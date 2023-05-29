أدوات مجانية لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية 

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يتطلب إنشاء عرض تقديمي احترافي وجذاب وقتًا طويلًا، خاصةً إذا كانت المحتوى صعب وكنت تفكر في إبقاء الجمهور منخرط في المحتوى الذي تقدمه، في هذه الحالة ستكون أفضل طريقة لضمان توصيل الفكرة بطريقة ممتعة وغير مملة هي إنشاء عرض تقديمي تفاعلي يتضمن عناصر تسمح للجمهور بالمشاركة والتفاعل.

وهناك الكثير من الأدوات عبر الإنترنت التي تهدف إلى تسهيل إنشاء عروض تقديمية تفاعلية، وسنذكر فيما يلي أبرز خمسة أدوات يمكنك استخدامها:

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1- أداة Mentimeter:

Mentimeter هي أداة تسمح بإنشاء عروض تقديمية جذابة بسرعة وسهولة لمشاركتها مع الآخرين. وللبدء باستخدامها فإن كل ما عليك فعله هو التسجيل للحصول على حساب مجاني، ثم ستجد مجموعة متنوعة من القوالب المختلفة المتاحة التي يمكنك الاختيار منها ما يناسب موضوع العرض التقديمي، وبناءً على اختياراتك ستوصي الأداة بقوالب أخرى مختلفة لك.

وعند إنشاء عرض تقديمي في Mentimeter، ستمنحك الأداة رمز خاص يظهر في الجزء العلوي من الشرائح، وعند زيارة موقع Mentimeter وإدخال الرمز، ستتمكن من مشاهدة العرض التقديمي باستخدام أي جهاز ذكي.

2- أداة Prezi:

Prezi هي أداة لإنشاء عروض تقديمية عبر الإنترنت تُسهل تصميم العروض التقديمية الاحترافية والتعاون بين الفرق. وتحتوي على مجموعة كبيرة من القوالب المختلفة التي يمكنك الاختيار منها، وتتميز بتوفير العديد من الخيارات لإنشاء وضبط القالب ليتناسب مع احتياجات العرض التقديمي. كما توفر خيارات لتغيير أسلوب العرض والنص والصور بسهولة في بضع نقرات فقط.

تحتوي أداة Prezi على وضع العرض التعاوني (collaborative presentation mode) الذي يتيح لك مشاركة رابط العرض التقديمي مع الآخرين حتى يتمكنوا من إجراء التعديلات أو التقديم معك. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الأداة بدعوة الأشخاص للتعليق على الشرائح، وهو أمر مثالي للتعاون بين أعضاء الفريق لإنشاء عرض تقديمي مميز.

3- أداة Google Slides:

Google Slides هي أداة مجانية تمامًا ومتاحة بالكامل للمستخدمين، ومن المحتمل أنك سمعت عن Google Slides أو استخدمتها من قبل.

تُساعدك هذه الأداة في إنشاء عروض تقديمية عبر الإنترنت وتُعد من أفضل بدائل برنامج PowerPoint المجانية الموجودة حاليًا. وهي سهلة الاستخدام، وتوفر الكثير من الأدوات لتصميم الشرائح وإضافة القوالب وغير ذلك، كما توفر العديد من الطرق لجعل العروض التقديمية أكثر تفاعلية.

تأتي Google Slides مع مجموعة خاصة بها من الأدوات للتفاعل مع الجمهور والتي يمكنك استخدامها لطرح الأسئلة مباشرة على جمهورك. وهذه طريقة رائعة للتفاعل مع الأشخاص الذين تقدم لهم العرض التقديمي، سواء كان ذلك في اجتماع عمل أو فصل دراسي أو غير ذلك.

4- أداة Visme:

إذا كنت تبحث عن أداة تحتوي على الكثير من الأدوات لتصميم العروض التقديمية التفاعلية، فإن أداة Visme تُعد خيارًا مناسبًا لك.

Visme هي أداة لإنشاء العروض التقديمية عبر الإنترنت تهدف إلى تسهيل إنشاء عرض تقديمي تفاعلي ومشاركته مع الآخرين. وللبدء باستخدامها، يجب التسجيل ثم يمكنك اختيار قالب من الخيارات المتعددة التي توفرها هذه الأداة.

تأتي القوالب مع مجموعة متنوعة من التصاميم والألوان المختلفة للاختيار منها لتتناسب مع أي موضوع ترغب في تقديمه. وبعد اختيار قالب، يمكنك البدء بتحرير العرض التقديمي بسهولة.

توفر Visme خيارات متعددة لإضافة وتعديل الرسومات والأيقونات والصور والمخططات وغيرها بسهولة، كما توفر مقاطع فيديو تعليمية لمساعدتك في استخدام الأدوات المتوفرة.

5- أداة Genely:

Genely من أكثر الأدوات المتخصصة في إنشاء العروض التقديمية التفاعلية شمولًا، فهي تأتي مع مجموعة كبيرة من الميزات المختلفة لإنشاء عرض تقديمي احترافي وتفاعلي. وتوفر أداة Genely أكثر من 10000 قالب يمكنك الاختيار منها ما يناسب موضوع العرض التقديمي.

وفيما يتعلق بالعناصر التفاعلية، توفر هذه الأداة عدّة عناصر مثل: الأزرار (buttons)، والأزرار مع النص (buttons with text)، والأسئلة التفاعلية (interactive questions)، والعلامات (markers)، وغيرها من العناصر التفاعلية التي تسمح لك بإضافة محتوى تفاعلي إلى العروض التقديمية لضمان مشاركة الجمهور وتفاعلهم.