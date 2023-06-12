أدوات تساعدك في العمل بكفاءة أثناء السفر

يمكن أن يكون العمل أثناء السفر تحديًا حقيقيًا، فالتواجد في بيئات غير مألوفة يتطلب منك جهد إضافي للحفاظ على التركيز والإنتاجية. ومع ذلك، فإن التكنولوجيا تأتي للمساعدة في هذا الصدد. فقد طُورت العديد من التطبيقات والأدوات التي تساعد الأفراد في العمل بكفاءة أثناء السفر. وفيما يلي سنذكر أمثلة على تلك التطبيقات والأدوات:

1- سماعات تدعم ميزة إلغاء الضوضاء:

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أشارت دراسة أجرتها جامعة كورنيل (Cornell University) في عام 2001 إلى أنه حتى المستويات المنخفضة من الضوضاء يمكن أن تقلل بشكل كبير الحافز للعمل وتزيد التوتر. وعند السفر تتعرّض للكثير من الضوضاء التي قد تؤثر في تركيزك وتقلل الإنتاجية، لذا؛ سيكون استخدام السماعات التي تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء طريقة ممتازة لتعزيز الإنتاجية وزيادة التركيز عند العمل أثناء السفر.

تعمل هذه السماعات بطريقتين اعتمادًا على نوعها، فإما تحجب ضوضاء الخلفية بشكل كامل أو تقللها. وبغض النظر عن النوع الذي ستختاره، تأكد من أنها تتضمن الميزات الرئيسية لأي سماعة جيدة قبل الشراء، مثل: جودة الصوت وعمر البطارية الطويل وغيرها.

2- تطبيقات Focused Timer :

تساعدك تطبيقات Focused Timer في إدارة وقتك وزيادة الإنتاجية، وتعتمد هذه التطبيقات على تقنية تُدعى Pomodoro وهي تقنية لإدارة الوقت بكفاءة طُورت في عام 1980، وتركز في تقسيم وقتك إلى فترات قصيرة للعمل بتركيز تليها فترة استراحة قصيرة، وعادةً تكون فترة التركيز هي 25 دقيقة تليها استراحة لمدة 5 دقائق. وبعد سلسلة من فترات العمل القصيرة يُتاح لك فترة استراحة أطول.

هناك العديد من الفوائد لاستخدام هذه التطبيقات المعتمدة على Pomodoro مثل: تقليل عوامل التشتت، وتحسين التركيز مما يساعد في العمل بكفاءة أكثر. ومن الأمثلة على هذه التطبيقات، تطبيق Focus To-Do.

بعد تثبيت Focus To-Do في هاتفك أو حاسوبك يمكنك البدء بكتابة المهمة التي ترغب في التركيز فيها، ولتشغيل فترات التركيز المعتمدة على Pomodoro، ما عليك سوى النقر فوق الزر الأحمر الخاص بمهمة معينة أضفتها إلى التطبيق.

وفي الصفحة الرئيسية من التطبيق، ستحصل على معلومات مختلفة مثل: المهام المكتملة، والمهام التي يجب إكمالها، وغير ذلك، وستكون هذه المعلومات مفيدة جدًا لتتبع مهامك وأهدافك.

3- تطبيقات تدوين قوائم المهام:

تساعدك تطبيقات تدوين قوائم المهام (To-do list apps) في تنظيم مهامك وواجباتك وتحديد الأولويات بشكل فعال. وهناك الكثير من هذه التطبيقات المتوفرة لهواتف أندرويد وآيفون وللحواسيب الشخصية، ومنها: تطبيق TickTick.

يعد TickTick تطبيق بسيط لإضافة قائمة بالمهام التي ترغب في إنجازها، مما يساعدك في تذكر جميع مهامك أثناء السفر وتحسين الإنتاجية.

4- تطبيقات حظر وسائل التواصل الاجتماعي:

قد تشعر في كثير من الأحيان بالملل أثناء العمل، مما يجعلك تمسك بهاتفك وتبدأ بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب. لكن ذلك يؤثر في تركيزك بشكل كبير وقد يقلل إنتاجيتك، لذا؛ لا بد من الحد من هذه المشتتات باستخدام تطبيقات أو أدوات حظر وسائل التواصل الاجتماعي.

تحظر هذه التطبيقات منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وإنستاجرام وتويتر وغيرهم، ومن الأمثلة على تلك التطبيقات: تطبيق Freedom الذي يحظر مواقع الويب والتطبيقات التي تختارها. وعند استخدامه، يمكنك إنشاء قوائم مخصصة بجميع مواقع الويب والتطبيقات التي تود حظرها أثناء فترات العمل، وللقيام بذلك، توجه إلى قسم MY Blocklists، واكتب رابط URL لموقع الويب الذي تريد حظره، ثم انقر فوق ADD SITE.

5- تطبيقات جدولة المهام:

تساعدك تطبيقات جدولة المهام في إدارة مهامك وإكمال عملك بشكل فعال في فترات زمنية محددة. وعندما تكون مسافر ستؤثر العديد من العناصر في سير عملك، ومن المُحتمل أيضًا أن يكون وقتك محدود. ولكن مع التخطيط لمهامك الأساسية قبل السفر باستخدام تطبيقات جدولة المهام، ستتمكن من العمل بكفاءة أكثر.

هناك الكثير من التطبيقات التي يمكنك الاختيار منها، مثل: تطبيق Trello الذي يوفر ميزات متعددة مثل: ميزة Labels لتحديد المهام ذات الأولوية، وخلال السفر سيساعدك ذلك في ترتيب مهامك بطريقة أكثر ملاءمة مع رحلتك. وإذا كنت من مستخدمي إصدار (الأعمال) Business أو (المؤسسات) Enterprise، فيمكنك استخدام ميزة (قوائم التحقق المتقدمة) Advanced Checklists، التي تتيح لك إضافة زملائك في الفريق لأداء مهمة معينة مع تحديد موعد الاستحقاق.