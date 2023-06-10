أبرز ميزات watchOS 10 القادمة إلى ساعات آبل

أعلنت آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (2023 WWDC) عن نظام watchOS 10، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل ساعتها الذكية (Apple Watch). وسيوفر هذا التحديث العديد من الميزات الجديدة التي ستصل للمستخدمين هذا الخريف. ويبدو أنه تحديث كبير لنظام التشغيل watchOS مقارنةً بالإصدارات السابقة، حيث أُعيد تصميم كل جزء تقريبًا منه لتحسين تجربة استخدام الساعة الذكية.

يقدم نظام watchOS 10 تصميمًا جديدًا لواجهة الساعة لمشاهدة المعلومات بسرعة، ووجوه جديدة مبهجة، وميزات جديدة لراكبي الدراجات وممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى ميزات لتعزيز الصحة النفسية.

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إليك أبرز خمس ميزات في watchOS 10 ستصل إلى ساعات آبل قريبًا:

1- تصميم جديد للواجهة:

أعادت آبل في نظام watchOS 10 تصميم الواجهة لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى المعلومات التي تهمهم بسرعة، مع تسهيل التنقل بين العناصر وتضمين المزيد من التفاصيل في واجهة الساعة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مركز التحكم في أي وقت باستخدام الزر الجانبي.

2- ميزة Smart Stack:

من أبرز التحسينات في نظام watchOS 10 هي ميزة Smart Stack، التي تمنحك وصولاً سريعًا إلى المعلومات التي من المرجح أن تجدها مهمة في الوقت الحالي.

على سبيل المثال: عندما تستيقظ في الصباح، ستظهر توقعات الطقس في شاشة الساعة. وإذا كان لديك حدث قريب مضاف في التقويم الخاص سيظهر في الشاشة.

3- وجوه جديدة للساعة:

سيضم نظام watchOS 10 وجوده جديدة للساعة وهي: وجه (Palette) وهو عبارة عن لوحة ملونة تتكون من ألوان متداخلة تتغير بمرور الوقت، و(Snoopy) وهو وجه ساعة متحرك يتفاعل مع حالة الطقس اللحظية في موقعك وأثناء ممارسة التمارين الرياضية.

4- ميزات خاصة بركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة:

في watchOS 10 يمكنك الاتصال بملحقات ركوب الدراجات عبر البلوتوث التي تسمح بالحصول على قياسات جديدة خاصة بركوب الدراجات. بالإضافة إلى تحسينات في تطبيق Compass، مثل: ميزة Last Cellular Connection Waypoint التي تُقدر آخر مكان سيتوفر فيه خدمة خلوية. وميزة Last Emergency Call Waypoint الت تتيح لك معرفة آخر مكان قد تحصل فيه على خدمة الاتصال في حال احتجت إلى إجراء مكالمة طوارئ.

5- ميزات لتحسين الصحة النفسية:

في watchOS 10 سيتمكن المستخدمون من الحصول على مؤشرات مفيدة لتحسين صحتهم النفسية، وستوضح تلك المؤشرات معلومات حول العلاقة بين المزاج والنوم والتمارين الرياضية وغيرها من العوامل الأخرى. وسيستخدم تطبيق Health المؤشرات الخاصة بالاكتئاب والقلق لإنشاء ملف PDF يمكنك مشاركته مع طبيبك.

بالإضافة إلى الميزات الخمسة التي ذكرناها، سيُظهر نظام watchOS 10 مؤشرات مهمة حول صحة البصر، إذ ستقيس ساعة آبل الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق، مما قد يساعد في الوقاية من مشكلة قصر النظر.

وتتيح لك ميزة NameDrop الجديدة مشاركة معلومات الاتصال بسرعة بتقريب ساعة آبل من هاتف آيفون الخاص بمستخدم آخر. وستتمكن أيضًا من تشغيل مكالمات الفيديو في تطبيق FaceTime مباشرة في ساعة آبل.

ولمعرفة المزيد من ميزات watchOS 10 يمكنك قراءة مقال: إليك نظام WatchOS 10 الجديد .. التحديث الأبرز لساعات آبل.