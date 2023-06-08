توسّع سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية في السنوات القليلة الماضية، فأصبح الكثير من الناس يرتدون تلك الأجهزة لتتبع الأنشطة البدنية والمؤشرات الصحية، وبدأت بعض الشركات بإطلاق إصدارات من تلك الأجهزة مصممة خصوصًا للأطفال، ومنها شركة Fitbit وGarmin وغيرهما من الشركات التي طرحت العديد من الأجهزة لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية المصممة خصوصًا للأطفال، والتي تمتاز بالتصميم البسيط، وسهولة الاستخدام، وإمكانية اقترانها بتطبيق خاص يمكن من خلاله أن يتتبع الآباء نشاط أطفالهم، والمؤشرات الصحية الخاصة بالأبناء، مثل معدل ضربات القلب وغير ذلك.

وفيما يلي سنذكر بعض أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية للأطفال في 2023:

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1- جهاز Ace 3 من Fitbit:

يناسب جهاز Ace 3 من Fitbit الأطفال من عمر ستة أعوام أو أكثر، وهو مناسب أيضًا للشباب. فالكثير من الميزات نفسها التي تجعله خيارًا مناسبًا للشباب يجعله مناسبًا للأطفال أيضًا، مثل: عمر البطارية الطويل الذي يدوم حتى 8 أيام، وميزات تتبع الأنشطة المختلفة، فهو ليس مجرد عداد بسيط للخطوات، ولكنه يتتبع بدقة جميع أنواع الأنشطة البدنية.

ومع ذلك، فإن ما يميزه هو التصميم الذي يجعله مناسبُا تمامًا للأطفال، حيث يأتي مع سوار متين مصنوع من السيليكون يمكنه تحمّل أي نوع من إساءة الاستخدام التي قد يتسبب بها الطفل، كما أن السوار يلتف حول شاشة الجهاز لمزيد من الحماية ومنع الضرر.

من ناحية أخرى، جهاز Ace 3 مقاوم للماء حتى 50 مترًا، ويتضمن واجهة سهلة الاستخدام، يمكن التحكم فيها بالضغط على الأزرار الجانبية أو تمرير عبر الشاشة.

يحتوي Ace 3 أيضًا على تطبيق Fitbit متعدد الاستخدامات يتضمن ميزات تسمح للطفل برؤية بياناته الخاصة، وكما يتوفر خيار التبديل بين الأوضاع الخاصة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا أو الأطفال الأصغر سنًا. حيث سيتمكن المراهقون من الوصول إلى إحصائيات اللياقة البدنية الكاملة التي تتضمن عناصر قد لا تظهر للمستخدمين الأصغر سنًا، مثل: كمية السعرات الحرارية.

2- جهاز Biggerfive Vigor 2:

يتميز جهاز Biggerfive Vigor 2 المصمم خصوصًا للأطفال بالتصميم البسيط الذي يتضمن شريط من السيليكون الناعم والمرن، وعمر البطارية الطويل الذي يدوم لمدة 7 أيام، وهو أيضًا مقاوم للماء وفقًا لمعيار IP68. كما أنه يدعم ميزات تتبع معدل ضربات القلب والنوم، بالإضافة إلى توفير أكثر من عشرة أوضاع للأنشطة البدنية لتتبع التمارين الشائعة.

3- جهاز Garmin Vivofit Jr 3:

يتميز جهاز Vivofit Jr. 3 من Garmin بجودة التصميم والميزات المتعددة المتوفرة فيه، فعلى عكس معظم أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي يجب شحنها كل بضعة أيام، فإن Vivofit Jr. 3 أقرب إلى الساعة التقليدية ويحتوي على بطارية ليست قابلة لإعادة الشحن بل تحتاج إلى الاستبدال كل عام أو نحو ذلك.

كما يأتي هذا الجهاز مقترنًا بتطبيق Garmin Jr الذي يحتوي على ميزات ممتازة، فهو يسمح للآباء بتتبع نشاط الأطفال، والنوم، ويمكنهم البقاء على اتصال مع أطفالهم من خلال ميزات الرسائل النصية والصوتية. كما يمكنهم تتبع موقع أطفالهم في الخريطة، وتعيين حدود لهم، وتلقي التنبيهات إذا تجاوز الطفل تلك الحدود. وسيتمكن الأطفال فقط من التواصل مع الأشخاص الذين تضيفهم كأوصياء أو مقدمي رعاية أو أصدقاء في التطبيق.

4- جهاز Fitbit Inspire 3:

يُعد جهاز Inspire 3 من Fitbit من أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية المتاحة للمستخدمين المراهقين، فهو يتميز بالتصميم الأنيق وعمر البطارية الطويل الذي يدوم لمدة عشرة أيام، بالإضافة إلى ميزات تتبع المؤشرات الصحية، مثل: معدل ضربات القلب وتتبع النوم وأكثر من 20 نوع من النشاط البدني.

يتضمن Inspire 3 أيضًا إضافات متقدمة مثل: قياس (درجة إدارة الإجهاد) Stress Management Score اليومية، ويوفر للمراهقين أدوات تساعدهم عندما يرتفع الإجهاد بشكل كبير مثل: جلسات اليقظة (mindfulness) والتنفس العميق.

5- جهاز Amazfit GTS 4 Mini:

يحتوي جهاز Amazfit GTS 4 Mini على أكثر من 120 وضع لتتبع الأنشطة البدنية المختلفة، كالجري، والمشي، وركوب الدراجات، وغيرهم، بالإضافة إلى عمر البطارية الاستثنائي البالغ 15 يومًا، وهو أيضًا مقاوم للماء. كما يوفر هذا الجهاز ميزات لتتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب.

يتميز GTS 4 Mini بوجود نظام تتبع المواقع GPS، ويدعم خمسة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وتقنية الاستقطاب الهوائي الدائري (circularly-polarized antenna) لتتبع الموقع بدقة فائقة. فإذا كان طفلك يحب التجول وقد يكون معرّض للضياع، فهذه الميزة تُسهّل تعقب مكانه.