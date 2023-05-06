أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي المتوقع أن تعلن عنها جوجل في مؤتمر Google I/O 2023

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كانت شركة جوجل رائدة في تطوير نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قبل أن يبدأ الانتشار الهائل للذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI). ولكن تضاءلت جهود الشركة في تطوير منتجات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنة بجهود المنافسين، مثل OpenAI ومايكروسوفت، اللتان تسيطران حاليًا على هذا المجال مع روبوتات الدردشة ChatGPT و Bing Chat. ورغم أن جوجل أعلنت عن روبوت Bard، إلا أنه لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.

ولتسريع نموها ومواكبة التطور الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي، من المُتوقع بشكل كبير أن تُعلن جوجل عن ميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمرها للمطورين Google I/O 2023.

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يجمع مؤتمر المطورين السنوي لشركة جوجل Google I/O المحترفين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد حول أحدث ابتكارات الشركة في مجال البرمجيات والأجهزة، لذلك من شبه المؤكد أن جوجل ستُعلن عن أحدث تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- روبوت بارد ولكن أكثر ذكاءً:

تحتفظ جوجل عادةً بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حتى تتأكد من جاهزيتها التامة للإطلاق للجمهور. لكن النمو السريع لروبوت ChatGPT تسبب في اتخاذ جوجل نهجًا مختلفًا.

فبعد نجاح ChatGPT، سارعت الشركة إلى إطلاق روبوت الدردشة الخاص بها، وهو Google Bard، قبل أن تصبح جاهزة لتقديم قيمة حقيقية للعملاء.

وقد بدأ بارد بدايةً متعثرة منذ لحظاته الأولى، فقد قدّم إجابةً ليست صحيحة في مقطع فيديو عرضته ألفابيت خلال مؤتمرٍ خاص عقدته للكشف عنه. ومنذ إطلاق النسخة التجريبية منه خلال شهر آذار/مارس، لم ينجح بارد في إثارة إعجاب المُستخدمين، إذ بدا تفوّق مُنافسه ChatGPT واضحًا من حيث الإمكانيات.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai قال في إحدى المقابلات مع (The New York Times) إن جوجل ستعمل على ترقية Bard إلى نموذج PaLM أفضل من شأنه تحسين الإجابات والأكواد البرمجية والقدرات الحسابية.

ولأن جوجل بحاجة ماسة إلى استرداد قوتها بعد تعثرها المرتبط بالإطلاق الأولي لروبوت بارد، فمن المتوقع أن تعلن الشركة عن ترقيات وميزات جديدة للروبوت خلال مؤتمر 2023 Google I/O.

2- محرك بحث جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي:

ترددت شائعات أن جوجل تعمل على إدماج ميزات الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها، كما هو الحال مع مايكروسوفت التي أضافت روبوت Bing Chat إلى متصفحها إيدج.

ولكن تشير التقارير إلى أن جوجل تعمل على محرك بحث جديد يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي يُسمى (Magi)، وأنه وفي الوقت الحالي يعمل أكثر من 160 شخصًا على هذا المشروع بدوام كامل، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ومن المتوقع معرفة المزيد عن Magi في Google I/O الأسبوع المقبل.

3- ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Google Workspace:

أعلنت جوجل في شهر آذار/مارس عن إدماج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقات Google Workspace. وهذا يعني أن جميع أدوات الإنتاجية من جوجل المستخدمة على نطاق واسع مثل: Gmail و Google Docs و Slides ستتمتع بميزات الذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام على المستخدمين.

على الرغم من الإعلان عن تلك الميزات، لم تُتاح للجمهور بعد لأنها تخضع لاختبار تجريبي. وسيكون مؤتمر Google I/O فرصة لشركة جوجل لإطلاق إصدار مُحسّن ومدعوم بالذكاء الاصطناعي من تطبيقات Google Workspace.

4- مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي Imagen:

اكتسبت أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتوليد الصور من النصوص مثل DALL-E شعبية هائلة، مما حفّز العديد من المنافسين على تطوير أدوات منافسة.

وقد طورت شركة جوجل منذ فترة طويلة أداة لتوليد الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي تُسمى Imagen، ولكنها لم تطلقها بعد للجمهور، وقد يكون أفضل وقت لإطلاقها رسميًا هو مؤتمر Google I/O 2023.