أسباب تجعل تطبيق ChatGPT أفضل من إصدار الويب

أطلقت شركة OpenAI إصدار الويب من روبوت ChatGPT في نوفمبر 2022، وانتشر بطريقة مذهلة، ثم بدأ سباق ضخم بين شركات التكنولوجيا العملاقة لإصدار روبوتات الدردشة الخاصة بها، وإدماج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، وبذلك أصبحت المنافسة قوية بين شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

ولكن لم تكتفِ شركة OpenAI بإطلاق إصدار ChatGPT للويب وتطويره، بل أصدرت في شهر مايو 2023 تطبيق ChatGPT لهواتف آيفون. فإذا كنت من مستخدمي آيفون، فمن المحتمل أن يكون لديك فضول بشأن الميزات التي أدخلتها OpenAI في تطبيقها، وهل يقدم تجربة استخدام أفضل أم لا.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

فيما يلي سنوضح بعض الميزات التي يمكنك الحصول عليها في تطبيق ChatGPT والتي تجلعه أفضل من إصدار الويب:

1- الإدخال الصوتي:

يدعم تطبيق ChatGPT الخاص بهواتف آيفون على ميزة (الإدخال الصوتي) Voice input من خلال نظام (Whisper) وهو نظام مفتوح المصدر لتعرّف الكلام طورته شركة OpenAI.



مزايا الإدخال الصوتي لا حصر لها، وتزداد فوائدها عند إقرانها بالمهارات القوية لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. إذ يمكنك التحدث مع ChatGPT أثناء أداء مهام أخرى باستخدام صوتك.

وهذه الطريقة أسرع بكثير من كتابة النصوص الطويلة، وتلغي الحاجة إلى إضافة علامات الترقيم، وتحاكي بشكل أفضل المحادثة البشرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فهذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأي شخص يعاني من مشكلات جسدية تمنعه من استخدام يديه، وتعزز الشمولية وإمكانية الوصول إلى ميزات ChatGPT للجميع.

ولاستخدام الإدخال الصوتي في التطبيق، كل ما عليك فعله هو النقر فوق أيقونة الميكروفون في شريط الدردشة، ثم البدء بالتسجيل. ثم انقر في أي مكان في المنطقة الزرقاء لإيقاف التسجيل، وسيحوّل التطبيق تلقائيًا كلماتك إلى نص. بعد ذلك انقر فوق السهم الأزرق لإرسال المطالبة.

2- واجهة مستخدم أفضل وأسهل في الاستخدام:

عند استخدام إصدار ChatGPT في الويب، سيتعين عليك المرور بعدّة خطوات، تشمل فتح متصفح الويب، ثم الانتقال إلى موقع ChatGPT، ثم تسجيل الدخول قبل البدء باستخدامه. لكن تطبيق ChatGPT الخاص بهواتف آيفون يلغي الحاجة إلى هذه العملية الطويلة حيث إن التطبيق متاح للاستخدام بنقرة واحدة ويسهل الوصول إليه مثل أي تطبيق آخر في هاتفك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق واجهة أنيقة وتصميم بسيط، مما يُحسّن تجربة الاستخدام بشكل كبير، وبسبب تصميمه البسيط، يمكن للأشخاص من جميع الفئات العمرية البدء باستخدامه بسهولة.

3- إمكانية تغيير لغة الكلام:

يسمح تطبيق ChatGPT في هواتف آيفون بالتحدث عبر ميزة الإدخال الصوتي بأكثر من 35 لغة مختلفة، مع المزيد من اللغات التي سيدعهما في المستقبل.

ولتغيير اللغة في تطبيق ChatGPT في هاتف آيفون، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق الزر الثلاثي النقاط الظاهر في الزاوية اليمنى العلوية ثم اختر (الإعدادات) Settings . انقر فوق خيار (اللغة الرئيسية) Main Language في قسم (الكلام) Speech . اختر لغتك المفضلة.

4- الوصول إلى سجل الدردشة بدون اتصال بالإنترنت:

بينما يمكنك الوصول إلى سجل الدردشة في إصدار الويب من ChatGPT، وكذلك تطبيق الهواتف، فمن الممكن عرضها بدون اتصال بشبكة الواي فاي أو اتصال خلوي في التطبيق فقط.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، فلا يمكنك فتح موقع ChatGPT في متصفح الويب وتسجيل الدخول. حتى إذا فقدت الاتصال بالإنترنت بعد تسجيل الدخول، يمكنك فقط عرض عناوين المحادثات السابقة في الشريط الجانبي. وبمجرد فتحها، لن تُحمّل الرسائل.

لكن في تطبيق ChatGPT في آيفون، كل ما عليك فعله هو النقر فوق رمز القائمة في الصفحة الرئيسية واختيار (السجل) History من القائمة. سترى شريط بحث وأسفله عناوين جميع المحادثات السابقة، حدد أي عنوان لتحميل المحادثة بالكامل سواء كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

5- الحصول على ردود أسرع:

تقدم تطبيقات الهواتف بشكل عام وقت استجابة أفضل مقارنةً بمواقع الويب، وتطبيق ChatGPT الخاص بهواتف آيفون يمتلك الميزة نفسها. ومع ذلك، تعتمد سرعة الاستجابة في كل من التطبيق وموقع الويب على جهازك وقوة الاتصال بالإنترنت.

من ناحية أخرى، أشارت OpenAI في موقع الويب الخاص بها إلى أن المستخدمين الذين لديهم اشتراك ChatGPT Plus يحصلون على استجابة أسرع في تطبيق ChatGPT، لذلك يمكنك الاشتراك في الخدمة المدفوعة إذا كنت تبحث عن أسرع استجابة ممكنة من الروبوت.