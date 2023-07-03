أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التخطيط للسفر 

تشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورًا مذهلاً في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت قادرة على تحسين حياتنا في العديد من المجالات، ومنها: السفر والسياحة، إذ تُسهّل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي عملية التخطيط للسفر والحصول على معلومات جديدة حول المدن المختلفة. ويمكن للمسافرين الاستفادة من هذه التطبيقات لتحديد وجهة السفر المثالية، واختيار الفنادق والمطاعم المناسبة، وتحديد الأنشطة والجداول الزمنية المناسبة لرحلتهم.

وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك في التخطيط للسفر:

1- تطبيق Roam Around :

يستخدم تطبيق Roam Around روبوت الدردشة ChatGPT لمساعدتك في التخطيط لسفرك إلى أي مدينة. وعند البدء باستخدامه، سيطرح عليك Roam Around بعض الأسئلة المتعلقة بالسفر، مثل: اسم المدينة التي تخطط لزيارتها، وعدد أيام السفر، واستنادا إلى هذه المعلومات، يقدم الرد بطريقة بسيطة.

يُعد Roam Around تطبيق بسيط ولا يتضمن الكثير من الميزات، ولا يسمح لك بتحسين أو تصفية النتائج، لكن يمكنك استخدامه للحصول على نظرة عامة حول خطة السفر ويمكنك بعد ذلك ضبط الإجابات التي حصلت عليها والاستعانة بمصادر أخرى لإصلاح مسار الرحلة.

2- تطبيق Wonderplan:

يُساعدك تطبيق Wonderplan في التخطيط للسفر وإنشاء خط سير الرحلة، وعند البدء باستخدامه يطلب منك Wonderplan إضافة اسم المدينة التي تود السفر إليها، وميزانيتك، وعدد أيام الرحلة، واهتماماتك. ثم ينشئ خطة سفر في غضون بضع دقائق، ويعرض أماكن مختلفة يمكنك زيارتها مع ذكر أوصافها والوقت الذي يقضيه الأشخاص عادة في كل موقع.

كما يعرض أماكن الإقامة المتاحة وأسعارها. ويقدم تفاصيل حول وسائل النقل والأطعمة المتوفرة والأنشطة التي يمكن ممارستها.

وبالإضافة إلى إنشاء خط سير رحلتك، يعرض تطبيق Wonderplan أيضًا معلومات أساسية حول البلد الذي تود زيارته، وتشمل هذه المعلومات أسعار تحويل العملة، واللغات الشائعة، والطقس، ووسائل النقل الشعبية.

لكن من المهم معرفة أن Wonderplan يمكنه فقط إنشاء خط سير رحلة لمدة سبعة أيام كحد أقصى. لذلك إذا كنت تخطط لقضاء إجازة أطول، فقد لا يكون هذا التطبيق هو الأنسب لك.

3- تطبيق PLAN by ixigo:

يبدأ تطبيق PLAN by ixigo بسؤالك عن المدينة التي تود زيارتها، بعد ذلك يوفر لك مساحة لوصف نوع التجربة التي تريد الحصول عليها، وعليك كتابة وصف للأمور الأساسية المتعلقة بالرحلة، على سبيل المثال: يمكنك تحديد مدة إقامتك واهتماماتك وأنواع الأنشطة التي تود ممارستها واذكر أيضًا إذا كانت الرحلة عائلية أم أنك تود السفر وحدك أو مع أصدقائك.

ولكن إذا كنت لا تستطيع وصف كل هذه الأمور فإن PLAN by ixigo يوفر بعض الأفكار التي يمكنك الاختيار منها، ثم ستحصل على خطة سير لرحلتك تتضمن الأنشطة التي يمكنك ممارستها في الصباح وبعد الظهر والمساء. ومع ذلك، إذا لم يكن مسار الرحلة المقترح مناسبًا لك، فيمكنك إدخال مطالبة أخرى لتحريره.

4- تطبيق iPlan.AI:

يساعدك تطبيق iPlan.AI في الحصول على خط سير كامل لرحلة لمدينة واحدة تود زيارتها اعتمادًا على عدد الأيام. ويطلب منك التطبيق أولاً تحديد المدينة التي تود زيارتها، ثم كتابة عدد الأيام، ثم اختيار وقت فراغك في كل يوم وهي خطوة مهمة لضمان الحصول على خط سير أفضل إذا كان لديك بعض الأعمال الأخرى التي تود القيام بها.

أخبر iPlan.AI إذا كنت تسافر بمفردك أو مع شريكك أو مع العائلة أو مع الأصدقاء، ثم اختر اهتماماتك مثل: التاريخ والفن والثقافة والطبيعة والترفيه والتسوق والطعام والرياضة والاسترخاء وغيرها، ثم حدد ميزانيتك.

بعد بضع دقائق، يمنحك iPlan.AI مسارًا لرحلتك يظهر كخريطة تعرض جميع المواقع، وتحتوي كل نقطة في مسار الرحلة على تفاصيل إضافية مثل: الفترة الزمنية التي يقضيها الأشخاص عادةً هناك، وستجد أيضًا معلومات حول وسائل النقل المتوفرة في تلك الأماكن. ويمكنك مشاركة خط سير الرحلة مع صديق أو تصدير الخريطة كاملة إلى خرائط جوجل للمساعدة أثناء السفر.

تطبيق iPlan.AI مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق Curiosio:

يهدف تطبيق Curiosio إلى مساعدتك في التخطيط لخط سير رحلة برية إلى العديد من البلدان الكبرى في جميع القارات. ويستخدم هذا التطبيق الذكاء الاصطناعي للوصول إلى العديد من الموارد التي تتضمن معلومات متعلقة برحلات السفر، ومن البيانات التي يجمعها من تلك المصادر يمكنه تحديد مسار الرحلة المناسب لك.

للبدء باستخدام تطبيق Curiosio حدّد الأماكن التي تريد زيارتها، ثم حدد عدد المسافرين، وتاريخ الرحلة، والمركبة التي تستخدمها، والميزانية الإجمالية، وما إذا كنت ترغب في زيارة الأماكن الغريبة وغير المألوفة.

يتضمن خط سير الرحلة خريطة توضح الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها مع تفاصيل حول المكان وما ستراه هناك. ويمكن النقر فوق كل نقطة للعثور على المزيد من المعلومات عنها، كما يمكنك نسخ الرابط الخاص بخط سير الرحلة لمشاركته مع المسافرين الآخرين أو طباعته أو تصديره إلى خرائط جوجل.