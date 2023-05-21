أبرز المنصات للتعلم وتنمية المهارات مجانًا

يُعد التعلم عبر الإنترنت من الظواهر الحديثة التي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة. ومع تزايد انتشار التكنولوجيا وتوفر الإنترنت في معظم أنحاء العالم، أصبحت المنصات التعليمية المجانية أداة قوية وفعالة لتعزيز المعرفة والتعلم الذاتي.

تسمح هذه المنصات للأفراد بالوصول إلى مجموعة واسعة من المواد التعليمية، ضمن مستويات مختلفة، وتوفر هذه المنصات فرصًا للتعلم في أي مجال يهم الفرد، سواءً كان ذلك في المجالات الأكاديمية التقليدية مثل: العلوم والرياضيات واللغات، أو في المهارات العملية مثل: التصميم والبرمجة وغيرها: إليك خمسة من أبرز المنصات التعليمية المجانية عبر الإنترنت:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

1- Khan Academy:

Khan Academy هي منصة تعليمية عبر الإنترنت غير ربحية ويمكن لأي شخص الوصول إليها في أي مكان. وتوفر Khan Academy مجموعة واسعة من الدورات التعليمية للمستويات المختلفة. تغطي الدورات بشكل عام المواد لمستوى الإعدادية والثانوية، مع وجود دورات للمستويات المتقدمة والعديد من الدورات المخصصة للمهارات الحياتية.

تتضمن الدورات التعليمية مواضيع مختلفة مثل: الرياضيات والعلوم والفنون وغيرها. وكل موضوع له الكثير من الدورات للاختيار منها بناءً على ما تريد تعلمه بالضبط. وتتضمن الدورات التعليمية اختبارات دورية وأسئلة تدريبية يمكنك استخدامها للتحقق من مستوى فهمك وتقدمك.

2- منصة كورسيرا Coursera:

تُعد منصة كورسيرا (Coursera) واحدة من أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا، إذ تقدم الآلاف من الدورات التدريبية بالشراكة مع أكثر من 200 جامعة وشركة رائدة عالميًا، مثل: جامعة لندن، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة أكسفورد، وجامعة Yale و Pennsylvania و Illinois، وبعض الشركات الكبرى مثل: جوجل وأمازون و IBM وغيرها الكثير.

توفر المنصة مجموعة متنوعة من الدورات التي يمكنك التسجيل فيها للحصول على شهادات يمكنك إضافتها إلى سيرتك الذاتية لتحسين فرص الحصول على وظيفة أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن منصة Coursera ليست مجانية تمامًا، إذ تتطلب بعض الدورات الدفع لإكمالها أو الدفع للحصول على الشهادة، على الرغم من وجود أكثر من 2700 دورة مجانية تمامًا.

الجدير بالذكر أن منصة كورسيرا تقدم مساعدات مالية في بعض الدورات لمن لا يستطيع تحمل تكلفة الشهادة، لذلك إذا كانت الدورة مجانية، فابحث عن وجود خيار (Financial aid available) أسفل اسم الدورة، وإذا كان موجود فهذا يعني أنه يمكنك تقديم طلب للحصول على الشهادة مجانًا، قد تستغرق عملية مراجعة طلبك ما يصل إلى 15 يومًا. عندما تتم مراجعة طلبك، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لإعلامك هل تم قبوله أو رفضه.

3- منصة إدراك:



تعتبر منصة (إدراك) Edraak واحدة من أهم المنصات التعليمية في الوطن العربي، إذ تقدم دورات مجانية عالية الجودة في مجالات مختلفة باللغة العربية، لذلك يمكنك اختيار منصة إدراك في البداية لسهولة فهم الدروس باللغة العربية، أو لتحسين اللغة الإنجليزية، إن لم تكن متقنًا لها بعد.

وتقدم منصة إدراك تخصصات متنوعة مثل: ريادة الأعمال، والصحة والتغذية، وعلوم التقنية، واللغات، والتسويق الإلكتروني، ويتيح لك تخصص اللغات دراسة اللغتين الإنجليزية والفرنسية مجانًا، والحصول على شهادة إتمام المسار، وهو ما سيساعدك في بدء أي دورة تدريبية تريدها في المنصات التعليمية العالمية الموجودة في هذه القائمة.

4- منصة Udemy:

Udemy هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تقدم الكثير من الدورات المجانية التي يمكنك حضورها لتعزيز مهاراتك وتعلم مجالات جديدة. فهذه المنصة توفر أكثر من 210 ألف دورة مختلفة في مجالات متنوعة.

على عكس بعض المنصات التعليمية الأخرى، تركز Udemy في عرض الدروس الصغيرة أو الدورات الموجزة. إذ تستمر معظم هذه الدورات لعدد من الساعات فقط، مما يعني أنه يمكنك اجتيازها في فترة بسيطة. وهذا يجعل Udemy منصة مثالية لأي شخص يبحث عن طريقة لتعلم المزيد عن موضوع معقد في فترة قصيرة.

تضم Udemy دورات مدفوعة الأجر، تأتي مع ميزات إضافية مثل: الرسائل المباشرة مع المدرب، وشهادة إكمال الدورة.

5- منصة TED-Ed:

TED-Ed هي منصة تعليمية مجانية عبر الإنترنت تهدف إلى معالجة مجموعة متنوعة من الموضوعات المختلفة في مقاطع فيديو قصيرة. وأطول مقاطع الفيديو المتوفرة في هذه المنصة يبلغ طولها نصف ساعة فقط، ومعظمها طولها خمس دقائق تقريبًا.

توفر منصة TED-Ed مجموعة ضخمة من الدروس المختلفة التي يمكنك مشاهدتها، وتطرح هذه الدروس مجموعة من الموضوعات مثل: علم النفس والصحة وكيفية عمل العقل، وغيرها.

6- منصة Alison:

Alison هي منصة تعليمية عبر الإنترنت تساعدك في تحسين مهاراتك في مجالات مختلفة أو تعلم شيء جديد تمامًا. وتتميز منصة Alison بتوفير أكثر من 4000 دورة مجانية تتناول موضوعات متنوعة، تشمل معظم التخصصات تقريبًا. وأكثر ما يميز Alison هو أنه لا توجد دورات مدفوعة الأجر، وتحتاج فقط إلى إنشاء حساب، ثم التسجيل في دورة معينة والبدء بالتعلم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة فعلية لدورة معينة، فستحتاج إلى الدفع مقابل الحصول عليها.