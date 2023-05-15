أخطاء شائعة عند تضمين الصور في المدونات والمواقع الإلكترونية

تعد الصور من العناصر الأساسية في المدونات والمواقع الإلكترونية، إذ تلعب دور مهم في جذب القراء وجعلهم يستمرون في القراءة. ومع ذلك، فإن اختيار الصور المناسبة لمدونتك أو موقعك يمكن أن تكون مهمة صعبة، خاصة إذا لم يكن لديك الخبرة الكافية في هذا المجال.

لذا؛ سنوضح فيما يلي أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد من الأشخاص عند تضمين الصور في المدونات والمواقع الإلكترونية وكيفية تفادي هذه الأخطاء:

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1- عدم تصغير حجم الصور:

على الرغم من أن الصور في المدونات والمواقع الإلكترونية يجب أن تكون جذابة بصريًا، يجب عليك أيضًا التفكير في سرعة أداء الموقع أو المدونة. إذ يمكن أن تؤدي الصور الكبيرة إلى تأخير أوقات التحميل، مما يتسبب في مغادرة المستخدمين لمدونتك والذهاب إلى مدونة أخرى.

لذا؛ يجب عليك تحميل الصور إلى مدونتك بتنسيق JPEG، وأن تضع حد معين لحجم ملفات الصور، وسيعتمد الرقم الذي تختاره على القالب ومنشئ موقع الويب.

2- ضغط الصور كثيرًا:

بينما يجب عليك التأكد من أن حجم ملفات الصور ليست كبيرة جدًا، عليك أيضًا توخي الحذر والتأكد من عدم ضغط الصور كثيرًا. لأن ذلك سيؤدي إلى الحصول على صور ضبابية وغير واضحة.

وكما هو الحال عند اختيار حد لحجم ملفات الصور، فإن معدل الضغط سيعتمد على القالب ومنشئ موقع الويب. ولكن كقاعدة عامة، حاول الحفاظ على الجودة عند 80% كحد أدنى.

3- عدم اختيار نمط محدد للصور:

يساعد اختيار نمط متسق للصور المضافة إلى المدونة أو موقع الويب، في أن يتذكر القراء أسلوبك الخاص وشكل الصور التي تضيفها، كما يجب عليك أيضًا التأكد من أن الصور التي تنشرها في منصات التوصل الاجتماعي التابعة لموقعك الإلكتروني تحمل الألوان والنمط نفسه.

غالبًا ما يتطلب تحديد نمط معين لصور مدونتك بعض التجارب، ولكن يمكنك البدء باختيار لونين أو ثلاثة ألوان تناسب المدونة. وإذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام حول الأنماط المتسقة للصور فيمكنك زيارة هذه المواقع للحصول على الأفكار:

ويمكنك أيضًا الاطلاع على مدونين ومصورين مختلفين في إنستاجرام بحثًا عن أفكار، بالإضافة إلى تطبيق Pinterest.

4- تجاهل أبعاد الصورة:

بالإضافة إلى مشكلة ضغط الصور كثيرًا، هناك عامل آخر يتسبب في الحصول على صور ضبابية في مدونتك وهو اختيار الأبعاد الخاطئة للصور الموجودة في صفحات ومنشورات المدونة. لذا؛ من المهم اختيار الأبعاد الصحيحة والمناسبة لمدونتك أو موقعك الإلكتروني وسيعتمد ذلك على القالب ومُنشئ الموقع.

يمكنك تعديل أبعاد الصور قبل تحميلها في موقعك الإلكتروني أو مدونتك باستخدام العديد من الأدوات، مثل: Lightroom و Photoshop و Capture One.

5- عدم التفكير في المنصات الأخرى التي ستشارك فيها الصور:

بالإضافة إلى مدونتك، يجدر بك اختيار منصة أو منصتين من منصات التواصل الاجتماعي لزيادة المتابعين للمدونة أو زوار الموقع. وبغض النظر عن منصات التواصل الاجتماعي التي تختارها لهذا الغرض، يجب أن تفكر في أبعاد الصور التي ستنشرها في تلك المنصات فكل واحدة تتطلب أبعاد مختلفة.