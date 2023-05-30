هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستلم رخصة المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية 

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شاركت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة المقام بمدينة الرياض، ممثلة بمعالي المحافظ الدكتور محمد بن سعود التميمي، وذلك بصفتها الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية؛ حيث تسلمت الهيئة رخصة المنطقة؛ لتتيح للمستثمرين الانضمام والاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة.

وأوضح معاليه خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى، أن المنطقة ستعزز من ريادة المملكة كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي عبر جذب أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية والتعزيز من استخدامها في كافة أنحاء المنطقة؛ لجعل المملكة وجهة رائدة في تقنيات الحوسبة المتقدمة، ومحركا في نمو قطاع الاتصالات والتقنية.

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وذكر معالي المحافظ أن المنطقة تجمع الشركات المقدمة لخدمات الحوسبة السحابية والمعلوماتية، حيث تمنح المستفيدين مجموعة من الامتيازات المحفزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية ضمن المنطقة مما يجعل حجم المساهمة الإضافية المتوقعة من المنطقة قرابة 7 مليارات ريال سعودي في الناتج المحلي حتى عام 2030م.

وجرى خلال المنتدى استلام نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة أ. رائد الفايز رخصة المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية ممثلا عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أ. نبيل خوجه.

كما شاركت الهيئة في المعرض المصاحب بجناح يستعرض رؤيتها تجاه المنطقة، وأبرز المزايا المقدمة والخدمات المحفزة للمستثمرين والرواد المحليين والعالميين، وذلك في خطوة لتحفيز الانضمام والتعريف بآلية الاستفادة من المنطقة وأبرز الحوافز والتنظيمات المساهمة في جذب المستثمرين.

يأتي المنتدى بعد إطلاق سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لأربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وتعد الهيئة هي الجهة المعنية بالمنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، حيث تعمل بشكل كبير على دعم الاقتصاد الوطني في المملكة عبر تبني لوائح محددة وأُطر تنظيمية لمقدمي خدماتها، بهدف تشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد خدمات الحوسبة السحابية بدلًا من حلول التقنية المعلوماتية التقليدية حيث يأتي ذلك في إطار تكامل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تبني التقنيات الناشئة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي.