توفر تطبيقات الواقع المعزز (AR) الخاصة بالتمارين الرياضية طريقة جديدة لتشجيعك على الحركة وتحسين لياقتك البدنية، وذلك بإدماج بعض العناصر المتحركة الافتراضية في بيئتك الواقعية لممارسة التمارين الرياضية بطريقة تفاعلية كأنك تلعب. ولا تقتصر ميزات هذه التطبيقات على ذلك، بل تشجعك أيضًا على المنافسة الودية مع الآخرين عبر المباريات الافتراضية، مما يحفزك على الاستمرار في ممارسة الرياضة.

إليك أبرز تطبيقات الواقع المعزز للتمارين الرياضية:

1- تطبيق Active Arcade:

Active Arcade هو تطبيق ألعاب مزود بتقنية (الواقع المعزز) AR ويوفر طريقة ممتعة لتشجيعك على الحركة وتحسين لياقتك البدنية، فهو يتضمن 14 لعبة مختلفة، وستستخدم جسمك كوحدة تحكم بالألعاب وهذا سيجعلك تتحرك باستمرار.

للبدء باللعب، ضع هاتفك على الأرض أو المكتب، اعتمادًا على اللعبة التي تلعبها، وسيستخدم التطبيق كاميرا هاتفك لاكتشاف حركتك وتشغيل اللعب لحظيًا. وستظهر مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية لتوضيح كيفية لعب كل لعبة قبل أن تبدأ.

يوفر تطبيق Active Arcade مجموعة متنوعة من أنماط اللعب، مما يضمن التحرك بطرق مختلفة، على سبيل المثال: تشجعك لعبة (High Kicks) على النقر أو ركل الأجرام السماوية الخضراء التي تتحرك بسرعة عند ظهورها في الشاشة. بالنسبة للعبة (Box Attack)، فهي تتطلب التحرك في أكثر من اتجاه والقفز أحيانًا لتتبع الصناديق التي تظهر في الشاشة.

معظم الألعاب في هذا التطبيق لا تتطلب معدات، ولكن لعبة (Dribble Tag) تتطلب كرة سلة أو أي كرة أخرى، وتتضمن بعض الألعاب، مثل: (Reaction Flow) و (Galaxy Jumpers)، خيارًا للعب مع شخص آخر مما يشجعك على التنافس مع الآخرين.

تطبيق Active Arcade مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Tuby:

يركز تطبيق Tuby في تشجيعك على ممارسة القفز وتمرين القرفصاء والضغط وغيرها من التمارين الرياضية بطريقة ممتعة وتفاعلية، فهو يتضمن قسم (الألعاب) Games، حيث يمكنك الاختيار من مجموعة متنوعة من الألعاب التي تشجعك على ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، وعندما تظهر الصناديق والدوائر والأشكال الأخرى البسيطة والملونة في الشاشة، يجب تجنبها بممارسة تمرين (القرفصاء) squat، أو (الاندفاع) lunge أو القفز وغيرها.

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على قسم التمارين الرياضية (Workouts) الذي يتضمن العديد من الألعاب المختلفة لممارسة مجموعة تمارين أكثر كثافة، إذ يمكنك اختيار ألعاب لتدريب عضلات الذراعين، أو الساقين أو كامل الجسم.

يوفر تطبيق Tuby خيارًا لإضافة أصدقائك ومنافستهم في ألعاب الواقع المعزز المتوفرة في التطبيق، وهذا سيشجعك على الاستمرار في ممارسة الرياضة.

تطبيق Tuby مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Kayyo:

إذا كانت فنون القتال هي التدريبات المفضلة لديك، فإن تطبيق Kayyo مناسب لك، وسيساعدك في التدرب على فنون القتال المختلفة بمساعدة تقنية الواقع المعزز التي تتحقق من الوضعيات الصحيحة لجسمك.

في قسم (التمرين) Workout، اتبع المدرب الافتراضي Kitt الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي ويوجهك بصوت آلي إلى كيفية ممارسة التدريبات المختلفة، ويمكنك اختيار نوع التدريب الذي تود تعلمه، مثل: الملاكمة والكيك بوكسينغ و Muay Thai والمصارعة و MMA.

كما يمكنك ضبط مستوى صعوبة التمرين وتحديد إذا كان لديك كيس ملاكمة أو يوجد شخص آخر تود التدرّب معه، ثم ابدأ بالتدريب. وستجد أيضًا العديد من التحديات التي تشجعك على الاستمرار، ومن الأمثلة على تلك التحديات: تحدي Punch Rush، الذي يتطلب منك ضرب أكبر عدد ممكن من اللكمات في 10 ثوانٍ فقط.

تطبيق Kayyo مُتاح لمُستخدمي آيفون فقط في آب ستور مجانًا.

4- تطبيق Gymnotize:

يعتمد تطبيق Gymnotize على تقنية الواقع المعزز لمساعدتك في تعلّم كيفية رفع الأوزان بشكل صحيح وأداء التمارين الرياضية المختلفة. إذ ستتعرف كيفية أداء كل تمرين بمشاهدة الصور الرمزية (avatars) القابلة للتخصيص.

في قسم (التمارين) Exercises، يمكنك الاختيار من مكتبة ضخمة من التدريبات الفردية، وستوضح الصورة الرمزية الخاصة بك طريقة أداء كل تمرين، بينما تتبع العدادات التي تظهر في الشاشة الوقت الذي تقضيه في ممارسة التمرين.

وفي القسم نفسه، ستجد مجموعات من التدريبات المناسبة للمبتدئين، وما عليك سوى تحديد الشخص الذي تريد التعلم منه وستظهر طريقة ممارسة التدريبات مع الصورة الرمزية الخاصة بك.

تطبيق Gymnotize مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.