أدوات مجانية لتحويل التغريدات إلى صور قابلة للمشاركة

تتوفر العديد من الأدوات التي تساعدك في تحويل التغريدات المنشورة في تويتر إلى صور جيدة وقابلة للمشاركة مع الآخرين، ويمكنك نشرها في حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي. وتوفر هذه الأدوات الكثير من خيارات التخصيص لإنشاء صورة مميزة، إذ توفر خيارات لتغيّر الخلفية ولون النص وضبط حجم الصورة، وتنزيلها بأكثر من تنسيق، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

وفيما يلي سنذكر بعض الأدوات المجانية لتحويل التغريدات إلى صور قابلة للمشاركة :

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1- أداة 10015:

10015 هي أداة مجانية يمكنك استخدامها لتحويل التغريدات إلى صور احترافية قابلة للمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وتقدم هذه الأداة العديد من خيارات التخصيص، إذ يمكنك إضافة صور للخلفية أو استخدام ألوان عادية أو متدرجة لجعل صور التغريدات أكثر جمالًا. وتوفر هذه الأداة ثلاثة أنماط للصور، وهي: (مربعة) square، و(مضغوطة) compact و(عريضة) wide، وتسمح لك بتضمين علامة مائية رقمية خاصة إلى الصور.

ولاستخدام هذه الأداة انسخ رابط URL للتغريدة التي ترغب في تحويلها إلى صورة، ثم ألصق الرابط في حقل URL في الجهة العلوية من الصفحة الرئيسية للأداة، وإذا كان الرابط غير صالح أو أن التغريدة حُذفت ستتلقى تنبيه بذلك.

بعد ذلك، انتقل إلى تبويب (الإعدادات) Settings بجانب زر Capture لضبط إعدادات الصورة والتغريدة، مثل: تحديد لغة للتغريدة، واختيار تصميم فاتح أو داكن، وغيرها.

بمجرد أن تضبط جميع الإعدادات حسب تفضيلاتك، انقر فوق زر (Capture) لتحويل التغريدة إلى صورة، ثم يمكنك تغيير الخلفية إذا كنت ترغب في جعلها ملونة بالألوان عادية، أو متدرجة، أو استخدام صورة كخلفية أو عدم إضافة خلفية، بعد ذلك يمكنك تغيير اتجاه الصورة وتضمين علامة مائية إذا أردت ذلك. وبعد ضبط كل شيء، اضغط فوق زر Export Image لحفظ الصورة.

2- أداة Poet.so:

Poet.so هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام تساعدك في إنشاء صور للتغريدات. وكما هو الحال مع أداة 10015، يجب نسخ رابط URL الخاص بالتغريدة من تويتر ثم لصقه في الحقل المخصص.

تتميز أداة Poet.so بأنها بسيطة وسهلة الاستخدام ولن تحتاج إلى إجراء الكثير من التعديلات في الصورة. إذ يمكنك فقط إخفاء الردود الخاصة بالتغريدات وتغيير لون الخلفية والتصميم وحجم الصورة. ولا يوجد سوى ثمانية ألوان للخلفية، والتصاميم هي الداكن والفاتح فقط، وحجم الصورة إما أن يكون صغير أو كبير. وبعد الانتهاء من التحرير، انقر فوق زر (نسخ) Copy أو (تنزيل) Download لتتمكن من استخدام الصورة ونشرها.

3- أداة Code Beautify:

Code Beautify هي أداة مجانية يمكنك استخدامها لإنشاء صور من تغريداتك المفضلة، وتقدم العديد من الميزات وخيارات التخصيص الممتازة. إذ يمكنك تعديل حجم الصورة لتناسب منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وضبط التغريدة في الشكل الذي تفضله.

وتسمح هذه الأداة بتخصيص لون الخلفية، وتعديل ألوان النص كما تتيح لك Code Beautify استخدام أي من صورك المفضلة كصورة للخلفية.

بعد لصق رابط URL الخاص بالتغريدة من تويتر وإنشاء صورة، يمكنك تحديد ما تريد عرضه باستخدام تبويب (العرض/الإخفاء) Show/Hide، لعرض أو إخفاء الإعجابات، وعدد مرات إعادة نشر التغريدة، والردود، والوقت، ورمز توثيق الحساب.

وبعد ضبط جميع الإعدادات، يمكنك تنزيل الصورة بالتنسيق الذي تفضله، إذ تتيح لك أداة Code Beautify اختيار تنسيق JPG أو PNG أو WEBP أو AVIF.

4- أداة TweetPik:

TweetPik هي أداة سهلة الاستخدام تحوّل تغريدات تويتر إلى صور، لكن الصور المجانية تأتي مع علامة مائية. ولاستخدام هذه الأداة، سيتعين عليك إضافة رابط التغريدة في الحقل المخصص ثم النقر فوق خيار (لقطة الشاشة) Screenshot. ثم اختر تصميم فاتح أو داكن، وانتقل إلى خيارات التحرير لتعديل الصورة.

يمكنك استخدام خيارات التحرير المختلفة لتغيير حجم الصورة ولون الخلفية والنص، وإضافة صورة كخلفية، وبعد إنشاء الصورة، اختر تنسيق PNG أو JPG أو PDF، ثم نزّلها.

5- أداة BrandBird:

BrandBird هي أداة بسيطة ومجانية لتحويل التغريدات إلى صور، وللبدء باستخدامها ألصق رابط التغريدة في الحقل المخصص، ثم اختر تصميم داكن أو فاتح، وحدد إذا كنت ستخفي أو تعرض العناصر الخاصة بالتغريدة مثل: الإعجابات وإعادة التغريد والردود وتاريخ إنشاء التغريدة. وبمجرد ضبط جميع الإعدادات، يمكنك النقر فوق زر (التنزيل) Download للحصول على صورة للتغريدة قابلة للمشاركة.