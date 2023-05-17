أبرز التطبيقات لتعليم الأطفال البرمجة 

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أصبح تعليم الأطفال البرمجة الآن أمرًا مهمًا للغاية، وتزداد أهميته يومًا بعد يوم، بسبب التغير الذي أحدثته البرمجة في حياتنا، والدور الكبير الذي تلعبه في كل ما نتعامل معه من أجهزة وأدوات اليوم، ابتداءً من الهواتف الذكية والساعات الذكية، وانتهاءً بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تغير كل يوم طرق التعلم والعمل في حياتنا.

تساعد البرمجة في تطوير مهارات الأطفال بسرعة، إذ تساعدهم في اكتساب الكثير من المهارات القيمة التي تفيدهم في المدرسة، وتساعدهم أيضًا على التميز عن الآخرين في سوق العمل، ومنها: تعزيز الإبداع والتفكير المنطقي، تطوير مهارات التخطيط، وتعلم الرياضيات بشكل فعال، وتطوير مهارات حل المشكلات بسرعة، وهذه مهارة لا تقدر بثمن في أي مجال وظيفي.

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ومع ذلك؛ قد يجد الآباء صعوبة في تعليم الأطفال البرمجة، إذا لم تكن لديهم أي خبرة، لذلك ظهر العديد من التطبيقات والموارد التي تساعد الآباء في توفير تجربة تعليمية رائعة لأطفالهم.

إليك مجموعة من التطبيقات التي تساعد في تعليم الأطفال البرمجة:

1- تطبيق codeSpark Academy:

يساعد تطبيق (codeSpark Academy) الأطفال في تعلم مفاهيم البرمجة الأساسية وكيفية استخدامها في برمجة ألعابهم وقصصهم التفاعلية، من خلال الواجهة الشبيهة باللعبة التي تجعل البرمجة ممتعة للأطفال ولا يدركون حتى أنهم يتعلمون.

يتيح هذا التطبيق للأطفال تعلم البرمجة باستخدام شخصيات محبوبة تسُمى (The Foos)، إذ يستخدم الأطفال التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات لمساعدة هذه الشخصيات في إنجاز المهام.

يجعل تصميم التطبيق الخالي من الكلمات من السهل على الطفل البدء بتعلم البرمجة قبل تعلم القراءة، كما تسمح الألغاز المصممة بعناية للأطفال بالتعلم دون مساعدة شخص بالغ وبناء الثقة في حل المشكلات.

وتتيح منطقة اللعب المفتوحة للأطفال برمجة ألعابهم الخاصة ومشاركتها مع بعضهم، ويمكن للأطفال أيضًا برمجة القصص التفاعلية باستخدام التسجيلات الصوتية والصور المخصصة، كما يتعلم الأطفال كيفية أتمتة إطعام كلابهم باستخدام الخوارزميات.

هذا التطبيق مناسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات، ولا يحتوي على إعلانات، كما يضم مجتمع من الأطفال، حيث يمكن للأطفال التواصل مع بعضهم والتنافس في برمجة الألعاب، مما يحسن لديهم مهارات التواصل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Scratch:

تُعد لغة (Scratch) واحدة من أسهل لغات البرمجة التي يمكن للأطفال تعلمها، وقد طورها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 2003 لمساعدة الأطفال في تعلم مهارات البرمجة الأساسية أثناء قيامهم ببرمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية.

لغة (Scratch) قائمة على المرئيات وسحب كتل الأوامر وإسقاطها بكل سهولة داخل واجهة استخدام جذابة وبسيطة للغاية، يمكن للأطفال من خلال لغة البرمجة الرسومية جعل الشخصيات تتحرك وتقوم بمهام محددة، مما يتيح لهم حل المشكلات، وتصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية، كما يستخدمون الرياضيات والبرمجة في سياق مفيد ومحفز. وهي مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا.

لذلك يوجد أكثر من إصدار لتطبيق (Scratch)، الأول: تطبيق (Scratch Jr) مناسب لتعليم البرمجة للفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، ومتاح للهواتف والحواسيب اللوحية. وتطبيق (Scratch) المتاح للأجهزة اللوحية والحواسيب فقط، والمناسب للأطفال الأكبر سنًا.

تطبيق (Scratch) متاح مجانًا لمستخدمي الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة Chromebook في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي حواسيب ماك في آب ستور.

وتطبيق (Scratch Jr) متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Code Karts:

(Code Karts) هو تطبيق برمجة مناسب للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات، ويعتبر التطبيق مناسبًا للأطفال الذين يحبون ألعاب سيارات السباق.

يوجه اللاعبون سيارات السباق الملونة حول مضمار برمز السحب والإفلات في اللعبة، مما يجعلها تنافسية، وأكثر طفولية من العديد من الخيارات الأخرى الأخرى الموجودة في هذه القائمة، كما ستؤدي زيادة مستوى الصعوبة إلى زيادة قدرات التفكير المنطقي لطفلك، لأنه إذا تعطلت السيارة، فيجب على الطفل أن يصبح أكثر تركيزًا وأن يصحح الكود لتحريكها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Code Land:

يعلم تطبيق (Code Land) الأطفال البرمجة بأسلوب اللعب لتشجيعهم على مواصلة اللعب والتعلم، وقد صُممت الألعاب والأنشطة لتناسب مستوى وقدرات الأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات، لذلك يضم التطبيق ألعاب لا تحتاج إلى معرفة كيفية القراءة لتناسب الأطفال الصغار، وألعاب متعددة اللاعبين للأطفال الأكبر سنًا.

يتكون التطبيق من مناطق مختلفة، كل منطقة تستضيف تحديات مثيرة وممتعة على مستويات مختلفة، ويوجد محتوى جديد بانتظام، إذ تُنشر المئات من التحديات عبر عوالم ومواضيع مختلفة باستمرار.

يساعد هذا التطبيق الأطفال في تعلم مفاهيم البرمجة الأساسية مثل التعرف على الأنماط وحل المشكلات والتفكير المنطقي، كما تساعد المستويات المتقدمة في تعلم الأحداث والدوال والخوارزميات وأتمتة الأنشطة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Coding Adventures:

صُمم تطبيق (Coding Adventures) بحيث يستمتع بها الجميع سواء الأطفال أو المراهقون أو البالغون المهتمون بالبرمجة وحل الألغاز.

يساعد هذا التطبيق الأطفال في تعلم أساسيات البرمجة واستيعاب المفاهيم المعقدة مثل: الخوارزميات في بيئة ممتعة، إذ يتميز بالواجهة الرسومية، والمؤثرات الصوتية المسلية، والشخصيات المحبوبة.

يضم هذا التطبيق تحديات ممتعة لتعلم البرمجة، ويحتوي على أكثر من 30 مستوى معقدًا. وهو مناسب للأطفال بعمر 6 سنوات وما فوق.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، بسعر 4 دولارات.