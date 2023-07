أبرز إضافات ChatGPT لتسهيل إنجاز المهام 

باستخدام الإضافات المناسبة يمكن أن يصبح ChatGPT أكثر فائدة وسيساعدك بشكل أفضل في إكمال العديد من المهام. إذ تتوفر إضافات مختلفة يمكنك استخدامها مع روبوت ChatGPT للحصول على استجابات أفضل، وبعضها يساعدك في كتابة مطالبات مناسبة للحصول على إجابات أكثر دقة، وغير ذلك.

فإذا كنت ترغب في إنجاز المزيد من المهام بمساعدة ChatGPT والحصول على إجابات أكثر دقة، يمكنك تجربة الإضافات التالية:

1- إضافة KAYAK:

KAYAK هي إضافة لروبوت ChatGPT مخصصة لمساعدتك في العثور على الفنادق المناسبة لميزانيتك ومتطلباتك الخاصة أثناء التخطيط للسفر.

تقدم هذه الإضافة إجابات شبيهة بإجابات الإنسان عن الأسئلة التي تطرحها فيما يتعلق بالفنادق، على سبيل المثال: يمكنك أن تسأل: ما هو أفضل فندق ثلاث نجوم في وسط دبي متوسط السعر يمكن حجزه بين 10 و 14 من أكتوبر؟ وستقدم هذه الإضافات اقتراحات مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالأنشطة التي يمكنك ممارستها في المدينة التي تود السفر إليها، مثل: ما هي أكثر الأنشطة متعة يمكن القيام بها في شيكاغو في الصيف مع ابني البالغ من العمر ثماني سنوات بين الأول والثالث من أغسطس؟ وستحصل على اقتراحات لأنشطة مناسبة للأطفال.

2- إضافة Ask Your PDF:

إذا كنت تتعامل مع الكثير من ملفات PDF التي تحتوي على عدد كبير من المعلومات وتود الحصول على أبرزها دون الحاجة إلى قراءة الملف بالكامل، يمكنك الاستعانة بإضافة Ask Your PDF في روبوت ChatGPT.

تقرأ هذه الإضافة ملف PDF وتقدم لك إجابات لأسئلتك المتعلقة بالمعلومات الموجودة في الملف، ولكن على عكس الإضافات الأخرى في القائمة، تحتاج إلى العمل في الموقع الإلكتروني الخاص بالإضافة قبل أن تبدأ بطرح الأسئلة في ChatGPT.

إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى موقع إضافة Ask Your PDF . انقر فوق زر (تحميل المستند) Upload Document. اختر ملف PDF الذي تريد تحميله من جهازك. بمجرد اكتمال التحميل، ستحصل على معرف المستند (doc_id). ألصق doc_id في حقل الدردشة في ChatGPT لاستخراج المعلومات من ملف PDF باستخدام إضافة Ask Your PDF. ابدأ بطرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات الموجودة في الملف.

يتطلب الأمر القليل من العمل، لكنك ستحصل على نتائج ممتازة، وعلى عكس معظم إضافاتChatGPT، فإن هذه الإضافة توضح بالضبط مصدر الإجابة من داخل المستند.

3- إضافة Profpt Perfect:

إن طرح السؤال الصحيح على روبوت ChatGPT هو الأساس للحصول على إجابات دقيقة ومناسبة، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب كتابة مطالبة مناسبة ولكن إضافة Profpt Perfect ستساعدك بشكل كبير.

بعد تثبيت هذه الإضافة في ChatGPT، ابدأ استفسارك بكلمة Perfect، ثم اكتب المطالبة وستأخذها Profpt Perfect وتعيد صياغتها بطريقة أفضل مما يضمن الحصول على إجابات أكثر دقة.

4- إضافة WolframAlpha:

من المعروف أنه لا يجب الوثوق بشكل كامل في الإجابات التي يقدمها روبوت الدردشة ChatGPT، ولا بد من البحث في مصادر أخرى للتأكد من صحتها خاصة المعلومات الطبية.

لكن بعض الإضافات مثل: WolframAlpha تساعدك في الحصول على الإجابات الصحيحة للمسائل الرياضية والعديد من الأسئلة الأخرى. ومع ذلك، لا تساعد هذه الإضافة في الحصول على إجابات دقيقة فيما يتعلق بالمواضيع الطبية وستمنحك إجابات عامة، لكنها مناسبة للاستخدام للأسئلة المتعلقة في الرياضيات والفيزياء والاقتصاد وستمنحك إجابات دقيقة في هذه المجالات.

5- إضافة There’s an AI for That:

إذا كنت تريد تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام مختلفة، فستكتشف أن هناك الكثير منها غير ChatGPT، ولكن العثور على الأداة المناسبة قد يكون صعبًا، وهنا يأتي دور إضافة There’s an AI for That التي تقدم لك قائمة بأدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمهمة التي تريدها.

بعد تثبيت هذه الإضافة في ChatGPT، اطرح سؤال مثل: ما هي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو؟ وستحصل على قائمة تتضمن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإنشاء مقاطع الفيديو.