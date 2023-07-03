أدوات مجانية تساعدك في قص الفيديو بسهولة

أثبتت التقارير والإحصائيات أن الفيديو أصبح أحد التوجهات البارزة في عالم التسويق الرقمي على مدار العقد الماضي، إذ أصبح محتوى الفيديو شائعًا بشكل متزايد بين المستهلكين لتعرّف العلامات التجارية والمنتجات. وتشير أحدث التقارير إلى أن نسبة 91% من الشركات تعتبر الفيديو جزءًا مهمًا من إستراتيجيتها التسويقية.

سواء كنت تُنشئ مقاطع فيديو شخصية أو ترويجية، فإن محتوى الفيديو سيساعدك في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين وتحسين المبيعات، ولكن طول المحتوى مهم، إذ يعتبر المستهلكون مقاطع الفيديو القصيرة أكثر جاذبية بمقدار مرتين ونصف من مقاطع الفيديو الطويلة.

لذلك أنت تحتاج إلى أدوات تساعدك في تقصير مقاطع الفيديو وضبطها طولها، ولكن الكثير من برامج التحرير باهظة الثمن وقد لا تكون بحاجة إلى جميع أدوات التحرير التي توفرها تلك البرامج، في هذه الحالة، يمكنك الاستعانة ببعض الأدوات المجانية عبر الإنترنت التي تتيح لك قص الفيديو وضبط طوله بسهولة دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيقات أو برامج في حاسوبك أو هاتفك، وفيما يلي سنذكر أبرز تلك الأدوات:

1- أداة Adobe Express:

تساعد أداة Adobe Express المجانية من شركة أدوبي (Adobe) في قص مقاطع الفيديو بسهولة حتى تحصل على الطول المثالي، ويمكنك استخدام هذه الأداة مجانًا في أي متصفح ويب في حاسوبك أو هاتفك.

وبالإضافة إلى إمكانية ضبط طول الفيديو، يمكنك أيضًا استخدام Adobe Express لتغيير نسبة الطول إلى العرض لتتمكن من تحميل الفيديوهات في أي منصة، مثل: فيسبوك، ويوتيوب وإنستاجرام.

ومع أن الخطة المجانية لأداة Adobe Express مناسبة إذا كنت تريد قص الفيديوهات، يمكنك أيضًا التفكير في الاشتراك في الخطة المتميزة إذا كنت تريد الوصول إلى أدوات متقدمة لتحرير الفيديو والصور.

2- أداة 123Apps:

123Apps هي أداة تسمح لك بضبط طول مقاطع الفيديو عبر الإنترنت باستخدام المتصفح ودون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات في حاسوبك أو هاتفك. وتدعم هذه الأداة معظم تنسيقات الفيديو ويمكنك تحميل مقاطع فيديو يصل حجمها إلى 4 جيجابايت لكل مقطع.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام هذه الأداة لتغيير اتجاه مقاطع الفيديو وسرعتها، وإضافة نصوص إليها وغير ذلك.

3- أداة Video Candy:

Video Candy هي أداة مجانية عبر الإنترنت توفر واجهة سهلة الاستخدام تُمكّنك من اقتطاع أي أجزاء غير مرغوبة من الفيديوهات وضبط طولها. وتدعم هذه الأداة مجموعة من التنسيقات، ويمكنك تنزيل مقطع الفيديو بعد تعديله بدون علامة مائية.

تسمح هذه الأداة أيضًا بتدوير الفيديوهات وقلبها وضغطها وإدماجها مع مقاطع أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Video Candy لإنشاء فيديوهات وعروض تقديمية، وأبرز ما يميز هذه الأداة إمكانية استخدامها دون الحاجة إلى إنشاء حساب.

4- أداة VEED:

تُسهّل أداة VEED قص الفيديو للحصول على الطول المثالي في غضون ثوانٍ. ويمكنك ضبط طول الفيديوهات إما بسحب المؤشر المدمج أو كتابة المدة.

تدعم هذه الأداة عدّة تنسيقات مثل: MP4 و AVI و MOV و GIF وغيرها، لذلك لن تقلق بشأن مشكلات تحويل التنسيق، وهذا يجعل أداة VEED خيارًا مناسبًا لتحرير الفيديوهات التي تنوي تحميلها في يوتيوب وإنستاجرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

من ناحية أخرى، تتميز هذه الأداة بأنها سهلة الاستخدام ومتصلة بالإنترنت ويمكن الوصول إليها من أي متصفح ويب في حاسوبك أو هاتفك، ولن تحتاج إلى التسجيل لاستخدامها.

5- أداة Clideo:

Clideo هي أداة بسيطة لتحرير الفيديوهات وهي مناسبة للمبتدئين لأنها توفر واجهة استخدام بسيطة، وتتيح هذه الأداة قص مقاطع الفيديو لضبط طولها بسهولة ودون الحاجة إلى الاشتراك، وبعد الانتهاء، يمكنك حفظ الفيديو في جهازك أو نسخه احتياطيًا في خدمة التخزين السحابي جوجل درايف (Google Drive) أو Dropbox.

تدعم هذه الأداة جميع تنسيقات الفيديو، وبالإضافة إلى إمكانية استخدامها لضبط طول الفيديوهات، يمكنك أيضًا إضافة التأثيرات والترجمة وغيرها.