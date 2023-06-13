أبرز تطبيقات الرسم المجانية لمستخدمي حواسيب ماك

يُعد الرسم من الهوايات الجميلة التي يمارسها الكثيرون، ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح الرسم الرقمي جزءًا أساسيًا من عالم الفن والتصميم، وطُورت العديد من تطبيقات الرسم المجانية المميزة لمُستخدمي حواسيب ماك وويندوز وهواتف أندرويد وآيفون.

فإذا كنت من مستخدمي حواسيب ماك وتبحث عن تطبيقات مجانية للرسم، يمكنك تجربة التطبيقات التالية:

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1- تطبيق GIMP:

سواء كنت ترسم أو تحرر الصور أو تبحث عن بديل مجاني لبرنامج الفوتوشوب، فإن تطبيق GIMP مناسب لك، وفي حين أن التطبيق قد يبدو معقدًا عندما تبدأ باستخدامه لأول مرة، لكن مع الوقت ستجد الواجهة سهلة الاستخدام، وأداء المهام الأساسية سلسًا بشكل عام.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تنفيذ إجراءات أكثر تقدمًا، فقد تحتاج إلى بعض المساعدة، وفي هذه الحالة يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية عبر الإنترنت الخاصة بتعليم كيفية استخدام هذا التطبيق.

يُعد GIMP مناسب للرسم والتصميم الجرافيكي وتحرير الصور في حواسيب ماك، ويحتوي على مجموعة كبيرة من ميزات الرسم والتحرير التي قد تحتاجها، كما تتوفر إضافات خاصة لهذا التطبيق وقابلة للتثبيت.

يمكنك تثبيت GIMP في حاسوب ماك مجانًا من الموقع الرسمي للتطبيق.

2- تطبيق Krita:

Krita هو تطبيق متعدد الاستخدامات ويضم واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. ومن خلال هذا التطبيق يمكنك الرسم، وتحرير الصور وإنشاء الرسوم المتحركة أيضًا. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في كيفية استخدام أداة معينة، فهناك الكثير من البرامج التعليمية عبر الإنترنت للإجابة عن أسئلتك المتعلقة بهذا التطبيق.

يحتوي تطبيق Krita على الكثير من الفرش، وأدوات الرسم المتنوعة التي يمكنك استخدامها لإنشاء لوحات فنية احترافية، كما يوفر الكثير من الإعدادات القابلة للتخصيص، وأدوات تحرير الصور، ويُعد Krita خيار مناسب إذا كنت بحاجة إلى تطبيق رسم متعدد الاستخدامات لحاسوب ماك الخاص بك.

يمكنك تثبيت Krita في حاسوب ماك مجانًا من الموقع الرسمي للتطبيق.

3- تطبيق MediBang Paint:

يوفر تطبيق MediBang Paint مجموعة من أدوات الرسم وخيار للتخزين السحابي، مما يجعل استخدامه عبر الأجهزة المختلفة أمر سهل. ومع أن MediBang Paint ليس مليئًا بالميزات مثل بعض التطبيقات الأخرى، إلا أنه يتضمن الميزات الأساسية التي تحتاجها للرسم، ويضيف المطورون باستمرار دروسًا جديدة إلى الموقع الرسمي للتطبيق لمساعدتك في إتقان استخدامه.

يدعم MediBang Paint أجهزة آيباد وهواتف أندرويد وآيفون، لذا؛ يعد هذا التطبيق مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى عملك في أي جهاز تمتلكه. وعلى عكس تطبيقات الرسم المجانية الأخرى المتوفرة لحواسيب ماك في هذه القائمة، يوفر MediBang Paint خطط اشتراك مدفوعة إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات ومساحة التخزين السحابي، إذ يوفر الإصدار المجاني منه 3 جيجابايت فقط من سعة التخزين السحابي.

يمكنك تثبيت MediBang Paint في حاسوب ماك مجانًا من الموقع الرسمي للتطبيق مع إمكانية الاشتراك للوصول إلى جميع الميزات، وزيادة سعة التخزين السحابي.

4- تطبيق Paintbrush:

Paintbrush هو تطبيق رسم بسيط مُتاح لمُستخدمي حواسيب ماك، يوفر الأدوات الأساسية التي تحتاجها للرسم، ولكنه ليس خيار مناسب لإنشاء اللوحات الفنية المعقدة والاحترافية، إذا يُعد مثالي لمهام الرسم البسيطة والسريعة.

يمكنك تثبيت Paintbrush في حاسوب ماك مجانًا من الموقع الرسمي للتطبيق.