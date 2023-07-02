أبرز تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو لليوتيوب 

يحتاج مُنشئو المحتوى في يوتيوب إلى تطبيقات لتحرير مقاطع الفيديو باحترافية، وبينما توفر خدمة (YouTube Studio) أدوات التحرير الأساسية، تحتاج بعض المقاطع إلى معالجة أكثر كثافة، لذلك طُوّرت العديد من تطبيقات تحرير الفيديو المجانية التي تساعد مُنشئي المحتوى في يوتيوب في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بهم بطريقة احترافية، إذ تتيح هذه التطبيقات إضافة النصوص والتأثيرات والمقاطع الصوتية، وحذف الأجزاء غير المرغوب فيها من الفيديو وغير ذلك.

إليك خمسة من أبرز التطبيقات المجانية لتحرير مقاطع الفيديو لليوتيوب:

1- تطبيق HitFilm:

يحتوي HitFilm على الكثير من الميزات التي سيحبها أي مُنشئ محتوى في يوتيوب، وأبرزها: الحفظ التلقائي بشكل متكرر كل دقيقة، والعشرات من اختصارات لوحة المفاتيح لتسهيل إجراء التعديلات، والتأثيرات الثلاثية الأبعاد، وإمكانية إضافة النصوص، والصور، واقتصاص جزء من مقطع الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية مزج مجموعة من المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو المختلفة بسهولة، وغيرها العديد من الميزات الأخرى.

يمكنك تثبيت تطبيق HitFilm في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك.

2- تطبيق CapCut:

أصدرت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك تطبيق CapCut في عام 2020، ويُعدّ من أحدث تطبيقات تحرير مقاطع الفيديو، وباستخدامه يمكنك إنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها باحترافية وتحميلها في يوتيوب بسهولة.

يحتوي تطبيق CapCut على العديد من الميزات الرائعة، وأبرزها: إمكانية تحويل النص إلى كلام يظهر في مقطع الفيديو مع توفر أكثر من 30 صوت مختلف لقراءته، وخمسة خيارات لدقة الفيديو ومنها دقة 4K، وإمكانية استخراج الصوت من ملفات الفيديو، وعدد كبير من اختصارات لوحة المفاتيح، والحفظ التلقائي، وأدوات متقدمة لإضافة النصوص وتحريرها، والمؤثرات الصوتية والموسيقى، بالإضافة إلى الملصقات والتأثيرات الحركية والمرشحات التي يمكنك تطبيقها بسرعة في مقطع الفيديو الخاص بك.

يمكنك تثبيت CapCut في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك، ويتوفر أيضًا إصدار للهواتف المحمولة.

3- تطبيق Lightworks:

يُعد تطبيق Lightworks مثاليًا لمستخدمي يوتيوب لأسباب متعددة، أبرزها: إمكانية إضافة صوتك مباشرةً إلى مقطع الفيديو، واستيراد مجموعة من مقاطع الفيديو مرة واحدة، وتوفر أدوات للتحرير السريع، وإمكانية تصدير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 720 بكسل، ونشرها مباشرة في يوتيوب.

تتضمن بعض الميزات الأخرى لهذا التطبيق: دعم السحب والإفلات لتسهيل إضافة مقاطع الفيديو والبدء بتحريرها مباشرة، ووضع ملء الشاشة، وأدوات لاقتطاع مقاطع الفيديو، والمرشحات، وغيرها. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في استخدام Lightworks، ستجد العديد من مقاطع الفيديو التعليمية المتوفرة في التطبيق.

يمكنك تثبيت تطبيق Lightworks في حواسيب ويندوز وحواسيب ماك.

4- تطبيق Clipchamp:

Clipchamp هو تطبيق ويب لتحرير مقاطع الفيديو من إنتاج شركة مايكروسوفت، ويحتوي على أدوات تساعد مُنشئي المحتوى في يوتيوب في تحرير مقاطع الفيديو بسرعة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيله في الحاسوب.

يمكن لتطبيق Clipchamp إنتاج مقاطع فيديو عالية الدقة وتصديرها بتنسيق MP4، ويسمح بإضافة المقاطع الصوتية والصور ومقاطع الفيديو المتعددة وإدماجها معًا. كما يتيح إنشاء تعليقات صوتية وإضافتها إلى مقطع الفيديو، وتغيير سرعة الفيديو وحجمه وتدويره، والاختيار من عشرات المرشحات، وغيرها.

يمكنك إضافة محتوى إلى الفيديو كالصور والمقاطع الصوتية بتحميل الملفات إلى موقع Clipchamp في الويب من هاتفك أو حاسوبك، أو استيرادها من خدمات التخزين السحابية مثل: جوجل درايف أو Box أو Dropbox أو OneDrive.

ولأن Clipchamp تطبيق ويب، فهو يعمل مع جميع أنظمة التشغيل، ويمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للتطبيق باستخدام بريدك الإلكتروني أو حسابك في جوجل أو مايكروسوفت أو فيسبوك أو Dropbox.

5- تطبيق FilmoraGo:

FilmoraGo هو تطبيق مجاني لتحرير مقاطع الفيديو في يوتيوب، ويتميز بأنه سهل الاستخدام، ويحتوي على أدوات ممتازة يحتاج إليها مُنشئو المحتوى في يوتيوب لتحرير مقاطع الفيديو وإضافة المقاطع الصوتية والمرشحات والتأثيرات المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا التطبيق بتصدير مقطع الفيديو بدقة 720 بكسل، وإضافة صوتك مباشرةً من هاتفك، ونشر الفيديو فورًا في يوتيوب بعد الانتهاء من تحريره، وتغيير نسبة الطول إلى العرض، وإضافة النصوص والملصقات، وضبط سرعة الفيديو، وتدويره وضبط السطوع والتباين وغيرها.

تطبيق FilmoraGo مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل، كما يتوفر منه إصدار لحواسيب ويندوز وماك.