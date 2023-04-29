أبرز الأدوات لتسهيل التعاون على مشاريع التصميم

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غالبًا ما تتطلب مشاريع التصميم الجرافيكي المشتركة وقتًا وجهدًا لإكمالها، إذ تستغرق مهام مثل: مناقشة أفكار المشروع ومشاركة النماذج والحصول على الموافقة على تصميماتك وقتًا طويلاً. ولكن باستخدام أدوات التعاون الصحيحة، يمكنك تخفيف الأعباء وتسهيل سير العمل، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز تلك الأدوات:

1- أداة InVision:

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باستخدام InVision، يمكنك إنشاء تصاميم مميزة والتعاون مع فريق العمل على التعديل. وفي كل خطوة، يمكن لعملائك وزملائك في العمل رؤية التطور في التصميم.

تأتي InVision مع أداة للعروض التقديمية وأداة تُسمى LiveShare يمكنك استخدامها لمناقشة الزملاء حول التصاميم والحصول على ملاحظات لحظية من المتعاونين. ويمكنك دمج حسابك في InVision مع برنامج Sketch و Adobe XD و Photoshop و Figma والعديد من برامج التصميم والتطوير الأخرى.

أداة InVision مُتاحة مجانًا للأفراد، وتوفر خطة اشتراك تتضمن ميزة التعاون بين الفرق بتكلفة أربع دولارات شهريًا، بالإضافة إلى وجود خطة اشتراك خاصة بالمؤسسات.

2- أداة Notism:

باستخدام أداة Notism، يمكنك التعاون مع فريقك في إنشاء تصاميم ومقاطع فيديو، وسيكون التعاون في الوقت نفسه، وكل فرد في الفريق سيكون لديه مؤشر مميز، حتى تتمكن من معرفة من يضيف تغييرات في التصميم في أي وقت.

يمكنك استخدام أداة Notism بعد الاشتراك مقابل 20 دولار و40 سنتًا شهريًا.

3- أداة Figma:

Figma هي أداة تُستخدم في تصميم الواجهات الرسومية وتطويرها للتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتوفر ميزات تسمح بالتعاون الجماعي بين الفرق، إذ يمكن لأعضاء فريق العمل إضافة التعليقات ومشاركة الروابط سواء للعرض أو التحرير وغيرها من الميزات التعاونية.

توفر Figma أداة تُسمى FigJam يمكنك استخدامها لإنشاء لوحات بيضاء مع فريق العمل، مما يسمح بمزيد من التعاون والتخطيط الاستراتيجي وطرح الأفكار أثناء اجتماعات الفريق وإنشاء الرسومات البيانية. ويتطلب استخدامها اشتراكًا إضافيًا يختلف عن اشتراك Figma.

يتطلب الوصول إلى جميع الميزات في أداة Figma الاشتراك مقابل 12 دولارًا شهريًا لكل محرر.

4- أداة Prevue:

Prevue هي واحدة من أدوات التعاون البسيطة التي تسمح لك بالتعاون مع فريق العمل على مشاريع التصاميم المختلفة، إذ يمكنك إضافة المشاريع إليها وستظهر مرتبة في شكل شبكة، لتتمكن من تعديلها بسهولة ومناقشتها مع فريق العمل. كما يمكنك استخدام أداة Google Analytics المدمجة لتتبع تقدم مشاريعك، وتوفر Prevue أيضًا ميزة إغلاق المشاريع بكلمة مرور للحفاظ على أمنها.

يتوفر من أداة Prevue إصدار تجريبي مجاني مدته 7 أيام، وللاستمرار في استخدامها يمكنك الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة وتبدأ أسعارها من 10 دولارات شهريًا.

5- أداة Canva:

يستخدم العديد من المصممين المحترفين والمبتدئين أداة Canva لتصميم الصور والمنشورات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصميم مقاطع الفيديو وغيرها، ومع ميزة Whiteboard التي توفرها هذه الأداة يمكنك بسهولة التعاون مع أعضاء الفريق من خلال تدوين الملاحظات ومشاركة الأفكار في اللوحة البيضاء الخاصة بك.

عندما تنتهي من أي تصميم، يمكن لأداة Canva أيضًا إنشاء رابط خاص بالتصميم يمكنك إرساله إلى أعضاء فريق العمل، وهناك خيارات لجعل التصميم للعرض فقط أو قابل للتحرير.

لا تُعد Canva من أدوات التعاون المباشر بحيث يمكن لاثنين أو أكثر من المستخدمين التعاون معًا على تصميم واحد في الوقت نفسه، ولكن الروابط الخاصة التي توفرها هذه الأداة تسمح لباقي أعضاء الفرق بتحرير التصاميم التي أنشأها أحدهم.

أداة Canva مُتاحة لأي شخص مجانًا، ولكن مع ميزات محدودة، فإذا أردت الوصول إلى جميع الميزات، يمكنك الاشتراك في خطة Canva Pro مقابل 12 دولارًا و99 سنتًا شهريًا، أو خطة Canva Teams مقابل 14 دولارًا و99 سنتًا شهريًا.