يُعد الرسم من الأنشطة الممتعة والمفيدة لتطوير مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم الفنية. ومع تقدم التكنولوجيا، طُورت العديد من التطبيقات لتعليم الرسم للأطفال وتطوير مهاراتهم الإبداعية.

تأتي العديد من هذه التطبيقات كألعاب تعليمية تتضمن الرسم والتلوين بهدف تعليم الطفل الحروف وموضوعات أخرى بطريقة ممتعة، وبعض التطبيقات توفر لوحة رسم فارغة مع أدوات الرسم المختلفة لمنح الطفل حرية الرسم بالطريقة التي يفضلها، بالإضافة إلى أن بعض تلك التطبيقات ترشد الطفل خطوة بخطوة حتى يتمكن من إنشاء رسمة متكاملة.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

في هذا المقال، سنذكر بعض أبرز التطبيقات لتعليم الرسم للأطفال المُتاحة لمُستخدمي أجهزة أندرويد:

1- تطبيق Kids Doodle – Color & Draw:

يحتوي تطبيق (Kids Doodle – Color & Draw) على 24 فرشاة مختلفة، جميعها تُستخدم مع خلفية سوداء، ومنها: glow، و neon و crayon وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق وضع يُسمى (وضع الفيلم) movie mode الذي يسمح للأطفال بتحويل أعمالهم الفنية في التطبيق إلى فيلم للاحتفاظ به ومشاهدته في أي وقت.

تطبيق Kids Doodle – Color & Draw مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق ABC kids – Alphabet learning:

تطبيق (ABC kids – Alphabet learning) هو لعبة تعليمية لمساعدة الأطفال في تعلم الأبجدية مع رسم أشياء بسيطة وتلوين الرسومات. وقد صُمم هذا التطبيق بهدف جعل عملية التعلم ممتعة وتفاعلية حيث يتعلم الطفل الحروف أثناء الرسم والتلوين.

تطبيق ABC kids – Alphabet learning مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Bini Drawing for kids games:

تطبيق Bini Drawing for kids games هو عبارة عن لعبة لتعليم الرسم للأطفال، وتسمح بتحويل الرسومات إلى رسوم متحركة مما يزيد المتعة لدى الطفل، ويستمر في التعلم والرسم.

يتميز هذا التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، مع وجود العديد من الميزات الأخرى، مثل: كتاب التلوين المدمج (coloring book)، والأنشطة المنوعة التي تساعد الأطفال في تطوير عدة مهارات أساسية، وإمكانية حفظ الرسومات الخاصة بالطفل لمشاهدتها في أي وقت.

تطبيق Bini Drawing for kids games مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Kids Paint:

يوفر تطبيق Kids Paint للأطفال مجموعة واسعة من أدوات الرسم المضافة في الجهة العلوية والسفلية من لوحة الرسم الفارغة التي يمكن للطفل الرسم عليها بحرية بالطريقة التي يريدها. ثم تُحفظ جميع الرسومات في التطبيق مما يسمح للطفل بالبدء بالرسم والعودة في وقت آخر لإكمال اللوحة، ثم يمكنه حفظ اللوحة النهائية ومشاهدتها في أي وقت.

تطبيق Kids Paint مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق Kids coloring & drawing games:

Kids coloring & drawing games هو تطبيق يتضمن مجموعة من الألعاب لتعليم الأطفال الرسم والتلوين، والفرق بين هذا التطبيق والتطبيقات الأخرى هو عدد صفحات التلوين وكيفية عرض الأدوات. إذ يوفر أكثر من 120 صفحة تلوين مختلفة تُساعد الأطفال الصغار في المرحلة التمهيدية ورياض الأطفال في تطوير المهارات الحركية، والإبداعية.

أما بالنسبة للأدوات، فستجد أنها تتميز بأيقونات كبيرة وواضحة ويتوفر منها الكثير للسماح لطفلك بالرسم والتلوين بحرية وسهولة.

تطبيق Kids coloring & drawing games مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Simple line drawing for kids:

يهدف تطبيق Simple line drawing for kids إلى تعليم الأطفال الرسم باستخدام خطوط بسيطة مع إرشادهم خطوة بخطوة لإنشاء رسوماتهم الخاصة. ويوفر هذا التطبيق مجموعة متنوعة من الفئات التعليمية لتعليم الأطفال الرسم ضمن مستويات مختلفة حيث تكون الفئات مصنفة حسب درجة الصعوبة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا التطبيق للأطفال بتلوين رسوماتهم مع إرشادهم إلى كيفية التلوين بطريقة احترافية لمنع خروج الألوان عن حدود الرسمة.

تطبيق Simple line drawing for kids مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.