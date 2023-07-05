أبرز إضافات كروم لتحليل البيانات وإدارتها

يحتاج المتخصص في علوم البيانات إلى مهارات قوية لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة وإدارتها. ومع ذلك، يمكن أن تكون إدارة البيانات صعبة،خاصة إذا كنت جديدًا نسبيًا في هذا المجال. لكن مع تطور مجال علم البيانات، كان على شركات التكنولوجيا مواكبة ذلك وتزويد علماء البيانات بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم. نتيجة لذلك، طُورت العديد من تطبيقات الويب والإضافات لتسهيل الوصول إلى مصادر البيانات وتحليلها، والتعاون بشكل فعال مع زملاء العمل.

فإذا كنت تعمل في مجال علوم البيانات، وتبحث عن أدوات لجعل وظيفتك أسهل وأكثر متعة، يمكنك تجربة استخدام إضافات كروم التالية لمساعدتك في زيادة إنتاجيتك، سواء كنت مبتدئ أو محترف في مجال تحليل البيانات وإدارتها:

1- إضافة Instant Data Scraper :

تتميز إضافة Instant Data Scraper بواجهة سهلة الاستخدام تسهل قراءة صفحات الويب واستخراج البيانات منها. وتحتوي على مجموعة واسعة من الميزات التي تساعد الباحثين وعلماء البيانات في استخراج البيانات من مواقع الويب بكفاءة. وتتيح هذه الإضافة أيضًا تصدير البيانات المُستخرجة بعدة تنسيقات، مثل: Excel أو CSV أو JSON.

ميزة أخرى لهذه الإضافة هي أنها تتيح لك استخراج البيانات من العديد من صفحات الويب في الوقت نفسه. كما تساعدك في توفير الوقت والجهد الذي تحتاجه للعثور على البيانات، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن إضافة Instant Data Scraper أداة لمعاينة البيانات تتيح لك التحقق من البيانات المستخرجة قبل تصديرها، مما يضمن الدقة والصحة.

2 – إضافة DECS – Code Snippets Manager :

يستخدم علماء البيانات إضافة DECS – Code Snippets Manager لتطوير الأكواد البرمجية والتحليل. ويمكن استخدامها لتنظيم الأكواد في مجلدات مخصصة وتصنيفها بناءً على لغات البرمجة أو نماذج التعلم الآلي أو الخوارزميات أو غيرها من المعايير.

هذه الإضافة مفيدة أيضًا لمشاركة الأكواد والتعاون مع الآخرين على تطويرها، وإيجاد حلول للمشكلات، وتبادل الأفكار. وتتكامل هذه الإضافة مع برامج تحرير الأكواد البرمجية مثل: Visual Studio Code، مما يسمح لك بمزامنة الأكواد البرمجية عبر الأنظمة المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن DECS عناصر تسمح للمستخدمين بمراقبة التغييرات في التعليمات البرمجية مع مرور الوقت، وتساعد هذه الميزة علماء البيانات في اختبار خوارزميات أو نماذج أو منهجيات تحليل مختلفة.

3- إضافة Distill Web Monitor :

تتبع إضافة Distill Web Monitor مواقع ويب معينة وتتحقق من التغييرات التي حدثت في الصفحات المراقبة، وترسل إشعارات وتنبيهات لحظيًا عبر البريد الإلكتروني لإبلاغك بالتحديثات والتغييرات في مواقع الويب التي تتابعها.

هذه الإضافة مفيدة لعلماء البيانات الذين يحتاجون إلى مواكبة مصادر البيانات الرئيسية أو المنشورات أو الأوراق البحثية أو أي معلومات أخرى عبر الإنترنت قد تؤثر في عملهم.

تحتوي إضافة Distill Web Monitor أيضًا على ميزات لمقارنة الإصدارات السابقة والحالية من الصفحات التي تريد مراقبتها، لتسهيل اكتشاف التعديلات أو الإضافات أو عمليات الإزالة ومساعدتك في تتبع التحديثات والعثور على المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه الإضافة مع بعض التطبيقات الشهيرة التي تُستخدم في تحليل البيانات مثل: Google Sheets و Zapier. ويسمح لك هذا التوافق بتصدير البيانات التي حصلت عليها أثناء مراقبة المواقع الإلكترونية، ثم البدء بالعمل عليها مما يعزز الإنتاجية وكفاءة سير العمل.

4- إضافة Open in Colab :

تعزز إضافة Open in Colab الإنتاجية وتسهل العمل مع Google Colab، وهي منصة شائعة للبرمجة. وغالبًا ما يستخدم علماء البيانات والمهتمون بالتعلم الآلي والمطورون هذه الإضافة لفتح (Jupyter notebooks) مباشرة في Google Colab بنقرة واحدة.

وباستخدام هذه الإضافة، يمكنك استيراد Jupyter notebooks إلى منصة Google Colab بسهولة وتتضمن Open in Colab أيضًا إعدادات لتخصيص عملية الاستيراد وفقًا لمتطلباتك، مما يُسهل سير عملك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التعاون مع الآخرين ومشاركة الأكواد البرمجية في Colab باستخدام هذه الإضافة. وبفضل هذه الميزات، يمكنك الحفاظ على بيئة مناسبة لتشغيل وإعادة إنتاج الأكواد باستخدام إضافة Open in Colab.