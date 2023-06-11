أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حظر حساب ChatGPT وكيفية التغلب عليها

اكتسب روبوت ChatGPT شعبية كبيرة بسبب قدراته في معالجة اللغة الطبيعية والتواصل، بالإضافة إلى تعدد استخداماته للمساعدة في أداء المهام المختلفة المتعلقة بالعمل والترفيه. ومع ذلك؛ هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر حساب ChatGPT.

ولكن فهم الأسباب الكامنة وراء الحظر، وكذلك اتخاذ الخطوات المناسبة يمكن أن يساعدك في التغلب على مثل هذا الموقف أو منعه.

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لذلك سنستعرض اليوم أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حظر حساب ChatGPT، وكيفية إلغاء الحظر، بالإضافة إلى بعض النصائح التي تساعدك في تجنب الحظر:

أولًا؛ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حظر حساب ChatGPT؟

1- محاولات تسجيل الدخول عدة مرات متتالية:

واحد من الأسباب الشائعة وراء حظر حساب ChatGPT؛ هو محاولة تسجيل الدخول عدة مرات متتالية باستخدام كلمة مرور أو اسم مستخدم غير صحيح.

قد يحدث هذا إذا نسيت بيانات تسجيل الدخول أو إذا حاول شخص آخر الوصول إلى حسابك دون إذنك، لذلك إذا تلقيت رسالة تقول: “تم حظر حسابك بعد عدة محاولات متتالية لتسجيل الدخول” ولم تقم بهذه المحاولات، فاحتمال أن هناك شخص ما يحاول سرقة حسابك.

ولكن في هذه الحالة عادة ما يكون الحظر مؤقت، ولإصلاح هذه المشكلة يمكنك الانتظار لفترة معينة، عادةً بضع ساعات، قبل محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى. ويجب عليك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بحسابك للمزيد من التأمين.

2- استخدام خدمة VPN:

واحد من الأسباب التي تؤدي إلى حظر حساب ChatGPT، هو استخدام خدمة VPN للوصول إلى الروبوت وخاصة أنه في البداية لم يكن متاحًا في بعض البلدان حول العالم..

تشتهر شبكات VPN بأنها توفر العديد من ميزات الخصوصية والأمان، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في الأنشطة الضارة أو للتحايل على قيود الاستخدام، وكإجراء احترازي، قد تقوم شركة (OpenAI) بحظر الحسابات التي تصل إلى ChatGPT من خلال شبكات VPN معينة.

ولكن تذكر أن هذا السبب ليس له قواعد ثابتة تحكمه فالأمر في يد شركة (OpenAI)، لأن هناك العديد من الأشخاص الذين استخدموا شبكات (VPN) للوصول إلى ChatGPT ولم يقابلوا أي مشكلات.

لذلك إذا واجهت مشكلة حظر حساب ChatGPT أثناء استخدام خدمة VPN، فإن الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها هي إيقاف تشغيل (VPN) ومحاولة الوصول إلى ChatGPT بدونها، وفي معظم الحالات ستُحل المشكلة فورًا.

3- إنشاء حسابات متعددة في الإصدار المجاني من ChatGPT:

تسمح شركة OpenAI للمستخدمين بإنشاء حساب واحد لكل فرد في الإصدار المجاني من ChatGPT، لذلك فإنشاء حسابات متعددة ينتهك هذه السياسة ويمكن أن يتسبب في حظر حساب ChatGPT.

قد تواجه أثناء استخدام الإصدار المجاني من ChatGPT انقطاع في لخدمة بسبب الضغط على خوادم الشركة، وعندما يحدث ذلك؛ قد يكون إنشاء حسابات متعددة للوصول إلى الخدمة أمرًا مغريًا. ولكن تذكر أن هذا الأمر ينتهك سياسات (OpenAI) ويمكن أن يؤدي إلى حظر حسابك.

4- استخدام ChatGPT بطريقة تعرض الآخرين للخطر:

يمكن أيضًا أن يتعرض حسابك في ChatGPT للحظر؛ إذا اكتشف شركة (OpenAI) أنك تستخدم الخدمة بطريقة تشكل خطرًا على الآخرين. تشمل الأمثلة على ذلك: استخدام ChatGPT لتوليد نصوص تحض على الكراهية أو أخبار مزيفة.

وقد شاهدنا مثالًا على ذلك؛ عندما حظرت منصة (Midjourney) حساب الشخص الذي أنشأ صور اعتقال دونالد ترامب المزيفة.

ثانيًا؛ كيفية إلغاء حظر حساب ChatGPT؟

ستساعدك الطرق السابقة في تحديد سبب حظر حسابك في ChatGPT، وطرق تجنب حظره أو إلغائه، ومنها:

في حالة تسجيل الدخول إلى الحساب عدة مرات متتالية؛ انتظر قليلًا، ثم حاول مرة أخرى بعد بضع ساعات لإلغاء عمليات الحظر الناتجة عن محاولات تسجيل الدخول الكثيرة.

أوقف تشغيل خدمة VPN؛ إذا كان هو سبب المشكلة.

تجنب إنشاء حسابات متعددة إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من ChatGPT.

اتبع سياسات وإرشادات الاستخدام التي وضعتها شركة (OpenAI).

تجنب مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة أثناء استخدام الروبوت.

ولكن إذا لم يُحظر حسابك لأي سبب من الأسباب السابقة، وتعتقد أنه حُظر بشكل غير صحيح أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في إلغاء حظره؛ فيمكنك التواصل مع فريق الدعم في شركة (OpenAI) مباشرة، ثم قدم المعلومات ذات الصلة حول وضع الحساب واطلب المراجعة.

سيقوم فريق الدعم بالتحقيق في الأمر، وتقرير رفع الحظر أم لا. ولكن ضع في اعتبارك أن القرار يعتمد على مدى خطورة الانتهاك.