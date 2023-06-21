أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التصميم الجرافيكي

يمكن للعاملين في مجال التصميم الجرافيكي الاستفادة بشكل كبير من أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العمل، وإنجاز تصاميم أكثر في وقت أقصر، والمساعدة في ابتكار تصاميم مميزة عالية الجودة. ولأن التصميم الجرافيكي مطلوب بشكل كبير في الوقت الحالي، طُوّرت العديد من التطبيقات والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المصممين في توفير الوقت والجهد والعمل بسلاسة أكثر.

فإذا كنت تعمل في مجال التصميم الجرافيكي يمكن; البدء باستخدام الأدوات التالية لتعزيز الإنتاجية وتسهيل العمل:

1- أداة MidJourney:

Midjourney هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل أي نص إلى صورة، وعند إدخال نص معين يصف الصورة التي تريدها ستحصل على أربع صور مختلفة خلال بضع ثوانٍ. فإذا كنت تحتاج إلى صورة لتصميمك الجديد ولكنك غير قادر على إنشائها بنفسك، فإن أداة Midjourney ستساعدك بشكل كبير. ومع أن النتائج التي ستحصل عليها ليست مثالية دائمًا، إلا أن هذه الأداة ستساعدك في معظم التصاميم.

2- أداة Nero AI:

تُساعد أداة Nero AI Image Upscaler في توضيح الصور الضبابية وترفع جودتها. فإذا كان لديك على سبيل المثال صورة منخفضة الدقة لشعار، أو التقطت صورة بهاتف لا يحتوي على نظام كاميرات متطور وتحتاج إلى استخدامها في التصميم، فاستخدم أداة Nero AI لتحسينها بسرعة ولن يتطلب الأمر سوى بضع ثوانٍ فقط.

3- أداة Microsoft Designer AI:

Microsoft Designer هي أداة لتصميم القوالب تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي. وتعمل بشكل مشابه لأداة كانفا و Adobe Express، لكنها تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي.

يمكنك إدخال مطالبات نصية للحصول على صور وقوالب، وإنشاء لوحات فنية وغيرها خلال بضع دقائق، وتُعد هذه الأداة مناسبة لتصميم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكنك كتابة وصف قصير لموضوع الصورة التي تريد نشرها في حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي وخلال دقائق قليلة سيكون المنشور جاهزًا.

4- أداة Galileo AI:

إذا كنت تعمل في تصميم الواجهات فيمكنك استخدام أداة Galileo AI التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تصاميم واجهات (تجربة المستخدم) UX و(واجهة المستخدم) UI باستخدام نص تكتبه أنت. وما عليك سوى كتابة وصف مناسب، وستُنشئ هذه الأداة واجهات UI عالية الدقة وعناصر ورموز واجهة المستخدم مما يُسهّل عملك بشكل كبير.

5- أداة Uizard:

يمكن استخدام أداة Uizard التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصميم واجهة المستخدم للتطبيقات ومواقع الويب. إذ يمكنك استخدام Uizard لتصميم النماذج الأولية لواجهة المستخدم من خلال مطالبات نصية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المطالبات النصية لتحويل لقطات الشاشة إلى تصاميم قابلة للتحرير، وغير ذلك.

6- روبوت ChatGPT:

روبوت ChatGPT ليس أداة للتصميم الجرافيكي لكن ميزاته القوية يمكن أن تكون مفيدة جدًا لأي مصمم. إذ يمكنك استخدام ChatGPT للحصول على أفكار جديدة قد تساعدك في ابتكار تصاميم مميزة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ChatGPT لتوليد مطالبات نصية لاستخدامها في أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي.

7- أداة Adobe Firefly:

Adobe Firefly هي أداة تجريبية لأحدث مجموعة من أدوات وميزات الذكاء الاصطناعي من شركة (أدوبي) Adobe المصممة لتبسيط العمل الإبداعي، والتصميم، وتركز هذه الأداة في توليد الصورة والتأثيرات من النص.

فباستخدام أداة Firefly يمكنك إنشاء الصور بسهولة من المطالبات النصية، وإنشاء التأثيرات الثلاثية الأبعاد في النص الذي تصممه بكتابة وصف معين لتطبيقه في الكلمات، على سبيل المثال: يمكنك تحويل النص إلى معدن، أو فقاعات، أو أوراق شجر.

بالإضافة إلى إمكانية إزالة جزء من الصورة وإضافة صورة جديدة إلى المكان الفارغ بإدخال مطالبة نصية تصف شكل الصورة التي تود إضافتها، وغير ذلك العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستساعدك في إنشاء تصاميم مميزة بسهولة.