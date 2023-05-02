تُعدّ البستنة هواية ممتعة، وستجد الكثير من الأشخاص يمارسون هذه الهواية ويعرضون خبراتهم عبر الإنترنت. فإذا كنت تبحث عن موقع إلكتروني يساعدك في التواصل مع محبي النباتات والتعلم من خبراتهم فستجد الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقدم نصائح حول كيفية العناية بحديقتك، وتوفر منتدى أو مجتمع ليتمكن جميع زوار الموقع من الانضمام ومشاركة خبراتهم معًا.

وفيما يلي سنذكر 6 من أبرز المواقع الإلكترونية لمحبي النباتات والبستنة:

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1- موقع Permies:

إذا كنت مهتمًا بالزراعة المستدامة وتحتاج إلى المساعدة في زراعة حديقة جديدة، فسيكون موقع Permies مناسب لك. حيث ستجد مجموعة من الموارد لمساعدتك في رحلة الزراعة، ويوفر هذا الموقع الكثير من المنتديات التي يمكنك المشاركة فيها.

سواء كنت بحاجة إلى نصائح للبستنة كمبتدئ، أو كنت ترغب في الانخراط في محادثات مع المزارعين المتقدمين، فهناك منتدى في الموقع يمكن من خلاله التواصل مع محبي النباتات والبستنة والتعلم من خبراتهم.

يوفر موقع Permies أيضًا ملفات بودكاست تتحدث عن الزراعة المستدامة تساعدك في تعرف الجوانب المختلفة من الزراعة المستدامة.

2- موقع ChoolYourPlant:

ChooseYourPlant هو موقع اجتماعي يهدف إلى مساعدتك في اكتشاف نباتات جديدة، وكذلك اكتساب المعرفة حول كيفية الاعتناء بها. ويتميز بوجود أقسام متعددة تتناول موضوعات عامة عن النباتات، مثل: الري ومشكلات النباتات وغيرها.

إذا كان لديك مجموعة من النباتات التي ترغب في نشر صورها، فيمكنك فعل ذلك بتحميل صورها في هذا الموقع والتفاعل مع زملائك من محبي النباتات. بالإضافة إلى ذلك يوفر موقع (ChooseYourPlant) أيضًا نصائح مفيدة للعناية بالنباتات.

وإذا كنت مبتدىء في مجال الزراعة أو تخطط لخوض هذه التجربة، فيمكنك الاستفادة من ميزة البحث المدمجة في الموقع للعثور على نباتات مناسبة لك، فمن خلال هذه الميزة يمكنك إدخال مواصفات النباتات الذي تفضل زراعتها، مثل: حجمها، واحتياجها للماء، وطولها، ولونها، وسيقترح الموقع النباتات الأنسب لك.

3- موقع Houseplant Addicts:

Houseplant Addicts هو موقع ويب يتيح لك العثور على نصائح وحيل حول النباتات والبستنة، كما يوجد له مجموعة تحمل الاسم نفسه في فيسبوك للأفراد الذين يحبون النباتات.



في مجموعة Houseplant Addicts في فيسبوك، يمكنك مشاركة قصصك وصورك لإظهار النباتات التي تزرعها. وتضم هذه المجموعة أكثر من 150 ألف عضو من جميع أنحاء العالم. وللانضمام إليها، عليك طلب الانضمام والإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالنباتات التي حددها مسؤولو المجموعة.

4- موقع Gardening Forums:

إذا كنت تبحث عن موقع إلكتروني يمكنك من خلاله طرح أسئلة ومحادثة الأشخاص المهتمين بالنباتات وتعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول البستنة، فإن موقع Gardening Forums سيكون مناسب لك، حيث يمكنك تصفح المناقشات المختلفة للعثور على إجابات أو طرح أسئلتك الخاصة.

يحتوي هذا الموقع على عدّة منتديات منفصلة تغطي مجموعة واسعة من موضوعات البستنة. تشمل هذه الموضوعات الحديث العام عن البستنة والفواكه والخضروات والأعشاب والبستنة العضوية والسماد وإعادة التدوير وغير ذلك الكثير. وإذا كنت تريد أيضًا تعرّف تقنيات زراعة النباتات الداخلية والعناية بها، فيمكنك العثور عليها في هذا الموقع أيضًا.

وإذا كنت تبحث عن موضوع معين، فيمكنك استخدام ميزة البحث المدمجة في هذا الموقع للعثور على ما تبحث عنه بسهولة.

5- موقع Dave’s Garden:

Dave’s Garden هو موقع يضم أكثر من 144 منتدى. حيث يمكنك البحث عن أكثر من 160 ألف نوع من النبات والاستمتاع بالدردشة مع الأشخاص الآخرين المهتمين بالبستنة، وأكثر ما يميز هذا الموقع هو أنه يمكنك المشاركة في تجارة النباتات والبذور.

على هذا الموقع، ستجد أيضًا معلومات لتثقيفك حول مواضيع مختلفة تتعلق بالبستنة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لديك صور جميلة لحديقتك فإن قسم Garden Showcase الموجود في الموقع يتيح لك تحميل الصور وتصفح صور الحدائق والنباتات التي حمّلها الأعضاء الآخرون.

6- موقع Permaculture Gardens:

Permaculture Gardens هو موقع يهدف إلى مساعدتك في زراعة النباتات المثمرة. وفي هذا الموقع، ستجد مجتمعًا يُسمى Grow It Yourself، وهو مجتمع يضم الأشخاص المهتمين بتناول الأطعمة العضوية التي يزرعونها بأنفسهم.

للانضمام إلى المجتمع، ستحتاج إلى الاشتراك في الخطة الشهرية مقابل 9 دولارات و99 سنتًا أو الخطة السنوية مقابل 99 دولارًا.

يحتوي موقع Permaculture Gardens أيضًا على أدوات أخرى مفيدة مثل: ورشة عمل حول كيفية تخطيط حديقتك، ودورات في البستنة لتحسين خبراتك، ومدونة إعلامية تهتم بمواضيع النباتات والبستنة.