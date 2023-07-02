أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة لكبار السن في عام 2023

أصبحت أجهزة تتبع اللياقة البدنية منتشرة بين جميع الفئات العمرية سواء الأطفال أو الشباب وحتى كبار السن، ومع أن هناك أجهزة لتتبع اللياقة البدنية المصممة خصوصًا للأطفال، لا تتوفر أجهزة خاصة لكبار السن، ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي تتوفر في بعض أجهزة تتبع اللياقة البدنية تجعلها مناسبة لكبار السن أكثر من غيرها، ومنها: الشكل والتصميم، والمتانة وخفة الوزن والراحة التي يوفرها الجهاز عند وضعه على المعصم، بالإضافة إلى الميزات الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية التي تهم الكبار بالسن، مثل: معدل ضربات القلب، ونسبة الاكسجين في الدم، وميزات تتبع النوم، وغيرها.

إليك أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة لكبار السن في 2023:

1- ساعة Samsung Galaxy Watch 5:

تُعدّ ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 نُسخة مُحسّنة من طراز Watch 4 مع بطارية أكبر مما يسمح باستخدامها ليوم كامل دون شحن. وبالنسبة للتتبع، يمكن لهذه الساعة تتبع الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة ومعدل ضربات القلب والنوم وغيرها من المؤشرات.

بالإضافة إلى ذلك، يتتبع مستشعر SpO2 نسبة تشبّع الأكسجين في الدم، وتتوفر ميزات تعمل حصريًا مع هواتف سامسونج، وهي: ECG (تخطيط كهربائية القلب) و BPM (مراقب ضغط الدم).

2- جهاز Garmin Vivosmart 5:

يتميز جهاز Garmin Vivosmart 5 بتصميم متين والكثير من ميزات التتبع التي تُساعدك في مراقبة المؤشرات الصحية المختلفة. كما يمكن لهذا الجهاز تتبع مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية، ولكن لا يوجد نظام GPS مدمج لتتبع المسافة المقطوعة لأي نشاط تمارسه في الخارج.

يحتوي هذا الجهاز على ميزة تُسمى (Body Battery) توفر بيانات حول مستوى الطاقة لديك كل يوم، مما يمنحك فكرة عن الوقت المناسب للراحة أو ممارسة نشاط رياضي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم تطبيق Garmin ميزة تُسمى fitness age لتقدير عمرك بناءً على مستوى أدائك.

3- جهاز Fitbit Inspire 3:

يُعد جهاز Fitbit Inspire 3 متتبعًا ممتازًا للياقة البدنية مع ميزات فريدة مصممة لمساعدة المستخدمين في مراقبة مستويات التوتر وإدارتها وتتبع التمارين المختلفة والتشجيع على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

يتميز هذا الجهاز بحجمه الصغير ووزنه الخفيف مما يُشعر أي شخص يرتديه بالراحة وخاصة الكبار بالسن حتى لو بقي على المعصم طوال النهار والليل، بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الجهاز بأنه سهل الاستخدام ويوفر ميزات إضافية لمُشتركي Fitbit Premium مثل: نتيجة الاستعداد اليومية (Daily Readiness Score) التي تُساعدك في تعرّف الوقت مناسب لممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى توفير تمارين مخصصة ووصفات صحية للحفاظ على لياقتك البدنية ونظامك الغذائي.

كما يتميز جهاز Fitbit Inspire 3 بأنه مقاوم للماء بدرجة تسمح له بالعمل بشكل جيد أثناء السباحة وعند التعرض للعرق. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مستشعر SpO2 الذي يقيس نسبة الأكسجين في الدم أثناء النوم، كما يقيس هذا الجهاز الخطوات ومعدل ضربات القلب، ويمكنه العمل لمدة لا تقل عن أسبوع قبل أن يحتاج إلى الشحن مرة أخرى.

4- ساعة Withings ScanWatch:

تتميز ساعة ScanWatch بتصميم كلاسيكي لكنها ساعة ذكية تحتوي على العديد من الميزات لتتبع اللياقة البدنية ومراقبة معدل ضربات القلب وحساب الخطوات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعمر البطارية الطويل الذي يدوم من 10 إلى 30 يومًا اعتمادًا على ميزات التتبع التي تستخدمها بشكل روتيني.

ومن أبرز الميزات المتوفرة في هذه الساعة التي قد تكون مفيدة لكبار السن: مقياس التأكسج النبضي (pulse oximeter) و ECG (تخطيط كهربائية القلب) وهي ميزات تُساعد في مراقبة حالة الرجفان الأذيني (AFib) واحتمال توقف التنفس أثناء النوم. بالإضافة إلى وجود مستشعر SpO2 ومراقب معدل ضربات القلب الذي يمكن أن يرسل تنبيهات إذا كان معدل ضربات القلب أثناء الراحة أقل من المعدل الطبيعي أو أعلى منه.

5- خاتم Oura Ring 3:

إذا كنت تفضل عدم وضع أي شيء على معصمك، فيمكنك استخدام خاتم Oura Ring 3 ووضعه بإصبعك. ومع أن هذا الجهاز صغير الحجم لكنه يتتبع النشاط والمؤشرات الصحية المختلفة بالطريقة نفسها التي تعمل بها الساعات الذكية، ويستمر بالعمل لعدة أيام بعد شحن بطاريته بالكامل.

ومن أبرز ميزاته: مستشعر SpO2 الذي يتتبع الأكسجين في الدم أثناء النوم، وميزة تُسمى Sleep Staging لتتبع النوم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الحصرية لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية للمشتركين في تطبيق Oura.

أما بالنسبة إلى قدرة الخاتم على تحمّل المواد التي تتعرض لها اليدين يوميًا كالماء والصابون وغيرها فهو مقاوم لهذه المواد، لذا؛ لن تضطر إلى خلعه عند غسيل اليدين.