في عصر التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، أصبحت تقنية تحديد المواقع العالمي (GPS) من الحلول الفعّالة لتتبع الموقع الجغرافي للأطفال مما يوفر راحة البال للآباء والأمهات. وتُعدّ أجهزة GPS لتتبع للأطفال من أبرز الأجهزة التي يمكن استخدامها للحفاظ على سلامة أطفالك، ومراقبة موقعهم وتتبع حركاتهم بسهولة ودقة.

توفر بعض أجهزة GPS مثل: الساعات الذكية، مجموعة من الميزات الأخرى مثل: الألعاب والتطبيقات، بالإضافة إلى العديد من الميزات المتوفرة في الهواتف الذكية الحديثة، مما يجعلها بديل للهواتف بالنسبة للأطفال.

إليك أبرز أجهزة GPS لتتبع الأطفال في عام 2023:

1- جهاز Jiobit Smart Tag:

يُعدّ جهاز Jiobit Smart Tag من أبرز أجهزة GPS لتتبع الأطفال، فهو يتميز بحجمه الصغير ووزنه الخفيف بحيث يمكنك وضعه على حزام طفلك أو في حقيبته، بالإضافة إلى أنه متين ومصمم لتحمل سوء الاستخدام الذي قد يتعرض له من الطفل.

يحتوي هذا الجهاز على العديد من الميزات التي تساعدك في تتبع موقع طفلك بدقة، مثل: التنبيهات الذكية التي يمكنك تخصيصها لإرسال تنبيه إليك إذا ذهب طفلك خارج منطقة معينة أو تجاوز الحدود المحددة، وتتيح لك ميزة الجدول الزمني للموقع معرفة الوقت الذي قضاه الطفل في موقع معين، ويستمر هذا الجهاز بالعمل لمدة تصل إلى عشرة أيام دون شحن.

2- جهاز Tracki:

يُعدّ Tracki جهاز تعقب GPS فقط ولا يمكن استخدامه لأي أمور أخرى على عكس بعض الساعات الذكية التي يمكن استخدامها لتتبع موقع الأطفال مع وجود تطبيقات متعددة.

يتميز هذا الجهاز بحجمه الصغير الذي يسمح لك بإرفاقه في أي مكان بسهولة، ويمكنك استخدام Tracki لتعقب مكان أطفالك أو السيارة أو الحيوانات الأليفة. ولأن هذا الجهاز متخصص بالتتبع فقط ولا يمكن استخدامه لأي أغراض أخرى، فإن استهلاك الطاقة سيكون بسيط، ويمكن أن يستمر في العمل لمدة تصل إلى خمسة أيام دون شحنه عند تفعيل ميزة التتبع اللحظي، وعند تفعيل الوضع اليومي (day mode) قد يستمر في العمل حتى 75 يومًا.

3- ساعة Garmin Bounce:

أصدرت شركة Garmin ساعة Bounce للأطفال كبديل للهواتف الذكية، إذ تأتي ساعة Bounce مع ميزة الرسائل النصية والصوتية والألعاب وميزات تتبع الأنشطة الرياضية وتحديثات الطقس وتتوفر بألوان زاهية يحبها الأطفال.

ساعة Bounce أغلى من معظم الخيارات في القائمة، لذلك قد لا تكون الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن جهاز تعقب GPS فقط دون أي استخدامات أخرى. ولكن إذا كنت تفضل أن يمتلك طفلك ساعة ذكية أو تبحث عن جهاز قريب من الهواتف الذكية لكنه بسعر أقل، فاختر ساعة Bounce.

4- ساعة Fitbit Versa 3:

إذا كنت ترغب في شراء جهاز تعقب للأطفال الأكبر سنًا، فإن ساعة Versa 3 من Fitbit تُعد خيارًا ممتازًا. إذ تحتوي هذه الساعة على العديد من الميزات التي سيحبها الأطفال الأكبر سنًا، مثل: دعم Spotify و Alexa، وميزات تتبع اللياقة البدنية، والشحن السريع للبطارية.

وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين يحبون ممارسة الأنشطة الرياضية وتتبعها، فإن ساعة Versa 3 تتضمن ميزة (Active Zone Minutes) من Fitbit، لتتبع أي نشاط يمارسه الطفل. وإذا اشتركت في خطة Fitbit Premium المدفوعة، فستتمكن أيضًا من الوصول إلى ميزات إضافية مثل: جلسات التأمل التي تساعد في تحسين الصحة النفسية والجسدية لطفلك.

5- جهاز Angelsense GPS Tracker:

يتميز جهاز Angelsense GPS Tracker بأنه مصمم للأفراد ذوي الهمم. فقد صُممت معظم الميزات الرئيسية لضمان سلامة مرتديها وأن يتوفر لديهم دائمًا إمكانية الوصول إلى المساعدة إذا لزم الأمر، فهناك زر مكالمة SOS وأدوات للتتبع الدقيق في حالات الطوارئ.

بالإضافة إلى ميزة التنبيه الذكي، التي ستتعلم روتين مرتديها وترسل تنبيهًا في أي وقت يختلف فيه الروتين. ويمكن لهذه الميزة أيضًا أن ترسل تنبيه في أي وقت يذهب فيه مرتدي الجهاز إلى مكان غير معروف.