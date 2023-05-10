أدوات تساعدك في إدارة المشاريع الصغيرة

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يدير الكثير من الأشخاص مشاريع صغيرة، وهذا قد يشكل تحديًا بالنسبة لهم فيما يتعلق بالتنظيم والتخطيط وإنجاز أكبر قدر ممكن من المهام لتطوير مشاريعهم، وقد يحتاجون بعد فترة من بناء المشروع إلى التعاون مع فريق عمل لتعزيز الإنتاجية لكن مع تطور التكنولوجيا، أصبح هناك الكثير من التطبيقات والأدوات التي تُساعد هؤلاء الأشخاص في إدارة مشاريعهم الصغيرة بفعالية وسهولة.

إذ توفر تلك التطبيقات والأدوات ميزات تساعد في تنظيم سير العمل، وإنشاء تقارير وتحليلات خاصة بالمشاريع لتتبع مستوى التقدم، بالإضافة إلى ميزات التعاون التي تُسهّل عمل عدّة أشخاص في المشروع في الوقت نفسه.

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فيما يلي سنذكر 5 أدوات يمكن استخدامها لتسهيل إدارة المشاريع الصغيرة:

1- أداة Wrike :

Wrike هي أداة متعددة الاستخدامات مصممة لمساعدة الفرق أو الأفراد في تنظيم مشاريعهم، وتوفر العديد من الأدوات لمتابعة بيانات المشاريع وتقدمها. وواحدة من أقوى ميزات Wrike هي التكامل مع الكثير من التطبيقات والمواقع المختلفة، مما يسمح لك بإدارة مشاريعك عبر أدوات متعددة.

يمكنك استخدام أداة Wrike مجانًا أو اشترك في واحدة من الخطط المدفوعة للوصول إلى جميع الميزات المتوفرة. وتبدأ أسعار الاشتراك من 9 دولارات و80 سنتًا شهريًا.

2- أداة Atlassian:

تُقدم أداة Atlassian مجموعة متكاملة من أدوات تتبع المشاريع وإدارتها، إذ يمكنك استخدام هذه الأداة لتتبع تقدم المشروع والتعاون مع فريق العمل، والوصول إلى التقارير والتحليلات الخاصة بالمشروع وغيرها من أدوات إدارة المشاريع والتي يمكن استخدامها للمشاريع الصغيرة والكبيرة.

تتوفر خطة مجانية لاستخدام Atlassian، تُمكّنك من الوصول إلى العديد من الميزات، وإضافة ما يصل إلى 10 مستخدمين.

3- أداة Monday:

تضم أداة Monday واجهة سهلة الاستخدام والعديد من أدوات إدارة المشاريع، وتوفر مساحة تخزين سحابي، وأدوات لتتبع المستودعات والتعامل مع العملاء، وكل ذلك متوفر ضمن الخطة المجانية.

وإذا تطور مشروعك وأصبحت بحاجة إلى العديد من المستخدمين لمساعدتك في إدارة المشروع، فيمكنك الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة، إذ توفر أداة Monday خطط منخفضة التكلفة مما يُسهّل إضافة المزيد من المستخدمين.

4- أداة WorkOtter:

توفر WorkOtter أدوات متعددة لإدارة المشاريع الفردية والكبيرة، وتعيين المهام المختلفة لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم والمهام المكتملة. كما يمكن للمستخدمين مراجعة التقارير لتحديد مستوى أداء المشروع.

تقدم WorkOtter خطة مجانية لكنها تأتي مع ميزات محدودة، ومع ذلك، فإن خطط الاشتراك المدفوعة منخفضة التكلفة وتبدأ أسعارها من 10 دولارات شهريًا.

5- أداة Asana:

تضم Asana مجموعة من الأدوات التي تُسهّل الاتصال والتعاون بين أعضاء الفريق للعمل في مشروع واحد، كما توفر أدوات تساعدك في تتبع المشاريع المتعددة، وإضافة أهداف شخصية أو خاصة بالعمل وتتبعها، والحصول على تقارير توضح مستوى تقدم مشروعك، وتوفر تقويم مدمج يُساعدك في تتبع المهام وتنظيمها. كما يتوفر من هذه الأداة تطبيق للهواتف، مما يساعدك في مزامنة جميع بيانات المشروع في أجهزة متعددة وتسهيل تتبع المشاريع من الهاتف.

توفر أداة Asana خطة مجانية للمشاريع الفردية، تسمح لك بإضافة مهام ومشاريع غير محدودة وما يصل إلى 15 مستخدمًا.

6- أداة ActiveCollab:

ActiveCollab هي أداة تُساعدك في تخطيط وتنظم عملك بالكامل، والتواصل مع فريقك والتعاون معهم وتتبع مهامك، وتقييم تقدم مشاريعك.

إذ تحتوي ActiveCollab على أدوات تسمح لك بالدردشة مع فريق العمل، وإضافة التعليقات والملاحظات في المشاريع، مما يُسهل التعاون بين جميع أعضاء الفريق. كما توفر مساحة تخزين سحابية تسمح لك برفع الملفات الخاصة بالمشاريع، بالإضافة إلى أدوات خاصة لتتبع الوقت، وتتبع عمل أعضاء الفريق، والوصول إلى تقارير تساعدك في تتبع مستوى تقدم المشاريع.

توفر ActiveCollab خطة مجانية لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين وهي مناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة، كما توفر أيضًا خطط اشتراك مدفوعة تبدأ أسعارها من 8 دولارات شهريًا.