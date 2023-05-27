أشياء مفيدة يمكن لروبوت My AI في سناب شات القيام بها

يُعدّ سناب شات من أوائل التطبيقات التي عملت على إدماج الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. فقد قدمت روبوت الدردشة My AI في شهر فبراير كميزة تجريبية لمشتركي الخدمة المدفوعة (+)Snapchat، ولكن الوصول إلى روبوت الدردشة أصبح متاحًا للجميع قبل فترة بسيطة، مما سمح للجميع بتجربته.

يستند روبوت My AI في سناب شات إلى النموذج اللغوي GPT-3.5 مثل الإصدار المجاني من ChatGPT، ومع ذلك لا تتوقع أن تحصل على جودة الإجابة نفسها، فقد دربت OpenAI روبوت ChatGPT على كمية بيانات أكبر بكثير مما فعلته سناب شات.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ولكن يمكنك الاستفادة من هذا الروبوت بعدّة طرق مختلفة، وسنذكر فيما يلي بعض الأشياء المفيدة التي يمكن لروبوت الدردشة My AI في تطبيق سناب شات القيام بها:

1- حل المسائل الرياضية:

بينما يمكنك بسهولة استخدام آلة حاسبة للمسائل الحسابية البسيطة، يمكن أن يكون روبوت My AI أفضل فيما يتعلق بمسائل الرياضيات التطبيقية التي تحتاج إلى خطوات متعددة لحلها، وتتطلب استخدام نظريات معينة.

ومع ذلك، عليك التأكد من صحة الإجابة عند استخدام روبوت My AI لحل مسائل الرياضيات، لأنه من الممكن أن يُخطئ ولا يقدم إجابات دقيقة في بعض الأحيان.

2- تلخيص الكتب:

يمكن أن تكون الملخصات مفيدة للحصول على فكرة عما يتحدث عنه كتاب معين، وللحصول على ملخصات يمكنك الاستعانة بروبوت My AI وطلب تقديم ملخص بسيط لكتاب معين دون الاضطرار إلى البحث عن ملخص عبر الإنترنت.

3- تقديم توصيات:

يقدم روبوت My AI من سناب شات توصيات جيدة فيما يتعلق بأماكن يمكنك زيارتها بناءً على موقعك والهوايات المذكورة سابقًا في المحادثات التي أجريتها مع الروبوت.

4- تقديم تفاصيل حول مكان معين:

يمكن أن يمنحك My AI أوصافًا مفصلة للمكان الذي ترغب في زيارته، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروبوت My AI إعلامك بوجود موقع محدد أو أداة معينة تريد استخدامها في المكان الذي ترغب في زيارته، على سبيل المثال: يمكنك أن تسأله إذا كان هناك مترو في مدينة تريد زيارتها مما يساعدك في معرفة الطرق المتاحة للتنقل.

5- تحديد الأشياء والنباتات والحيوانات في الصور:

يمكنك ارسال صورة إلى روبوت My AI لتعرف الأشياء والحيوانات والنباتات الموجودة فيها. ولالتقاط صورة وإرسالها إلى My AI، انقر فوق رمز الكاميرا الظاهر في الجهة اليُسرى من الدردشة. وتأكد من التقاط صورة واضحة، ثم أرسلها إلى الروبوت وسيعلق على كل ما يراه.

6- ترجمة النصوص:

روبوت My AI على دراية باللغة الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والروسية والبرتغالية وغيرها الكثير من اللغات. لذا؛ يمكنك نسخ نص من أماكن أخرى ولصقه في المحادثة، ثم اطلب من الروبوت ترجمته إلى أي لغة تريدها.

يمكنك أيضًا استخدامه لمساعدتك في التحدث باللغة المحلية أثناء السفر لأنه يمكنه ترجمة النص، ويمكنك أن تسأله أيضًا عن كيفية نطق الكلمات.

7- اقتراح عدسات سناب شات المناسبة:

قد يستغرق العثور على عدسة سناب شات (Snapchat lens) المناسبة وقتًا طويلاً، ولكن يمكنك استخدام My AI لتسريع هذه العملية بطلب التوصية بعدسات معينة مناسبة لك.