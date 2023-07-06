أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات المفيدة للمبرمجين 

يُعد تدوين الملاحظات جزءًا أساسيًا من عملية البرمجة، إذ يعتمد المبرمجون والمطورون على توثيق وتنظيم المعلومات المهمة أثناء العمل على مشاريعهم. لذلك، طُوّرت العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات التي تتضمن ميزات تلبي احتياجات المبرمجين والمطورين.

وفي هذا المقال، سنذكر بعض أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات التي توفر ميزات تُساعد المبرمجين في تنظيم عملهم والتعاون مع زملاء العمل:

1- تطبيق Boost Note:

يحتوي تطبيق Boost Note على بعض ميزات تدوين الملاحظات التي يحتاج إليها المبرمجون مثل: تنسيق Markdown وإمكانية تنظيم الملاحظات في مجلدات. ومع أنه يفتقر إلى بعض الميزات المتوفرة في تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى، مثل: الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلا أنه يحتوي أيضًا على ميزة المقتطفات (snippets).

يمكنك تضمين الكود مباشرة داخل الملاحظات العادية، كما يمكنك أيضًا إنشاء ملاحظات منفصلة من نوع snippet لتجميع عدة أكواد في ملاحظة واحدة. وستتزامن ملاحظاتك عبر جميع الأجهزة التي تستخدم فيها تطبيق Boost Note.

يقدم Boost Note خطة مجانية محدودة الميزات، وللاستفادة من جميع ميزاته مثل: المجلد الخاص، و10 جيجابايت من مساحة التخزين وغيرها، يجب دفع 10 دولارات شهريًا للخطة الاحترافية (Pro plan)، أو 6 دولارات شهريًا للخطة القياسية (Standard plan).

يمكنك تثبيت تطبيق Boost Note في حواسيب ويندوز، وماك، وLinux.

2- تطبيق Notion:

يُعدّ تطبيق Notion من أكثر تطبيقات تدوين الملاحظات وتعزيز الإنتاجية المفيدة للمبرمجين. لذلك، إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وترغب في تنظيم جميع مهامك، فهذا التطبيق مناسب لك.

يتيح لك Notion الاختيار من أكثر من 60 لغة برمجة لتلوين أو إبراز الجمل، مثل: ++C و Java و Python و HTML. كما يدعم وظائف LaTeX المختلفة وعناصر markdown.

هناك العديد من اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بتطبيق Notion لتوفير الوقت وإنجاز بعض المهام بسهولة، وبالإضافة إلى تدوين الملاحظات، فإن Notion يحتوي على الكثير من أدوات التعاون التي تساعدك في التعاون مع زملاء العمل في مشاريع البرمجة.

هذا التطبيق مجاني للاستخدام الشخصي، ولكن إذا كنت تريد استخدام ميزات التعاون بين الفرق، فستحتاج إلى الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة التي تبدأ أسعارها من 8 دولارات شهريًا.

يمكنك تثبيت تطبيق Notion في حواسيب ماك، وويندوز، وهواتف آيفون وأندرويد.

3- تطبيق Quiver:

يُعد Quiver من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات المناسبة للمبرمجين الذين يرغبون في الحفاظ على عملهم منظم؛ إذ يمكنك إدماج الأكواد البرمجية والنصوص داخل ملاحظاتك بتنسيق Markdown و LaTeX، كما يوفر Quiver أيضًا محرر أكواد برمجية مخصص داخل التطبيق.

بالإضافة إلى إمكانية مزامنة الملاحظات عبر خدمات التخزين السحابي مثل: Dropbox و Google Drive و iCloud وغيرها. كما يسمح هذا التطبيق بالتعاون بين الزملاء في المشاريع الكبيرة.

تطبيق Quiver مُتاح فقط لمُستخدمي حواسيب ماك في متجر Mac App Store مقابل 9 دولارات و99 سنتًا.

4- تطبيق OneNote:

يُعد OneNote من مايكروسوفت من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات، ولكنه يفتقر إلى ميزة إبراز الجمل (syntax highlighting)، ولكن يتوفر منه إضافة مجانية يمكنك تثبيتها في المتصفح وتتضمن هذه الميزة.

وبالإضافة إلى إمكانية تدوين الملاحظات الخاصة بالأكواد البرمجية، يحتوي هذا التطبيق على ميزة مشاركة الملاحظات التي تفيد في المشاريع التعاونية.

هذا التطبيق مجاني تمامًا ومتوفر لكل الأنظمة الرئيسية تقريبًا، باستثناء نظام Linux ومع ذلك يمكنك استخدام OneNote في متصفح الويب من أي جهاز.

يمكنك تثبيت تطبيق OneNote في حواسيب ويندوز وماك وهواتف أندرويد وآيفون.