أبرز التطبيقات لاستخدام الهاتف كجهاز لمراقبة الأطفال الصغار

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تُباع أجهزة مراقبة الأطفال الصغار بأسعار باهظة، وهذا هو السبب في أن استخدام تطبيق في هاتف آيفون أو أندرويد هو بديل رائع. فبدلاً من إنفاق الكثير من الأموال لشراء جهاز لمراقبة الأطفال، يمكنك دفع رسوم شهرية بسيطة للاشتراك في واحد من التطبيقات المخصصة لمراقبة الأطفال الصغار وستحصل على تجربة مماثلة.

وفي هذا المقال، سنذكر 5 من أبرز التطبيقات التي يمكنك استخدامها لمراقبة طفلك وهي مُتاحة لمُستخدمي آيفون وأندرويد:

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1- تطبيق Annie Baby Monitor:

يتيح لك Annie Baby Monitor توصيل هاتفك بأجهزة متعددة واستخدامه لمراقبة الأطفال. وإذا أراد أفراد الأسرة الآخرون مساعدتك في مراقبة الطفل، فيمكنك تثبيت Annie Baby Monitor في هواتفهم أيضًا.

يحتوي هذا التطبيق على ميزة (الإضاءة الليلية) night light التي يمكنك استخدامها في هاتف المراقبة لمساعدتك في مراقبة الطفل عندما يكون في غرفة مظلمة. وإذا استيقظ طفلك في منتصف الليل، فلن تضطر دائمًا إلى الذهاب إلى غرفته، إذ يمكنك تهدئته بتشغيل الميكروفون والتحدث إليه.

عند استخدام تطبيق Annie Baby Monitor، لن تحتاج إلى استخدام النوع نفسه من الهواتف، فهذا التطبيق يعمل مع الهواتف المختلفة، ويمكنك تنزيله في آيفون وأندرويد.

ولتتمكن من استخدام هذا التطبيق، تحتاج إلى اشتراك بواحدة من الخطط المتوفرة، إذ يمكنك الاختيار الخطة الأسبوعية مقابل 5 دولارات و99 سنتًا، أو الخطة الشهرية مقابل 10 دولارات و99 سنتًا، أو الخطة السنوية مقابل 59 دولارًا و99 سنتًا، أو خطة مدى الحياة (lifetime plan) مقابل 149 دولارًا و99 سنتًا تُدفع لمرة واحدة فقط.

تطبيق Annie Baby Monitor مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Luna:

يتيح لك تطبيق Luna مشاهدة طفلك أثناء ممارسة أي مهام في هاتف آيفون الخاص بك. ويعمل التطبيق في الخلفية ويرسل لك إشعارات عند استيقاظ طفلك.

إذا لم تكن مشغولاً بالتطبيقات الأخرى في هاتفك، فيمكنك مشاهدة بث مباشر لطفلك أو الاستماع إلى صوته. ويتيح لك وضع (eco-mode) المتوفر في تطبيق Luna مراقبة طفلك دون استنزاف الكثير من طاقة البطارية أو بيانات الهاتف.

تطبيق Luna مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد فقط في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق BabyCam:

يتيح لك تطبيق BabyCam) استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي كجهاز مراقبة للأطفال في منزلك، ولا يتطلب هذا التطبيق خطوات معقدة لتوصيل أجهزتك. وكل ما عليك فعله هو التأكد من توصيل جميع أجهزتك بشبكة الواي فاي نفسها.

يتضمن BabyCam ميزات تسمح لك بتهدئة طفلك حتى عندما لا تكون في الغرفة، إذ يمكنك تشغيل الميكروفون للتحدث إلى طفلك. وإذا انقطع الاتصال بين جهاز مراقبة الأطفال وجهاز الأم، فسيصل إشعار إلى جهاز الأم.

تطبيق BabyCam مُتاح لمُستخدمي أندرويد فقط في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Baby Monitor Teddy:

يمكنك استخدام Baby Monitor Teddy بعد تنزيله وتوصيل أجهزتك، دون الحاجة إلى التسجيل وإنشاء حساب داخل التطبيق.

يتيح لك Baby Monitor Teddy مشاهدة بث مباشر لطفلك من أي مكان، حتى لو كنت في خارج المنزل. ويمكنك أيضًا سماع أي صوت يصدر داخل غرفة طفلك، وإذا كنت بحاجة إلى استخدام هاتفك لممارسة نشاط معين، فسيعمل التطبيق في الخلفية وستتمكن من سماع صوت طفلك طوال الوقت.

تطبيق Baby Monitor Teddy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Baby Monitor Nancy:

يسمح لك تطبيق Baby Monitor Nancy بمراقبة طفلك ورعايته بغض النظر عن مكان وجودك. يحتوي هذا التطبيق على ميزة (الوضع الليلي) night mode التي تساعدك في مراقبة طفلك عندما يكون في غرفة مظلمة بتشغيل فلاش الجهاز.

يوفر هذا التطبيق أيضًا جودة عالية للفيديو والصوت، مما يعني أنك ستتمكن من رؤية طفلك وسماعه بوضوح، ويمكنك أيضًا التحدث إليه لتهدئته.

تطبيق Baby Monitor Nancy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.