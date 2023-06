أبرز التطبيقات القائمة على الويب 3 التي يمكنك تجربتها 

يتطور مفهوم الويب 3 تدريجيًا باعتباره الجيل الثالث للإنترنت (Web 3.0) الذي يُوصف بأنه مستقبل الإنترنت، وسيكون هذا الويب – من الناحية النظرية – لامركزيًا، إذ تهدف رؤية الجيل الثالث للإنترنت أن يكون للقراءة والكتابة وأن تملك نسختك الخاصة منه (A Read – Write – Own Version Of The Web)، وهذا يعني أنه بدل من استخدام المنصات المجانية مقابل تقديم البيانات الشخصية، يمكن للمستخدمين المشاركة في إدارة الويب وتشغيله وتحقيق الدخل منه، ليصبحوا مشاركين ومساهمين وليسوا مجرد عملاء أو منتجات.

تُعد كل من العملات الرقمية المشفرة، و(التمويل اللامركزي) DeFi، و NFTs، و DAOs جزءًا من محاور الويب 3 المستند إلى (البلوك تشين)، التي ستغير كيفية تخزين المعلومات ومشاركتها وامتلاكها. ومن الناحية النظرية؛ يمكن لشبكة الويب الجديدة هذه القضاء على الاحتكارات بشأن من يتحكم في المعلومات، ومن يربح المال، وكذلك كيفية عمل الشبكات والشركات.

لذلك نجد الآن بعض الشركات تطور الكثير من مشاريع للويب 3، لاكتشاف هذه النسخة اللامركزية من الإنترنت، ونتيجة لذلك ظهرت بعض التطبيقات التي تقدم لنا لمحة عما سيكون عليه هذا الويب 3.

ولكن ما هي تطبيقات الويب 3 المتاحة حاليًا التي يمكنك تجربتها؛ وكيف يمكنها خدمتك؟

1- تطبيق Brave:

يُعد (Brave) هو متصفح الويب الوحيد القائم على تقنيات الويب 3 حاليًا، ويعتبر واحد من أشهر تطبيقات الويب 3 التي يعرفها عموما المستخدمين، وهو متصفح مفتوح المصدر ومجاني للاستخدام، ويحتوي على عدد من ميزات الأمان المفيدة التي يمكنك الاستفادة منها. ويوجد منه إصدار للهواتف الذكية.

يركز مطورو (Brave) بشكل واضح على تكامله مع الويب 3، وإدماج العملة المشفرة في عمليات المتصفح، إذ يدعم المتصفح (Brave Wallet) وهي محفظة عملات مشفرة مدمجة فيه، تتيح للمستخدمين شراء العملات المشفرة وبيعها، وتخزين الأصول الرقمية NFT وعرضها بسرعة وسهولة. وأهم ما يميز هذا المتصفح هو الدفع للمستخدمين مقابل مشاهدة الإعلانات باستخدام العملات الرقمية.

يستند المتصفح في عمله إلى البلوك تشين، ويستخدم بروتوكول (IPFS) – وهو اختصار لمصطلح ( InterPlanetary File System) – وهو بروتوكول يهدف إلى جعل الويب أسرع وأكثر أمانًا وانفتاحًا ويستخدم تقنيات التشفير على مستوى نظام الملفات، لإنشاء طريقة لامركزية لتخزين الملفات وتبادلها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول عبر متصفح Brave إلى مجموعة واسعة من التطبيقات اللامركزية DApps – هي تطبيقات مفتوحة المصدر تعتمد في عملها على البلوك تشين، وشبكة (النظير إلى النظير) P2P، ليس لها ملكية مركزية، والهدف منها منح كل المستخدمين سيطرة متساوية – مما يبسط تجربة Web3 و DeFi.

2- منصة Steemit:

تُعد منصة (Steemit) واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في عالم الويب 3، إذ تستند في عملها إلى تقنية البلوتشين واللامركزية.

يمكنك عبر منصة (Steemit) تحميل المنشورات، والتفاعل مع المستخدمين الآخرين، والانضمام إلى المجتمعات التي تحبها، إذ إن تصميمها مشابه جدًا لتصميم منصة (Reddit)، بل يكاد يكون متطابق.

تقدم المنصة مجتمعات للمستخدمين في دول مختلفة، فضلًا عن المجتمعات التي تركز على موضوعات معينة، مثل: العملات المشفرة والطهي والرياضة والمزيد.

وتقوم Steemit أيضًا بتحفيز المستخدمين من خلال نظام المكافآت القائم على البلوك تشين عند إنشاء المحتوى وتنظيمه، وستكون هذه المكافآت في شكل رموز تشفير مختلفة، تشمل: Steem Power و Steem Dollars.

3- تطبيق Livepeer:

تأسست منصة (Livepeer) في عام 2017؛ بهدف تمكين أي شخص من دمج محتوى الفيديو في التطبيقات بطريقة لامركزية وبتكلفة أقل من الحلول التقليدية بنسبة 50%.

تتحقق لامركزية معالجة الفيديو بتوزيع عملية تحويل الشفرة على شبكة من مشغلي العُقَد. وتحويل الشفرة خطوة ضرورية لضمان تقديم محتوى الفيديو بسلاسة إلى المستخدمين النهائيين. ويتضمن أخذ ملفات الفيديو الخام وتحويلها إلى الحالة المثلى لكل مستخدم نهائي بناءً على عوامل مثل: حجم شاشة الجهاز أو الاتصال بالإنترنت.

تعالج Livepeer محتوى الفيديو بطريقة غير مكلفة وموثوقة باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين، فهي عبارة عن بروتوكول لامركزي للفيديو قائم على سلسلة البلوكشين Ethereum. وباستخدام (Livepeer API) يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات البث الخاصة بهم دون تشفير من الألف إلى الياء بسهولة.

4- تطبيق Bondex:

هل تبحث عن وظيفة جديدة أو ترغب في البحث عن مواهب جديدة للتوظيف؟ يمكنك الاستفادة من منصة (Bondex) التي تُعد بديل منصة لينكدإن في عالم الويب 3.

Bondex هي شبكة للمواهب تستند في عملها إلى تقنيات الويب 3، وهي مملوكة لمستخدميها، ويعد منح المستخدمين ملكية المنصات أمرًا شائعًا في عالم الويب 3، لأنه يسمح بإنترنت أكثر عدلًا وشفافية.

إذا كنت تبحث عن عمل، فيمكنك استخدام بروتوكول DeTal – هو اختصار لمصطلح (Decentralized Talent) أي المواهب اللامركزية – الخاص بمنصة Bondex للعثور على الفرص.

وكل ما عليك فعله لاستخدام المنصة هو إنشاء حساب فيها، ثم توسيع شبكتك عن طريق إضافة الأصدقاء، أو ربط حسابك في المنصة بحساباتك في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتحديث حالتك الوظيفة، وستتمكن من العثور على مستخدمين آخرين يتطلعون إلى توظيف شخص لديه مجموعة مهارات مماثلة لك. ويمكنك أيضًا الحصول على مكافآت برموز BNDX أثناء استخدام المنصة.

وبصفتك صاحب عمل في Bondex، يمكنك أيضًا استخدام بروتوكول DeTal للعثور على المواهب. ما عليك سوى إنشاء حساب لشركتك، ونشر فرصة العمل، ثم انتظر المتقدمين للوظيفة.

تقوم Bondex بتصفية المواهب بحيث يكون لديك فرصة أفضل للعثور على الموظف المناسب لوظيفتك، ثم ترسل قائمة بأفضل المرشحين الذين تجدهم إلى بريدك الإلكتروني.

يمكنك تنزيل تطبيق (Bondex Origin) في هاتفك من متاجر التطبيقات الرسمية بسهولة، إذ إنه متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور.

5- Sapien:

(Sapien) هي شبكة أخبار اجتماعية قائمة على شبكة إيثيريوم. تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المستخدم التي انتهكها العديد من شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى على مر السنين، إذ إنها تُركز في معالجة الرقابة والمعلومات المضللة والتصيد.

وبالإضافة إلى ذلك؛ تسمح (Sapien) للمستخدمين بإنشاء تطبيقاتهم الخاصة دون الحاجة إلى الدفع أو الإعلانات. كما توفر منصة Sapien للمستخدمين الأدوات التي يحتاجون إليها لإنشاء التطبيقات وتشغيلها بسرعة.

تطبيق (Sapien) متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

6- تطبيق Decentraland:

أُطلقت منصة (Decentraland) في عام 2020؛ وتُعد خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يرغبون في الجمع بين تجربة الواقع الافتراضي VR مع تقنيات الويب 3.

باستخدام الواقع الافتراضي، يمكن لمستخدمي Decentraland الانغماس في عوالم افتراضية، حيث يمكنهم شراء العقارات والبناء عليها وبيعها للآخرين، كما يمكنك أيضًا تداول الأصول المشفرة مثل: NFTs واللعب أو إنشاء الألعاب والتواصل مع مستخدمين آخرين.

تُعد (Decentraland) واحدة من أكثر منصات (الميتافيرس) metaverse شهرة في عالم الويب 3، ولديها إمكانات كبيرة، كما لا تحتاج نظارة ذكية للواقع الافتراضي لاستخدامها، مما يجعلها في متناول أي شخص.

ويمكنك تنزيل تطبيق (Decentraland Explorer) في هاتفك من متاجر التطبيقات الرسمية بسهولة، إذ إنه متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور.

7- DTube:

تُعد منصة (DTube) هي البديل لمنصة يوتيوب في عالم الويب 3، وهي منصة لامركزية لبث الفيديو ومشاركته، حيث يمكنك العثور على جميع أنواع مقاطع الفيديو، سواء كانت مقاطع مضحكة أو برامج تعليمية أو إرشادات حول الألعاب أو محادثات عامة للمبدعين.

ستلاحظ أن تصميم DTube يشبه تصميم يوتيوب تمامًا، حيث يمكنك البحث عن مقاطع فيديو محددة، وتصفح قسم (مقاطع الفيديو الشائعة) Trending Videos، وتحميل أي مقاطع فيديو في قناتك.

يمكنك أيضًا التحقق من مقاطع الفيديو المحملة حديثًا وإنشاء قائمة تشغيل لمقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها لاحقًا.