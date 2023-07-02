أبرز التطبيقات المفيدة للأمهات الجدد

تتحول حياة الأمهات عند استقبال طفل جديد بشكل كبير، وحالة كونك أمًا جديدة ستكونين حتمًا في سباق جديد لا تعلمين عنه الكثير، إذ يوجد الكثير من المهام التي يجب القيام بها في الوقت نفسه، مثل: إطعام طفلك بشكل متكرر، وتغيير الحفاضات باستمرار، وحمله وتهدئته، ومتابعة المهام المنزلية، وكل ذلك مع قلة النوم.

وبغض النظر عن مدى تحضيرك للمنزل ولنفسك لوصول المولود الجديد، فعندما تمرين بالأيام الأولى من رحلة أمومتك، فإنك ستواجهين مسؤوليات جديدة مرهقة، وتحديات عديدة عليك تخطيها، وهنا يمكن أن تجعل التطبيقات حياتك أسهل، إذ يوجد الكثير من التطبيقات المفيدة المتاحة للأمهات الجدد للمساعدة في رعاية طفل جديد، وكذلك الاهتمام بأنفسهن.

فيما يلي سنستعرض مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن تساعدكِ كأم جديدة بشكل كبير:

1- تطبيق Baby Tracker:

يوفر لكِ تطبيق (Baby Tracker) طريقة بسيطة لتتبع عادات طفلكِ اليومية وصحته في تلك الأيام والأشهر الأولى، إذ يتيح لكِ تسجيل مواعيد الرضاعة وتغيير الحفاضات وأنماط النوم، وبيانات نمو الطفل وسجله الطبي، مثل: الأدوية واللقاحات وفحوصات درجة الحرارة، ثم يقدم لكِ مخططات لمتابعة تقدم الطفل ونموه على مدار الأسابيع والأشهر والسنوات.

بالإضافة إلى ذلك؛ يضم التطبيق قسمًا يُسمى (مراحل التطور) Milestones؛ يتيح لك استخدام الصور لتتبع مراحل نمو الطفل خلال السنة الأولى، إذ يمكنك إنشاء فئات مخصصة لمراحل نمو الطفل مثل: ابتسامة الطفل الأولى، أو ظهور أول سن من أسنانه أو مشيه أول خطوة، ويتيح لكِ التطبيق التقاط الصور فورًا، أو إضافتها من معرض الصور في الهاتف مع تضمين ملاحظات يومية لمزيد من التفاصيل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق The Wonder Weeks:

يساعدكِ تطبيق (The Wonder Weeks) في متابعة التطور العقلي لطفلك خلال العشرين شهرًا الأولى من حياته، وكيف ترتبط التغيرات الكبيرة في دماغ الطفل بالعمر، والحاجة إلى الاتصال، والحواس.

يحتوي هذا التطبيق على منبه يخطرك بأن طفلك يدخل مرحلة نمو جديدة أو قفزة جديدة – كما يطلق عليها التطبيق – مما يسهل عليكِ التعامل مع مراحل نمو الطفل، وتقديم المساعدة التي يحتاجها بالضبط، ومعرفة متى يمكنكِ توقع مهارات جديدة منه.

علاوة على ذلك؛ يتيح لكِ التطبيق تدوين الملاحظات، والحصول على المشورة بشأن كيفية التعامل مع التغيرات التي تحدث للطفل.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، بسعر 6 دولارات.

3- تطبيق Sound Sleeper:

تُعد نوبات بكاء الطفل غير المفهومة من أسوأ الأوقات التي تمر على الأمهات الجدد، وفي هذه الحالة يمكن أن يساعدكِ تطبيق (Sound Sleeper) في تهدئة الطفل ومساعدته على النوم، إذ يتضمن التطبيق مجموعة متنوعة من أصوات الضوضاء البيضاء، مثل: صوت المكنسة، وصوت السيارات، وحتى أصوات الجسم الداخلية التي تشبه تلك التي كان يسمعها وهو في الرحم والتي تساعده في الشعور بالأمان والاسترخاء والنوم في غضون دقائق.

وعلاوة على ذلك؛ يمكن للوالدين استخدام التطبيق للحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل بالاستماع إلى الأصوات اللطيفة لهدير الماء، أو المطر، أو تلاطم الأمواج عبر شاطئ البحر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق BabyCam:

يتيح لكِ تطبيق (BabyCam) مراقبة طفلك عندما لا تكونين بجواره، إذا كان طفلك نائمًا وكنتِ في غرفة أخرى أو في المطبخ يمكنكِ متابعته عن بُعد للتأكد من أنه في أمان.

ولاستخدام تطبيق BabyCam كل ما عليكِ فعله هو تثبيت التطبيق في هاتفين والتأكد من اتصالهما بشبكة الواي فاي نفسها، ثم وضع هاتف في غرفة الطفل وهاتف معكِ.

يتضمن تطبيق (BabyCam) ميزات تسمح لكِ بتهدئة طفلك عن بعد، إذ يمكنكِ الاستماع إلى الطفل، وتشغيل الميكروفون للتحدث إليه مباشرة، وتنشيط فلاش الكاميرا لرؤية الطفل أو إلغاء تنشيطه، والتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، وتكبير الصورة، ورؤية مستوى شحن بطارية جهاز الطفل، وإذا انقطع الاتصال بين الهاتفين، سيصلك إشعار فورًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Moms Into Fitness:

أثناء متابعة الطفل ورعايته لا تنسي الاعتناء بنفسك، إذ يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة بعد الإنجاب في تخفيف التوتر ومساعدتك على النوم بشكل أفضل، ولكن من المهم معرفة أي التمارين التي تناسبك بالضبط لتجنب أي إصابات.

يقدم تطبيق (Moms Into Fitness) جميع التمارين الرياضية المثالية للأمهات الجدد، كما يقدم لكِ تمارين مخصصة بناءً على بياناتك، وإرشادات غذائية تناسبك مقدمة من خبراء التغذية.

ومع توفر العديد من التدريبات والوصفات الصحية يُعد هذا التطبيق خيارًا مثاليًا لمساعدتك في تحسين حالتك الصحية، والتخلص من الوزن الزائد بعد الإنجاب.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Peanut:

من الشائع أن تشعر الأمهات الجدد بالعزلة والارتباك من كيفية رعاية أطفالهن وأنفسهن، إذ قد لا يكون هناك الكثير من النساء الأخريات في دائرتك الحالية يمررن بالشيء نفسه، لذلك يوفر تطبيق (Peanut) طريقة آمنة لتواصل النساء في جميع أنحاء العالم، إذ تستخدم هذا التطبيق أكثر من 3 ملايين امرأة عالميًا.

كل ما عليكِ فعله عند استخدام تطبيق (Peanut) هو تحديد المرحلة التي تمرين بها، سواء كنتِ تحاولين الإنجاب، أو حاملًا، أو أمًا جديدة، حتى يمكنك الدردشة مع النساء الأخريات اللائي يواجهن التحديات نفسها.

كما يضم التطبيق ميزة تُسمى (Pods) تتيح لكِ الانضمام إلى المحادثات الصوتية المباشرة التي يستضيفها الخبراء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

7- تطبيق Baby Weaning and Recipes:

عندما يبلغ طفلك ثمانية أشهر، ينبغي أن يشمل نظامه الغذائي خليطًا من أنواع الطعام المناسبة له، وهنا ستواجهين أسئلة جديدة: ما الطعام المناسب له، وكيف يمكنكِ إعداده بطريقة صحية؟ في هذه الحالة يمكن أن يساعدك تطبيق (Baby Weaning and Recipes).

يضم تطبيق (Baby Weaning and Recipes) مكتبة ضخمة من وصفات الأطعمة الصحية والمغذية للأطفال خلال الأشهر الأولى، والأسابيع القليلة الأولى من الفطام، تشتمل الوصفات الموجودة في التطبيق على الطعام المهروس، بالإضافة إلى دليل لأحجام الوجبات، ومع نمو طفلك، تتطور وجبات الطعام أيضًا.

علاوة على ذلك؛ يقدم لكِ التطبيق مخططات أسبوعية جاهزة للوجبات، ومقالات من خبراء تتضمن نصائح وإرشادات أسبوعية خطوة بخطوة لتغذية الطفل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.