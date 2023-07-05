أبرز المنصات للعثور على عمل مؤقت عبر الإنترنت

يبحث الكثير من الناس عن عمل بدوام جزئي أو مؤقت، وقد يكون ذلك بسبب وجود وظيفة بدوام كامل ولكنهم يحتاجون إلى وظيفة أخرى بساعات قليلة لتغطية الالتزامات الشخصية، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون العمل بدوام جزئي دون الالتزام بوظيفة بدوام كامل. بغض النظر عن السبب، هناك العديد من المنصات المختلفة عبر الإنترنت التي تساعدك في العثور على العمل الذي تبحث عنه.

يختلف العمل المؤقت عن العمل بدوام جزئي، إذ إن العمل المؤقت يمكن أن يكون بدوام كامل ولكن لفترة قصيرة. في المقابل، يعني العمل بدوام جزئي ساعات عمل أقل من الدوام الكامل. وبحسب حالتك وساعات فراغك يمكنك البحث عن الوظائف المناسبة لك في المنصات التالية:

1- منصة TaskRabbit:

عندما تبحث عن وظيفة في منصة TaskRabbit، فإنها تتيح لك رؤية الدخل المحتمل الذي يمكنك كسبه عند تقديم خدماتك اعتمادًا على موقعك. وللبدء باستخدام هذه المنصة، تحتاج إلى إنشاء حساب شخصي. ويمكنك البحث عن وظائف حسب الموقع ونوع العمل، وستطلب منك المنصة تحديد مهاراتك التي تؤهلك للقيام بالمهمة التي تبحث عنها، وسيكون لديك أكثر من 50 فئة مختلفة من الخدمات التي يمكنك تقديمها.

إذا كنت تتجنب منصات العمل عن بُعد التي تأخذ نسبة من مستحقاتك كعمولة، فستكون هذه المنصة مناسبة لك لأنك ستحتفظ بنسبة 100% مما تتقاضاه، لكن هناك رسوم تسجيل بقيمة 25 دولارًا يجب دفعها عند التسجيل في المنصة للحصول على حساب.

2- منصة Upwork:

في منصة Upwork، يمكنك تقديم خدماتك بحسب المشاريع المنشورة في المنصة التي تناسب خبرتك ووقتك. ويمكنك إنشاء حساب مجاني في منصة Upwork، ولكن المنصة تستقطع نسبة 10% من جميع الأموال المكتسبة عبرها.

بمجرد إنشاء حساب، يمكنك البدء بتصفح المشاريع المعروضة في المنصة، وعندما تجد مشروع مناسب لخبراتك ومؤهلاتك يمكنك تقديم طلب توظيف والانتظار حتى تحصل على رد من صاحب المشروع.

3- منصة FlexJobs:

إذا كنت تبحث عن عمل مؤقت عن بُعد أو بدوام جزئي، فإن منصة FlexJobs تقدم خدمات العمل عن بُعد منذ عام 2007، وما يجعلها فريدة هو أن كل وظيفة تُفحص يدويًا للتحقق من صحتها.

وتقدم هذه المنصة أيضًا أحداثًا مباشرة وندوات عبر الإنترنت لمساعدة الباحثين عن عمل في تعرّف كيفية العثور على الوظيفة المناسبة. وللوصول إلى الوظائف المعروضة في الموقع يجب دفع رسوم مقدارها دولارين و95 سنتًا كل أسبوعين، أو 5 دولارات و95 سنتًا شهريًا.

4- منصة Catalant:

Catalant هي منصة متخصصة في توفير الاستشاريين والخدمات الاستشارية. وعندما تنشئ حسابًا في المنصة، يمكنك العثور على مشاريع تتطلب استشارة في مجالات مختلفة.

ومن المجالات المطلوبة في المنصة: المبيعات والتسويق والموارد البشرية والتمويل والمحاسبة وغيرها. وقبل أن تتمكن من التقدم للحصول على أي وظيفة في المنصة، تحتاج إلى تقديم طلب لتصبح مستشارًا مستقلًا.

وعند تقديم الطلب، سيختبرك فريق متخصص للتأكد من أن خبراتك ومؤهلاتك تتماشى مع احتياجات عملائهم قبل أن تتمكن من الوصول إلى المشاريع، وتستغرق هذه العملية من يومين إلى خمسة أيام حتى تكتمل.

يمكن أن تختلف مدة العمل في هذه المنصة، وتتراوح من عدة أسابيع إلى شهور أو حتى سنوات. وفيما يتعلق بالدفعات المالية، فهي تتم عبر المنصة وليس من العميل مباشرة، وتتقاضى Catalant ما بين 20% و 30% من إجمالي رسوم المشروع.

5- منصة Adzuna:

عند تحميل ملف السيرة الذاتية في Adzuna ستستخدم هذه المنصة الذكاء الاصطناعي لتحديد مقدار الراتب المناسب لك. وستحلل أيضًا ملف السيرة الذاتية وتتحقق من الأخطاء الإملائية، وأسلوب عرض المهارات وغير ذلك.

تقدم هذه المنصة خيارات لوظائف مختلفة بناءً على ملف السيرة الذاتية، وتمنحك نسبة مئوية تشير إلى مدى مطابقة مهاراتك لمتطلبات الوظيفة. ويمكنك أيضًا البحث يدويًا عن فرص عمل بناءً على مهاراتك واستخدام المرشحات لتصفح الوظائف بدوام جزئي أو كامل.

لا توجد أي رسوم للبحث عن الوظائف في منصة Adzuna ومثل معظم منصات العمل عن بُعد، تدفع الشركات التي تنشر الوظائف الرسوم.