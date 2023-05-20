أبرز الميزات الجديدة في روبوت Bing Chat

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منذ أن أطلقت شركة مايكروسوفت روبوت الدردشة الخاص بها قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، وهو روبوت Bing Chat وعدت الشركة بتحسينه بمرور الوقت.

وقبل حوالي أسبوعين أعلنت شركة مايكروسوفت عن رفع القيود عن الوصول إلى روبوت الدردشة، كما أعلنت عن ميزات جديدة قادمة إلى Bing Chat خلال الفترة المقبلة، وهي ميزات ستجعل الروبوت أفضل بكثير مما سبق.

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وفيما يلي سنوضح 5 من أبرز الميزات الجديدة:

1-إمكانية الوصول إلى سجل الدردشة:

قدمت مايكروسوفت خيارًا للوصول إلى سجل الدردشة الخاص بك في روبوت Bing Chat. وهذا يعني أنه يمكنك مواصلة محادثاتك السابقة إذا أغلقت روبوت الدردشة وعدت إليه في وقت آخر.

2- إدماج الإضافات التابعة لجهات خارجية:

خلال الفترة المقبلة ستتيح شركة مايكروسوفت إدماج الإضافات التابعة لجهات خارجية مع Bing Chat لتسهيل إنجاز المزيد من المهام باستخدام الروبوت، مثل: حجز الرحلات الجوية، وتسجيل الوصول إلى غرفة الفندق، والتسوق عبر الإنترنت، وإجراء حجوزات المطاعم، وغير ذلك.

3- تقديم إجابات تتضمن صور ورسوم بيانية:

حسّنت مايكروسوفت روبوت الدردشة Bing Chat لتوفير المزيد من الإجابات المرئية التي تتضمن مقاطع الفيديو والصور والرسوم البيانية والمخططات. ومع ذلك، لا يوفر الروبوت العناصر المرئية في كل مرة تطرح عليه سؤالًا، وفي معظم الحالات، عليك أن تطلب توفير عناصر مرئية.

من ناحية أخرى، يمكنك الآن أن تطلب من الروبوت إنشاء صور بأكثر من 100 لغة. ويمكنك أيضًا استخدام Bing image creator لإنشاء صور فريدة بتقنية الذكاء الاصطناعي على غرار أدوات مثل: DALL-E و Midjourney.

4- تصفح الويب أثناء استخدام الروبوت:

إذا كنت تستخدم متصفح (إيدج) Edge، فيمكنك تصفح مواقع ويب مختلفة أثناء استخدام روبوت الدردشة Bing Chat في الشريط الجانبي. حيث يمكنك قراءة المعلومات في موقع ويب أثناء طرح أسئلة على روبوت الدردشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد أي نص في موقع ويب إذا كنت تريد أن يقدم لك الروبوت شرح أكثر عن الموضوع. وتقول مايكروسوفت أيضًا أن Bing سيحتوي قريبًا على ميزات لتلخيص صفحات الويب الطويلة وملفات PDF.

5- ميزات التعاون:

ستضيف مايكروسوفت ميزات التعاون إلى روبوت Bing Chat. وسيشمل ذلك خيارات التصدير والمشاركة إذا كنت ترغب في التعاون مع أصدقائك أو زملائك في العمل.

وبإمكانك نسخ الدردشات مباشرة إلى Microsoft Word أو مستندات جوجل أو أي صفحة ويب أخرى باستخدام زر Add to site الظاهر في الجهة السفلية من تبويب Compose في روبوت الدردشة Bing.