أبرز إضافات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات Google Workspace

سمحت التطورات في الذكاء الاصطناعي بإنشاء أدوات وخدمات وإضافات جديدة تُساعد في العمل بكفاءة أكبر، وتُسرّع إنجاز العديد من المهام، وتعزز الإنتاجية وتوفر الوقت والجهد.

ومن الإضافات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط المهام، هي الإضافات الخاصة بتطبيقات جوجل المكتبية Google Workspace، التي تساعدك في إرسال رسائل البريد الإلكتروني بسهولة، والكتابة بشكل أسرع، والتخطيط لأسبوعك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وغير ذلك.

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إليك أبرز إضافات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها مع تطبيقات Google Workspace:

1- إضافة GPT for Sheets and Docs:

GPT for Sheets and Docs هي إضافة تتضمن ميزات ChatGPT وهي خاصة لمستندات جوجل (Google Docs) وجداول بيانات جوجل (Google Sheets).

ومن خلال هذه الإضافة يمكنك الوصول إلى جميع ميزات ChatGPT لمساعدتك في أي جدول بيانات أو مستند تعمل عليه، إذ يمكنك طلب إنشاء جداول بواسطة ChatGPT، والمساعدة في استخراج البيانات من الجدول أو المستند، وتغيير التنسيق، والحصول على ملخصات وغير ذلك.

2- إضافة SlidesAI.io – Create Slides With AI:

SlidesAI.io – Create Slides With AI هي إضافة خاصة لتطبيق Google Slides وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية من النص. وللبدء باستخدام هذه الإضافة، فإن ما عليك فعله هو كتابة النص الذي تريد تقديمه، ويمكنك كتابته بنفسك، أو نسخه مباشرة من مستند أو صفحة ويب.

ثم عليك اختيار نوع العرض التقديمي وعدد الشرائح التي تريدها، وستنشئ إضافة SlidesAI.io عرض تقديمي بناءً على النص الذي أضفته، مع تبسيط الجمل المعقدة إلى نقاط سهلة الفهم. وإذا لم يعجبك العرض التقديمي، فيمكنك بسهولة ضبط مظهره باستخدام قوالب مختلفة، أو إجراء تعديلات في الألوان والخط.

3- إضافة Picsart AI Photo Editor & Graphic Design:

تتيح لك إضافة Picsart AI Photo Editor & Graphic Design إدارج أي صورة من Google Drive وتحريرها بسهولة. وتحتوي على الكثير من الميزات مثل: إزالة الخلفية وإضافة الفلاتر والتأثيرات إلى الصور، وإدماج عدة صور معًا، وإضافة الملصقات وغيرها الكثير من الميزات.

ولكن أكثر ما يميز هذه الإضافة هو إدماجها لتقنية الذكاء الاصطناعي للسماح لك بأداء مهام فريدة، على سبيل المثال: تأتي Picsart مع مولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي يتيح لك تحويل النصوص إلى صور، ويمكنك بعد ذلك إضافة هذه الصور إلى الصور الموجودة لديك أو استخدامها كما هي، ويمكنك أيضًا استخدام مجموعة من أدوات التحرير المدمجة في Picsart لضبط أي أخطاء في الصور التي أنتجها الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز Picsart بوجود محسن صور مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إصلاح بعض التفاصيل وإزالة الضبابية من الصور لجعلها تبدو أفضل تلقائيًا.

4- إضافة AI Email Writer:

تستخدم إضافة AI Email Writer الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة جيميل وكل ما عليك فعله هو منح AI Email Writer بعض الأفكار حول ما ترغب في كتابته داخل الرسالة.

على سبيل المثال: يمكنك ذكر الموضوعات التي ترغب في التحدث عنها، وستأخذ إضافة AI Email Writer المعلومات لتوليد رد مناسب. وتحتوي هذه الإضافة على العديد من الميزات لضبط الرسالة قبل إرسالها، فهي تمنحك مسودة قابلة للتحرير حتى تتمكن من قراءتها وتحريرها بما تراه مناسبًا ثم إرسالها.

5- إضافة Reclaim.ai:

Reclaim.ai هي إضافة خاصة لتقويم جوجل (Google Calendar) تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في بناء الجدول المثالي لمهامك طوال الأسبوع. فهي تسمح لك بإضافة مهامك وعاداتك وفترات الراحة والاجتماعات وغيرها.

واعتمادًا على المعلومات التي أضفتها، ستضع Reclaim.ai جدول يناسب جميع احتياجاتك، ويمكنها تعديل جدولك الأسبوعي تلقائيًا بما يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تضيفها. وكل ما عليك فعله هو تحديد أولوية لأعمالك المضافة في جدولك، وستعيد Reclaim.ai بناء الجدول تلقائيًا حسب الحاجة.