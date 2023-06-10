أخطاء يجب تجنبها عند شراء حاسوب محمول جديد

أصبحت الحواسيب المحمولة أداة أساسية للكثير من الأفراد، ويُعد شراء حاسوب محمول يناسب احتياجاتك ويكون متوافقًا مع متطلباتك أمر مهم لضمان الحصول على تجربة استخدام مرضية وفعالة.

لكن اختيار حاسوب محمول جديد يتطلب تفكير جيد وقد يصعب اتخاذ القرار الصحيح لوجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق. وقد يؤدي اتخاذ القرار الخطأ إلى اختيار حاسوب يفتقر إلى الميزات الأساسية التي تحتاجها أو لديه الكثير مما لا تحتاجه.

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إذن ما هي الأخطاء التي يجب تجنبها عند شراء حاسوب محمول جديد؟

1- اختيار حاسوب كبير جدًا أو صغير جدًا:

يُعد حجم الحاسوب المحمول الذي تشتريه مهم، إذ تأتي الحواسيب المحمولة الكبيرة مع فائدة الحصول على تجربة مشاهدة أفضل ولكن حمله مرهقًا. من ناحية أخرى، من السهل نقل الحاسوب الصغير الحجم لأنه خفيف الوزن، ولكن الأمر السلبي سيكون في الشاشة الصغيرة ولوحة المفاتيح الصغيرة التي قد تجعل الكتابة أصعب.

ولضمان اختيار الحجم الملائم، حدد احتياجاتك الخاصة وما يناسبك من ناحية حجم الشاشة وسهولة نقل الحاسوب، فإذا كنت ستقوم برحلات طويلة أو كنت كثير التنقل، فسيكون الحاسوب الصغير هو الأنسب لك، ولكن إذا كانت الشاشة الكبيرة هي ما تهمك، خاصةً إذا كنت تحب اللعب بألعاب الفيديو أو مشاهدة الأفلام فسيكون الحاسوب الكبير الحجم هو الأنسب.

2- عدم الاهتمام بالمنافذ المتوفرة في الحاسوب:

تعتبر المنافذ ضرورية عند توصيل الحاسوب المحمول بالأجهزة الخارجية مثل: الطابعة والماوس. ولضمان الاتصال السلس بالأجهزة الخارجية، يجب عليك الانتباه إلى أنواع المنافذ التي تأتي مع الحاسوب وأين توجد.

يمكنك البدء بفحص منفذ شاحن الحاسوب المحمول، وفتحة بطاقة SD، والتأكد من وجود ما يكفي من منافذ USB لتوصيل جميع الأجهزة الإضافية التي تحتاجها. من ناحية أخرى، تأكد من نوع منافذ السماعات، ووجود منافذ HDMI للاتصال بشاشة خارجية إذا كنت تحتاج إلى ذلك.

3- عدم التركيز في جودة الشاشة والصوت:

إن الشاشة العالية الجودة مهمة، لأنها تؤثر بشكل كبير في تجربة استخدام الحاسوب. لذا؛ تأكد من دقة الشاشة وحجمها ونوعها ومعدل التحديث ودقة الألوان لمعرفة إذا كانت تلك المواصفات تتناسب مع تفضيلاتك واحتياجاتك أم لا.

على سبيل المثال: ستكون شاشة الحاسوب المحمول المثالية للعب بالألعاب بمقاس 15.6 بوصة وبدقة عالية لا تقل عن 1920 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث مرتفع لا يقل عن 120 هرتز. ويجب أن يكون لها أيضًا وقت استجابة منخفض ودقة ألوان عالية.

من ناحية أخرى، يجب التركيز في جودة الصوت إذا كنت تخطط لمشاهدة مقاطع الفيديو بكثرة، أو الاستماع للمقاطع الصوتية في حاسوبك. في تلك الحالات، اختر حاسوب محمول مع مكبرات صوت جيدة للحصول على صوت واضح وخالٍ من التشويش.

4- عدم اختبار الحاسوب المحمول قبل شرائه:

قبل شراء حاسوب محمول جديد يجب اختباره يدويًا للتحقق من مدى الشعور بالراحة عند استخدام لوحة المفاتيح، واستجابة لوحة اللمس وجودة الشاشة، والتأكد من أن الحاسوب مناسب لك ولاحتياجاتك.

5- تجاهل عمر البطارية:

إن عمر بطارية الحاسوب المحمول مهمة للغاية خاصةً إذا كنت تتنقل كثيرًا أو تستخدم الحاسوب في أماكن لا يتوفر فيها مصدر للطاقة. لذا؛ تحقق من عدد الساعات التي يمعمل بها الحاسوب المحمول بعد الشحن الكامل لتحديد إذا كان يناسب احتياجاتك أم لا. وتذكر أن عمر البطارية المعلن عنه من الشركة المنتجة قد لا يعكس دائمًا الأداء الفعلي وقد تجد بعض الاختلافات البسيطة بحسب النشاط الذي تمارسه في الحاسوب، لذا؛ تحقق دائمًا من المراجعات والتقييمات قبل إجراء عملية شراء لتعرّف تجربة المستخدمين الآخرين وتقييمهم لعمر البطارية.