أبرز التطبيقات لتتبع مسار الرحلات الجوية

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تُساعد تطبيقات تتبع الرحلات الجوية في الحصول على معلومات مفصلة ومحدّثة حول موعد إقلاع الرحلة أو هبوطها في المطار وغيرها من المعلومات، وهي مفيدة إذا كنت تنتظر لاصطحاب شخص ما من المطار أو لتتبع مسار رحلة صديقك أو واحد من أفراد عائلتك للتأكد من وصول الطائرة في وقتها، وغير ذلك.

فيما يلي سنذكر خمسًا من أبرز التطبيقات المخصصة لتتبع مسار الرحلات الجوية، وهي متوفرة لمُستخدمي هواتف أندرويد وآيفون:

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1- تطبيق FlightStats:

يُعد تطبيق FlightStats من أفضل تطبيقات تتبع الرحلات، إذ يمكنك تتبع الرحلات الجوية في أي مكان في العالم باستخدام رقم الرحلة أو مسارها أو المطار. وبعد البحث عن أي رحلة، ستُحفظ المعلومات في تبويب My Flights للوصول إليها بسرعة في وقت آخر. ويمكنك أيضًا مشاركة معلومات الرحلة مع الأصدقاء أو أفراد العائلة مباشرة من التطبيق.

ومن أفضل ميزات التطبيق وجود خريطة تتبع الرحلات لحظيًا، التي توضح الموقع الدقيق للطائرة.

تطبيق FlightStats مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق The Flight Tracker:

يسمح تطبيق The Flight Tracker بتتبع أي رحلة جوية في العالم وعرض معلومات حول وقت المغادرة والوصول بالإضافة إلى معلومات عن الطائرة والمقاعد. ويمكنك حفظ المعلومات الخاصة بالرحلة الجوية ثم مشاركتها مع شخص آخر عبر الرسائل أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يرسل التطبيق إشعارات للتذكير بوقت المغادرة أو الوصول، حتى تتمكن من تذكر اصطحاب شخص ما من المطار على سبيل المثال.

تطبيق The Flight Tracker مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مقابل 4 دولارات و49 سنتًا.

3- تطبيق FlightAware Flight Tracker:

باستخدام تطبيق FlightAware Flight Tracker يمكن للمستخدمين تتبع أي رحلة جوية في جميع أنحاء العالم بحسب شركة الطيران أو رقم الرحلة أو رمز المطار. ويمكنهم أيضًا تلقي إشعارات تتضمن معلومات المغادرة والوصول لرحلة معينة بالإضافة إلى حالات إلغاء الرحلات أو تغيير البوابة أو حالات التأخير وغيرها.

تطبيق Flight Aware Flight Tracker مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق FlightRadar24:

يضم تطبيق FlightRadar24 خريطة تعرض مسار الطائرات التي تسافر حول العالم. ويمكنك اختيار أي رحلة جوية لرؤية المزيد من المعلومات عنها، مثل: الطريق والوقت المقدّر للوصول، والسرعة والارتفاع وغير ذلك الكثير. ومن السهل أيضًا البحث عن رحلة معينة حسب رقم الرحلة أو المطار أو شركة الطيران.

وإذا كنت ترغب في معرفة الرحلات الجوية القائمة في الوقت الحالي، فما عليك سوى توجيه جهازك إلى السماء لمشاهدة معلومات عن الرحلة وصورة للطائرة الحقيقة، كما يمكنك مشاهدة ما يراه طيار الطائرة بالضبط بأبعاد ثلاثية.

تطبيق FlightRadar24 مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Planes Live:

Planes Live هو تطبيق لتتبع الرحلات الجوية يمكنك استخدامه لتتبع الرحلات الجوية في جميع أنحاء العالم. ويمكن لهذا التطبيق إرسال إشعارات عند حدوث تغييرات في جدول الرحلات الجوية إذا فعّلت ميزة الإشعارات.

ويتيح لك Planes Live البحث عن الرحلات الجوية حسب طراز الطائرة وشركة الطيران ومطار الوصول ومطار المغادرة وغيرها، حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت في التمرير في الخريطة.

تطبيق Planes Live مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى جميع الميزات والتخلص من الإعلانات.