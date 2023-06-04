أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية بسهولة

يمكن أن يكون إنشاء العروض التقديمية مهمة طويلة ومملة، خاصة إذا كان عملك يتطلب إنشاء عروض باستمرار. لكن مع تطور التكنولوجيا وإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في الكثير من التطبيقات والأدوات، أصبح بإمكانك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء العروض التقديمية باحترافية خلال دقائق فقط، ولن يتطلب الأمر منك سوى كتابة النص الذي تريد تقديمه.

فيما يلي بعض أبرز الأدوات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء العروض التقديمية:

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1- أداة Decktopus:

Decktopus هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تبسيط عملية إنشاء العروض التقديمية بغض النظر عن الموضوع الذي ترغب في تقديمه. وتتميز بأنها سهلة الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو كتابة وصف لما تريد أن يضاف في العرض التقديمي، وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة بشأن المعلومات التي تريد إضافتها يمكن لأداة Decktopus تقديم بعض الاقتراحات المفيدة.

ستساعدك Decktopus في ذلك بطرح عدة أسئلة عليك لإنشاء عرض تقديمي مصمم خصوصًا لاحتياجاتك، مثل: ما هو الهدف من العرض التقديمي؟ ما هي مدة العرض التقديمي؟، وما هو النموذج الذي يجب استخدامه للعرض التقديمي؟

وتأتي هذه الأسئلة مع العديد من الردود المضافة سابقًا للاختيار منها أو يمكنك إدخال إجاباتك الخاصة. بعد ذلك، ستُنشئ أداة Decktopus عرض تقديمي كامل بناءً على المدخلات. وإذا لم تعجبك النتائج، يمكنك ضبط القالب والألوان بحسب تفضيلاتك، أو يمكنك تجديد المطالبة بالكامل للحصول على استجابة جديدة.

2- أداة ChatBA:

ChatBA هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء عرض تقديمي كامل بسرعة وسهولة حول أي موضوع. وكل ما عليك فعله هو إدخال الموضوع الذي تريد إنشاء عرض تقديمي له وستُنشئ الأداة العرض التقديمي تلقائيًا.

توفر هذه الأداة خيارات محدودة إلى حد ما، ولكنها جيدة للعروض التقديمية القصيرة والسريعة، حيث تميل العروض التقديمية التي تقدمها هذه الأداة إلى أن تكون أقل من عشر شرائح، ولا توجد طريقة لضبط حجم الشرائح. ولكن إذا كنت تريد تعديل مظهر العرض التقديمي، فهناك مجموعة متنوعة من القوالب للاختيار منها، وأي تعديلات أخرى، يمكن القيام بها يدويًا.

تدعم ChatBA تصدير العرض التقديمي بتنسيقات مختلفة، مثل: PPTX و PDF، وهو خيار مناسب لك إذا كنت تستخدم برنامج PowerPoint أو تتطلع إلى تقديمه مباشرة وتريد ملف PDF يمكنك مشاركته مع الآخرين أو تقديمه بسهولة.

3- أداة Tome:

إذا كنت تبحث عن أداة شاملة مليئة بالميزات الخاصة بالعروض التقديمية، فقد تكون Tome هي الأداة المناسبة لك، فهي تحتوي على ميزات عديدة، أبرزها: القوالب المخصصة، وخيارات الخطوط المتنوعة والأدوات التعاونية ومجموعة من الأدوات الأخرى التي تساعد في جعل العرض التقديمي أكثر تفاعلية.

وبالإضافة إلى الميزات المتعددة لإنشاء العروض التقديمية باحترافية، تتضمن أداة Tome ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة فيها، ففي الجهة السفلية من واجهة إنشاء العرض التقديمي، يمكنك الوصول إلى الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي. مثل: ميزة إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مناسبة للمحتوى، وتحويل مستند إلى عرض تقديمي، أو إنشاء عرض تقديمي كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي في غضون دقائق.

4- أداة GPT_PPT:

GPT_PPT هي أداة بسيطة لإنشاء عروض تقديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولاستخدامها كل ما عليك فعله هو التسجيل ثم كتابة نص يتضمن المعلومات التي تريد إضافتها إلى العرض التقديمي. بعدها ستُنشئ أداة GPT_PPT تلقائيًا عرض تقديمي يتضمن المعلومات التي أضفتها.

تولد أداة (GPT_PPT) العروض التقديمية بتنسيق PPTX فقط، وقد لا تكون النتائج ممتازة تمامًا، ولا توجد طريقة لتحريرها من داخل صفحة الويب. لكن يمكنك فتحها في برنامج PowerPoint لتعديلها بنفسك وترتيبها.

5- أداة Presentations.AI:

Presentations.AI هي أداة لتقديم عروض تقديمية عبر الإنترنت وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية احترافية بسهولة. وللبدء باستخدامها يجب اختيار قالب للعرض التقديمي، وهناك الكثير من القوالب للاختيار منها، كما يمكن تخصيص كل منها بما يتناسب مع تفضيلاتك. ثم يمكنك إضافة المعلومات التي تريد عرضها، وستُنشئ أداة Presentations.AI العرض التقديمي تلقائيًا. وإذا كان هناك أي شيء لا يعجبك في العرض، فهناك خيارات لتغيير نوع الشرائح أو نمط العرض، ويمكنك أيضًا إضافة نقاط جديدة وتحرير المحتوى.