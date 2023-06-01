أبرز المنصات لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

نشأ جيل اليوم من الأطفال محاطًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فتقريبًا كل شيء يستخدمونه الآن مدمج فيه الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن تعليمهم أساسيات هذه التقنيات يعتبر أمرًا مهمًا، لأنه يساعدهم في تطوير مهاراتهم ويؤهلهم لمستقبل ينتشر فيه هذه التقنيات.

يوجد الكثير من الموارد المجانية والمدفوعة المتاحة عبر الإنترنت لدعم رحلة تعلم أطفالك هذه التقنيات الحديثة. وسنستعرض اليوم أبرز المنصات التي تساعد طفلك في تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

1- منصة Kubrio:

(Kubrio) هي منصة تعليمية مصممة لتعليم الأطفال عبر الإنترنت، وقد تأسست بهدف مساعدة الأطفال في تنمية مهاراتهم على أساس احتياجات كل طفل واهتماماته.

تتيح هذه المنصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 عامًا تعلم مواضيع متنوعة وفقًا لاهتمامات كل طفل وسرعة تعلمه، وفي الوقت نفسه يتعاونون مع أقرانهم الذين يشاركونهم الاهتمامات نفسها.

تقدم منصة Kubrio مختبر للذكاء الاصطناعي (AI Prompt Engineering Lab) بهدف تعليم الأطفال كيفية استخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت مثل: ChatGPT لإنشاء المحتوى النصي والمرئي، إذ يتعلمون كيفية إنشاء قصص جذابة وتصميمات جمالية، وتطوير ألعاب تفاعلية واحترافية وبرامج باستخدام هذه الأدوات.

2- منصة Create & Learn:

تأسست منصة (Create & Learn) لتعليم الأطفال وفقًا لمنهجية التعليم STEM، التي تهدف لتطوير مهارات الطفل في تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والآن تقدم المنصة الكثير من الفصول التي تساعد الأطفال على اكتشاف عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

صمم المناهج الدراسية في هذه المنصة مجموعة من المعلمين والخبراء من كبرى الجامعات الأمريكية مثل: جامعة ستانفورد، و MIT.

تقدم المنصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 18 عامًا فصول البرمجة والذكاء الاصطناعي، واعتمادًا على سن طفلك؛ يمكنه الانضمام إلى فصول الذكاء الاصطناعي مثل: AI Creators – الذي يركز على تعليمهم كيفية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python – و AI Explorers الذي يركز على تعليمهم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العديد من المجالات. والفصول كلها مباشرة عبر الإنترنت وتفاعلية وعملية.

3- منصة Machine Learning for Kids:

أسس (ديل لين) Dale Lane مطور البرمجيات في شركة IBM منصة (Machine Learning for Kids) في عام 2017 بهدف تعليم الأطفال كيف يدربون نماذج التعلم الآلي، وتعليمهم كيفية استخدام هذه النماذج لإنشاء مشاريع وتطوير ألعاب تفاعلية.

على سبيل المثال: يمكن للطفل أن يُدرب نموذج ليكون قادرًا على تعرّف الصور والأرقام، ثم يستخدم هذا النموذج المُدرب مع لغة (سكراتش) Scratch أو (بايثون) Python لتطوير لعبة.

هذه المنصة مجانية وسهلة الاستخدام، إذ لا تتطلب أي عمليات تثبيت أو إعداد معقدة ليتمكن الأطفال من استخدامها.

4- منصة Experiments with Google:

إذا كنت أنت وأطفالك مهتمين بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فيمكنك الانتقال منصة (Experiments with Google) المجانية التي تقدم مشاريع تفاعلية بسيطة للمتعلمين من مختلف الأعمار.

تقدم جوجل عبر هذه المنصة أكثر من 1612 مشروعًا وتجربةً والكثير منها لا يتطلب أي خبرة في البرمجة، لذلك يمكنك اختيار المشاريع المناسبة لمستوى طفلك.

5- منصة AI World School:

تقدم منصة (AI World School) دورات في الذكاء الاصطناعي والبرمجة عبر الإنترنت للأطفال الذين تبلغ أعمارهم سبع سنوات وما فوق. وقد صمم هذه الدورات فريق من المعلمين والخبراء التقنيين.

وبالإضافة إلى الدورات التدريبية تقدم المنصة موارد تعليمية بتكلفة بسيطة للآباء والمعلمين الذين يرغبون في تعريف طلابهم على تقنيات المستقبل، وللوصول إلى هذه الموارد ما عليك سوى زيارة قسم (Project Hub) لطلب مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تتراوح تكلفتها بين دولار واحد و 3 دولارات، ويمكنك فلترتها حسب الفئة العمرية ومستوى المهارة.

كما يمكن للأطفال والمراهقين أيضًا تجربة الألعاب المجانية الموجودة في قسم (Play AI for Free)، فعلى سبيل المثال: يوجد روبوت دردشة تفاعلي يُسمى (Zhorai)، يمكن للأطفال التحدث معه عن الحيوانات، ثم يدعونه يخمن أين تعيش هذه الحيوانات.

6- منصة AIClub:

أسست (نيشا تالاجالا) Nisha Talagala الحاصلة على الدكتوراه في علوم الحاسوب من جامعة كاليفورنيا منصة (AIClub) في عام 2019، عندما بدأت بتعليم ابنتها البالغة من 11 عامًا الذكاء الاصطناعي ولم تجد أي برنامج سهل وممتع يساعدها في ذلك.

صُممت مناهج (AIClub) لمساعدة الأطفال في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تعلم الذكاء الاصطناعي وإدراك شغفهم من خلال التطبيقات الإبداعية. وقد صمم هذه المناهج خبراء في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.