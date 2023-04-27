أبرز التطبيقات لتدوين اليوميات لمستخدمي أندرويد وآيفون

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تدوين اليوميات هو تسجيل الأحداث اليومية والمشاعر والأفكار في مذكرة أو دفتر خاص باليوميات، وهو نشاط شائع بين الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. فهو يساعد في تعزيز الوعي الذاتي وتطوير الذاكرة والتعبير عن المشاعر والأفكار بشكل أفضل، ويساعد في التخفيف من الإجهاد والقلق والتوتر.

ومع تطور التكنولوجيا، أصبح بإمكاننا الآن تدوين اليوميات في الهواتف والأجهزة اللوحية وحتى في الحواسيب. فقد طُوّرت العديد من التطبيقات التي توفر واجهات سهلة الاستخدام ومميزات متنوعة لمساعدة الأشخاص في تدوين يومياتهم والتعبير عن مشاعرهم بسهولة وفي أي وقت دون الحاجة إلى الوصول إلى دفتر خاص باليوميات.

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وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز التطبيقات التي يمكن استخدامها لتدوين اليوميات والمُتاحة لمُستخدمي أندرويد وآيفون:

1- تطبيق Journalistic:

Journalistic هو تطبيق لتدوين اليوميات، وكل يوم له صفحة خاصة، وأثناء التدوين يمكنك إضافة علامات مثل: (#) للإشارة إلى شيء معين و(@) لذكر الأشخاص (mention)، وهذه العلامات مخصصة لك لتسهيل الوصول إلى تلك الإشارات والأشخاص في أي وقت، أو للتحقق من إحصائيات عدد المرات التي تتحدث فيها عن أمر معين أو شخص معين.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق مساحات مخصصة لإضافة الأشياء التي تعلمتها والأفكار المختلفة والأشياء التي تتمناها، ويمكنك تمييز أي جملة تضيفها بالنقر فوقها مرتين.

تطبيق Journalistic مُتاح في الويب ويمكنك الوصول إليه من حاسوبك، وهو مُتاح أيضًا لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Thera:

Thera هو تطبيق خاص بتدوين اليوميات ويُساعد في تحسين صحتك النفسية عن طريق السماح لك بكتابة كل ما تمر به خلال يومك، ويوفر أربعة أقسام ترشدك للتعبير عن وضعك الحالي:

Emotions Journal: هذا الجزء مخصص لإضافة المشاعر التي تشعر بها في أي وقت خلال اليوم، حيث يمكنك النقر فوق الرمز التعبيري الذي يدل على حالتك المزاجية، ويمكنك إضافة أي ملاحظات إذا كنت تريد التعبير عن مشاعرك بمزيد من التفصيل.

Wish Journal: هذا القسم مخصص لإضافة الأشياء التي تتمناها، ويمكنك إضافة عشرة أشياء وتصنيفها على أنها أهداف حالية أو طويلة الأجل.

Fear Journal: هذا القسم للتعبير عن مخاوفك، وستظهر لك بعض النصائح والإرشادات لمساعدتك في التغلب على تلك المشاعر.

Gratitude Journal: يمكنك إضافة مشاعرك في هذا القسم كلما شعرت بالامتنان لشيء ما، سواء لنفسك أو للآخرين.

بالإضافة إلى تلك الأقسام، يحتوي تطبيق Thera على تمارين تساعدك في التعامل بشكل أفضل مع الأشياء التي تزعجك، بالإضافة إلى اقتباس يومي ملهم لإبقائك متحمسًا.

تطبيق Thera مُتاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Talk to Myself:

Talk to Myself هو تطبيق دردشة يمكنك التحدث إلى نفسك من خلاله، وهو أيضًا تطبيق لتدوين اليوميات ولكن بأسلوب المراسلة الفورية.

وللبدء باستخدامه، ما عليك سوى تشغيل التطبيق، وإرسال رسالة إلى نفسك، وسيظهر فيها التاريخ والوقت. ويمكنك تعديل الرسائل أو إعادة كتابتها حتى بعد إرسالها، مما يتيح لك فرصة إصلاح الأخطاء المطبعية أو إضافة المزيد من المعلومات. ويمكنك أيضًا إضافة خلفية ملونة إلى الرسائل لجعلها مميزة.

يتيح لك تطبيق Talk to Myself إنشاء تصنيفات للرسائل بإضافة الوسوم (hashtags). وعندما ترسل أي رسالة بعد ذلك، ستظهر جميع العلامات المتاحة إذا كنت تريد تضمين الرسالة في إحداها.

يتيح لك تطبيق الدردشة أيضًا تحميل الصور ولكن ليس مقاطع الفيديو، وإذا حمّلت صورًا متعددة، يمكنك إضافة واحدة كصورة رئيسية لليوم.

تطبيق Talk to Myself مُتاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Goodnight Journal:

يتيح لك تطبيق Goodnight Journal تدوين اليوميات في مذكرات خاصة أو عامة للسماح للمستخدمين الآخرين برؤيتها، فعندما تضيف منشورًا يمكن ضبط إعداداته على مشاهدة خاصة أو عامة، وتكون طريقة كتابة المنشور مشابهة لطريقة كتابة أي منشور في وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا كنت تخطط لاستخدامه لتدوين يوميات خاصة فقط، فيمكنك إنشاء مذكرة خاصة (Private Micro-Journal)، وأخرى للمنشورات العامة Public Micro-Journal وإضافة المنشورات بشكل منفصل في كل واحدة منهما.

وعند استخدام هذا التطبيق، ستتمكن من مشاهدة أحدث المنشورات التي أضافها المستخدمون الآخرون والتعليق عليها أو الإعجاب بها.

تطبيق Goodnight Journal مُتاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق ZenJournal:

يُعد تطبيق ZenJournal واحدًا من تطبيقات تدوين اليوميات التي تساعد في تحسين الصحة النفسية، ويتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تتيح لك كتابة كل ما تفكر فيه يوميًا في صفحة واحدة كبيرة، وهذا يعني أنه يمكنك قراءتها دون التنقّل بين صفحات متعددة.

يتيح لك تطبيق (ZenJournal) إضافة علامات إلى النصوص لتسهيل البحث داخل النص في أي وقت. وفيما يتعلق بالخصوصية، فإن هذا التطبيق يسمح لك بإخفاء جميع الإدخالات السابقة، حتى لا يتمكن أي شخص من قراءة يومياتك.

تطبيق ZenJournal مُتاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.