من الملحقات الأساسية التي يبحث عنها الكثيرون. إذ توفر تقنية الشحن اللاسلكي مزايا عديدة، مثل: السهولة والراحة في الاستخدام.

ولكن قبل شراء شاحن لاسلكي، هناك بعض الأمور التي تجب مراعاتها لضمان اختيار الشاحن المناسب لطراز الهاتف، الذي يحتوي على ميزات أمان وجودته عالية حتى لا يؤثر سلبًا في الهاتف.

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ولمساعدتك في اختيار شاحن مناسب لهاتفك، سنوضح فيما يلي أبرز الأمور التي تجب مراعاتها قبل شراء شاحن لاسلكي:

1- التوافق مع هاتفك:

من أهم الأمور التي تجب مراعاتها قبل شراء شاحن لاسلكي هو توافق الشاحن مع هاتفك. وعلى الرغم من أن العديد من الهواتف الذكية الحديثة، مثل: هواتف آيفون وسامسونج جالاكسي تدعم معيار Qi، يجب عليك التحقق من مواصفات الشاحن قبل الشراء.

بالنسبة لمستخدمي آيفون، يجب البحث عن أجهزة الشحن المصنفة على أنها متوافقة مع MagSafe، ويمكنك التأكد أن الشاحن اللاسلكي متوافق بشكل كامل مع نوع جهازك بالبحث عن نوع هاتفك ضمن قائمة الأجهزة المدعومة. على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم طراز iPhone 13 Pro، فتأكد من أن وصف المنتج يتضمن جُملة متوافق مع iPhone 13 Pro، فهذه الجملة ستؤكد لك أن الشاحن سيعمل بشكل فعال مع هاتفك.

2- سرعة الشحن والكفاءة:

في حين أن الشحن اللاسلكي أبطأ بشكل عام من الشحن السلكي، فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحسين سرعته بشكل كبير. وعادة ما تحدد سرعة الشحن من خلال مقدار الطاقة الخارجة من الشاحن اللاسلكي وتقاس بالواط (W). وكلما زادت تلك الطاقة زادت سرعة شحن جهازك، بشرط أن يدعم هاتفك قدرة الشحن نفسها.

على سبيل المثال: قد يوفر الشاحن اللاسلكي القياسي Qi شحنًا بقوة 5 واط وهو ما يكفي لمعظم الهواتف الذكية. ومع ذلك، قد يوفر الشاحن الأكثر تقدمًا 10 واط أو 15 واط أو 20 واط، مما يؤدي إلى شحن جهازك بشكل أسرع بكثير. ولكن سرعة الشحن القصوى للهاتف ستحد من ذلك، فإذا كان هاتفك يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط فقط، فإن استخدام شاحن لاسلكي بقدرة 20 واط، لن يؤدي إلى تسريع العملية.

عامل آخر من المهم التركيز فيه هو كفاءة الشاحن، إذ يمكن أن يفقد الشاحن اللاسلكي بعض الطاقة كحرارة، وهي مشكلة شائعة في أجهزة الشحن اللاسلكية. حيث تفقد أجهزة الشحن ذات المواصفات العالية طاقة أقل وتشحن جهازك بشكل أسرع، لذا؛ تحقق من مواصفات المنتج بحثًا عن معلومة توضح مقدار فقدان الطاقة والكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر كيفية وضع جهازك على الشاحن في كفاءة الشحن، إذ يتطلب الشحن اللاسلكي محاذاة دقيقة بين الشاحن والهاتف للحصول على أفضل النتائج. وتقدم بعض أجهزة الشحن أدوات أو أدلة محاذاة مدمجة لمساعدتك في ضبط جهازك بشكل صحيح، مما يضمن الشحن الأمثل.

لذا من المهم قراءة مراجعات العملاء قبل الشراء لمعرفة إذا كان المستخدمون قد عانوا من مشكلة متعلقة بوضع الهاتف على الشاحن.

3- التصميم واللون:

عندما يتعلق الأمر بأجهزة الشحن اللاسلكية، فإن المواصفات التقنية ليست كل شيء. لأن هذه الأجهزة غالبًا ما تشغل مساحة مرئية من مكتبك. لذا؛ ضع في اعتبارك شكل الشاحن ولونه والمادة التي تغطيه للتأكد من متانته وأنه متناسب مع الأدوات الأخرى في الغرفة.

4- ميزات الأمان وشهادات السلامة:

ابحث عن أجهزة الشحن اللاسلكية التي تحتوي على ميزات أمان مدمجة مثل: التحكم في درجة الحرارة واكتشاف الأجسام الغريبة وحماية الجهاز من الشحن الزائد.

تأكد أيضًا من شهادات السلامة، مثل: شهادات السلامة من Comporité Européene و RoHS (الحد من المواد الخطرة) و FCC (هيئة الاتصالات الفيدرالية). وبالنسبة إلى أجهزة الشحن الحاصلة على شهادة Qi فقد اختبرت للتأكد من أنها تفي بمعايير السلامة الخاصة باتحاد الطاقة اللاسلكية (Wireless Power Consortium).

5- السعر والعلامة التجارية:

تختلف أسعار أجهزة الشحن اللاسلكية بشكل كبير، إذ تتراوح بين عشرة دولارات إلى أكثر من 100 دولار للطرز المتميزة مع دعم أجهزة متعددة وميزات متقدمة وتصاميم أنيقة.

قد تأتي أجهزة الشحن اللاسلكي الرخيصة والأقل شهرة مع مشكلات في التوافق أو مخاوف تتعلق بالسلامة، أما العلامات التجارية الشهيرة، مثل: Anker و Belkin وسامسونج تُعد أكثر موثوقية، حيث توفر منتجات عالية الجودة تم اختبارها لضمان السلامة والكفاءة العالية. وقد تكلف هذه الأنواع أكثر قليلاً، ولكن من المرجح أن تمنحك تجربة شحن أفضل وأكثر أمانًا وتستمر لفترة أطول.