أبرز الأسباب التي تدفعك إلى شراء طرز هواتف آيفون برو

عندما أطلقت آبل أول هاتف آيفون في عام 2007، كان يتوفر منه طراز واحد فقط، ولكن في عام 2019، أطلقت آبل طرز Pro من آيفون لأول مرة، وفصلت إصدارات آيفون إلى طرز (أساسية) Standard و(احترافية) Pro.

تقدم طرز آيفون الأساسية تجربة استخدام ممتازة بسعر أقل من الطرز الاحترافية، لكن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تختار طرز آيفون برو على الرغم من أنها باهظة الثمن، وسنذكر فيما بعض تلك الأسباب:

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1- التصميم المتميز:

تحتوي طرز آيفون برو على إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يبدو أكثر تميزًا من الألمنيوم الموجود في طرز آيفون الأساسية. ويتطابق لون الفولاذ المقاوم للصدأ مع لون الهاتف. وبالإضافة إلى ذلك، يغطي أجهزة آيفون برو زجاج مسنفر (Frosted glass)‏ والذي لا يظهر آثار بصمات الأصابع بسهولة. فإذا كنت تفضل امتلاك تصميم متميز بسعر أعلى، فمن الأفضل اختيار طرز Pro.

2- نظام كاميرا أفضل:

كان هاتف (iPhone 11 Pro) أول هاتف آيفون يتميز بنظام كاميرا ثلاثية العدسات، وما زالت طرز برو الأحدث تتضمن نظام الكاميرا نفسه. يضم طراز iPhone 14 Pro كاميرا رئيسية تتيح لك التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل، وهو أمر غير متوفر في طراز iPhone 14 الأساسي.

ويسمح لك مستشعر الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بالتقاط الصور بمزيد من التفاصيل، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل مع طرز برو على كاميرا مقربة (telephoto camera) وهي مثالية للصور الشخصية وتمنحك عدّة خيارات للتقريب.

وبالإضافة إلى الكاميرات الثلاثية، يتميز طراز iPhone 12 Pro والإصدارات الأحدث من طرز آيفون برو بمستشعر LiDAR، الذي يوفر تركيزًا تلقائيًا في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى وجود العديد من الطرق المميزة التي يمكن من خلالها استخدام مستشعر LiDAR في آيفون.

فإذا كنت تلتقط الكثير من الصور باستخدام هاتفك، سيكون من الأفضل اختيار طرز آيفون برو للحصول على ميزات إضافية في نظام الكاميرا.

3- تضم طرز هواتف آيفون برو ميزات متطورة:

بينما تُحدّث آبل جميع طرز آيفون كل عام بإضافة المزيد من الميزات، تحصل طرز آيفون Pro على ميزات حصرية. على سبيل المثال: يحتوي iPhone 13 Pro على تقنية ProMotion، وهي غير متوفرة في طرز آيفون الأساسية.

ويتميز كل من هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max بخاصية Dynamic Island، وهي الخاصية التي أتاحت لآبل تغيير تصميم الهاتفين قليلًا، حيث استغنت عن النتوء (Notch) الموجود في الواجهة الأمامية واستبدلته بثقب مستطيل، وضعت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة بخاصية تعرف الوجه. بالإضافة إلى ذلك، تتميز طرز iPhone 14 Pro بأنها تعمل بمعالج A-series.

من ناحية أخرى، تحتوي طرز آيفون برو على ميزة Always-On، على عكس الطرز الأساسية.

4- سعة تخزين أعلى:

تحتوي جميع طرز آيفون الحالية على ذاكرة تخزين داخلية تبدأ سعتها من 128 جيجابايت، وهو ما يكفي لمعظم الناس. ومع ذلك، يلتقط بعض الأشخاص العديد من الصور ومقاطع الفيديو، وينزلون مئات التطبيقات والألعاب. وهؤلاء الأشخاص ستكون طرز برو هي الخيار الأنسب لهم لما تقدمه من خيارات تخزين أعلى.

تتميز طرز iPhone 14 Pro بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بينما تصل سعة ذاكرة التخزين الداخلية في طرز آيفون الأساسية إلى 512 جيجابايت كحد أقصى.