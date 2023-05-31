أسباب مشكلة الحرارة المرتفعة في هاتف آيفون وكيفية إصلاحها

إن الحرارة المرتفعة في هاتف آيفون تُعدّ أمرًا مقلقًا، إذ يمكن أن تتسبب في حدوث خلل أو تلف في الأجزاء الداخلية للهاتف وتقلل عمر البطارية إذا استمرت لفترات طويلة. لذا؛ من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتأثر أداء الهاتف أو يتلف.

وهناك عدة أمور تسبب مشكلة الحرارة المرتفعة في هاتف آيفون سنوضح أبرزها فيما يأتي مع ذكر بعض الحلول لإصلاح هذه المشكلة:

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1- الاستخدام المفرط للهاتف:

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون لممارسة أنشطة ثقيلة مثل: اللعب بالألعاب المتطورة أو تسجيل مقاطع الفيديو لفترة طويلة، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع حرارة هاتفك. ويمكنك حل المشكلة بتقليل استخدام آيفون.

2- تحديثات نظام التشغيل:

تحدث الكثير من الإجراءات أثناء تثبيت التحديث الجديد من نظام التشغيل وبعد تثبيته، ويمكن أن تستهلك بعض المهام الكثير من الطاقة، مما يتسبب في ارتفاع حرارة الهاتف مؤقتًا. لكن يجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون أيام قليلة من تثبيت التحديث.

انتظر حتى ينهي آيفون جميع المهام الخاصة بالتحديث، ولكن إذا استمرت مشكلة الحرارة المرتفعة في الهاتف، فمن المحتمل أن يكون هناك خطأ في التحديث وسيتعين عليك الانتظار حتى تُصدر آبل تحديث جديد يتضمن إصلاح لهذه المشكلة.

3- التطبيقات المعطلة:

تحتوي بعض التطبيقات على أخطاء أو مشكلات تجعلها تستخدم طاقة أكثر من اللازم، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة الهاتف، حتى عند عدم استخدام التطبيق مباشرة. والحل المناسب هو تحديد التطبيق المعطل وإلغاء تثبيته.

4- وجود إشارة ضعيفة أو استخدام بيانات الهاتف بكثافة:

إذا كنت في موقع به إشارة سيئة، سيستمر هاتف آيفون في البحث عن شبكة اتصال أقوى، مما قد يتسبب في ارتفاع حرارة الهاتف. ومن ناحية أخرى، فإن الاستخدام المستمر لبيانات الهاتف لبث مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات الكبيرة أو استعادة النسخ الاحتياطية يمكن أن يتسبب أيضًا في مشكلة الحرارة المرتفعة في آيفون

والحل المناسب في تلك الحالات هو الانتقال إلى مكان به إشارة أفضل، مع اختيار خيارات بث أقل دقة عند مشاهدة مقاطع الفيديو، على سبيل المثال: اختر دقة 1080 بدلاً من 4K حيثما أمكن ذلك.

5- وجود مشكلات متعلقة بالشحن:

إن استخدام هاتف آيفون أثناء الشحن، أو شحنه بشاحن غير تابع لشركة آبل يمكن أن يتسبب في ارتفاع حرارة الهاتف. من ناحية أخرى، يتسبب الشحن اللاسلكي في إنتاج حرارة أكثر من استخدام الكابل.

والحل المناسب هو استخدم شاحن وكابل عالي الجودة، وإزالة حافظة الهاتف أثناء الشحن، واستخدام شاحن لاسلكي مع نظام تبريد مدمج أو تجنب الشحن اللاسلكي.

6- استخدام حافظة للهاتف:

يمكن أن يؤدي تغطية الهاتف بحافظة إلى ظهور مشكلة الحرارة المرتفعة، لذا من الأفضل إزالة الحافظة إذا كنت تواجه هذه المشكلة باستمرار.

7- البطارية التالفة:

بمرور الوقت، يمكن تتحلل بطاريات الهواتف أو تتلف، فإذا كانت بطارية آيفون منتفخة أو تالفة، فقد تسبب ارتفاع حرارة الهاتف، والحل المناسب هو إصلاح البطارية أو استبدالها.