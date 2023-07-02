تُعد الصور المتحركة (GIF) من أبرز وسائل التعبير والتواصل، إذ تتميز هذه الصور بقدرتها على إيصال الرسالة بشكل سريع وممتع، وهذا يجعلها خيارًا شائعًا للتعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة مبتكرة ومسلية. ولأن معظم الأشخاص يفضلون استخدامها، طُورت العديد من التطبيقات والأدوات المجانية للمساعدة في إنشاء صور GIF.

تتيح لك هذه الأدوات تحويل أي صورة أو مقطع فيديو إلى صورة GIF في غضون دقائق ويمكن مشاركتها بسهولة مع الآخرين عبر تطبيقات المراسلة وفي منصات التواصل الاجتماعي.

إليك خمسة أدوات مجانية لإنشاء الصور المتحركة GIF بسهولة:



1- أداة Make A GIF :

تُتيح لك أداة (Make A GIF) إنشاء صورة GIF من صور متعددة أو مقطع فيديو موجود في حاسوبك أو موقع ويب أو فيديو في يوتيوب أو فيسبوك أو فيديو التقطته مباشرة من كاميرا الويب.



وإذا أردت إنشاء صورة GIF من مجموعة صور يمكنك ببساطة إعادة ترتيبها بالسحب والإفلات، كما يمكنك تغيير حجم جميع الصور في الوقت نفسه وضبط سرعة الحركة. ومن السهل أيضًا إنتاج صورة GIF من مقطع فيديو، وما عليك سوى اختيار جزء معين من الفيديو لإنشاء GIF منه.

كما تضم هذه الأداة ميزة لإضافة نص فوق صورة GIF، ولكن لا يمكنك معاينة النص قبل إنشاء صورة GIF أو تغيير مكان عرضه في الصورة.

وبمجرد إنشاء صورة GIF في أداة (Make A GIF)، يمكنك حفظها في حاسوبك ونسخ رابط URL الخاص بها لتتمكن من العثور عليها عبر الإنترنت في أي وقت.

2- أداة Imgur :

توفر أداة Imgur طريقة سهلة لإنشاء صورة GIF من مقطع فيديو ثم نشرها فورًا أو تخزينها في حاسوبك، وللبدء باستخدامها ما عليك سوى لصق رابط الفيديو الذي تريد تحويله إلى GIF ثم اختيار نقطة البداية والنهاية، وإضافة بعض النصوص إذا أردت ذلك، ثم إنشاء الصورة، ويمكن أن يصل طول GIF إلى 60 ثانية.

بعد إنشاء صورة GIF، ستنتقل إلى صفحتها الخاصة حيث يمكنك تنزيلها في حاسوبك أو مشاركتها مع الآخرين أو حذفها.

3- تطبيق ezgif.com :

ezgif.com هو تطبيق ويب بسيط يسمح لك بتحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى صورة GIF بسهولة، وبعد رفع الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد استخدامه، يمكنك ضبط الإطارات، وسرعة الحركة.

وبعد إنشاء الصورة يمكنك قصها، أو تغيير حجمها، أو عكس اتجاهها، أو تدويرها إلى زاوية معينة، أو تقسيم GIF مرة أخرى إلى الصور الأصلية، وإضافة نص.

4- أداة ImgFlip :

تسمح لك أداة ImgFlip بإنشاء صورة GIF من الصور أو رابط URL لمقطع فيديو أو رابط URL لصورة GIF أخرى أو من مقطع فيديو موجود في حاسوبك. وأثناء إنشاء الصورة تعرض ImgFlip معاينة لها.

يمكن تغيير سرعة الحركة وترتيب الصور والعرض والارتفاع والجودة للحصول على صورة GIF مميزة مصنوعة من مجموعة صور. وهناك أيضًا ميزة لإضافة نص إلى الصورة، بالإضافة إلى وجود ميزة Crop لاقتطاع الصورة، وميزات لتدويرها وتغيير لون الخلفية.

وبعد الانتهاء من إنشاء الصورة، يمكنك تنزيلها في حاسوبك أو نشرها في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ولكن جميع صور GIF المصنوعة في Imgflip تحتوي على علامة مائية خاصة بالأداة ولا يمكن إزالتها إلا بعد الاشتراك في الإصدار المدفوع (ImgFlip Pro).

5- أداة Picasion :

تتيح لك أداة Picasion إنشاء صورة GIF من الصور الموجودة في حاسوبك أو الاستيراد من موقع Flickr. وإذا اخترت تحميل الصور من حاسوبك، فلا يمكنك تحميل عدة صور مرة واحدة بل يجب اختيار ملفات فردية في كل مرة. وهناك أيضًا عدد قليل من ميزات التحرير المتوفرة في هذا الأداة، لذلك لا يمكنك إضافة نص إلى GIF أو تدوير الصور أو تغيير ترتيبها.

وقبل إنشاء GIF، يمكنك اختيار تضمينها في معرض Picasion عبر الإنترنت إذا أردت ذلك، وبمجرد إنشاء صورة GIF، يمكنك تنزيلها أو نسخ رابط يؤدي مباشر إلى المكان الذي توجد فيه الصورة عبر الإنترنت أو نشرها في منصات التواصل الاجتماعي أو إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى صديق.